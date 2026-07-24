InfiMotion Technology fait ses débuts publics et présente ses capacités en matière de motorisation électrique « full-stack » à l'occasion d'un événement à Wuxi

WUXI, Chine, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- InfiMotion Technology (InfiMotion), acteur mondial innovant dans le domaine des systèmes de propulsion électrique intelligents, a organisé le 16 juillet à Wuxi une présentation technologique, marquant ainsi sa première apparition publique en tant que fournisseur indépendant de l'industrie automobile mondiale. Cet événement a mis en évidence les capacités de bout en bout de l'entreprise, qui couvrent la recherche et le développement à l'échelle mondiale, la validation en conditions extrêmes et la fabrication avec une précision de l'ordre du micron, consolidant ainsi sa position d'acteur émergent dans le secteur des groupes motopropulseurs pour les voitures à nouvelles énergies.

« Présentons InfiMotion au monde entier », a déclaré Joe Lin, PDG d'InfiMotion Technology. « Nous avons consacré des années à perfectionner notre technologie de motorisation électrique pour le compte des plus grands constructeurs automobiles mondiaux et nous sommes désormais prêts à voler de nos propres ailes en tant que partenaire de confiance pour l'ensemble du secteur. »

Recherche et développement mondiaux synchronisés par le cloud : ingénieurs sans frontières

Le réseau de recherche et développement d'InfiMotion va de Wuxi à Shanghai, en passant par Ningbo, Hangzhou et Göteborg, et compte plus de 1 000 ingénieurs – dont une équipe suédoise de plus de 100 personnes – qui collaborent en temps réel via le cloud. Cette présence mondiale s'articule autour de situations extrêmes rencontrées dans la réalité : l'endurance à forte charge sur les autoroutes européennes, les démarrages à froid dans les pays nordiques et le fonctionnement à pleine charge sous les climats tropicaux d'Asie du Sud-Est : autant de scénarios qui impactent directement l'ADN de la mondialisation d'InfiMotion.

Une longue série de « premières » dans le secteur

L'expertise technique d'InfiMotion est évidente :

2021 : développement du premier bloc d'alimentation SiC 400 V développé en interne en Chine pour la ZEEKR 001.

2024 : lancement du premier groupe motopropulseur électrique intégré 11-en-1 à commande par domaine au monde, atteignant un rendement CLTC (China Light Duty Vehicle Test Cycle) supérieur à 90 % sur une plateforme de transistor bipolaire à grille isolée de 400 V.

2025 : lancement du premier groupe motopropulseur électrique intégré à double moteur en alliage de magnésium-aluminium produit en série au monde, ainsi que du premier groupe motopropulseur électrique intégré coaxial haute performance en alliage de magnésium de 900 V au monde, développant un couple maximal de 5 200 Nm pour un poids net de seulement 77 kg.

L'entreprise a également été pionnière dans les domaines du bobinage Umini-pin, des lamelles d'acier au silicium ultra-fines de 0,2 mm, des technologies de module de puissance intégrées et à trois niveaux et joue un rôle majeur dans l'élaboration des normes industrielles relatives aux alliages amorphes.

Testé dans des conditions extrêmes – Certifié pour inspirer confiance dans le monde entier

InfiMotion est conforme au processus ASPICE de niveau 3 et à la certification ASIL-D (ISO 26262). Son système de validation comprend des cycles thermiques allant de -60 °C à 140 °C, des essais au brouillard salin d'une durée de 1 500 heures et des essais d'endurance complets de 2 500 heures – avec plus de 9 000 éléments de test individuels requis pour une marque haut de gamme européenne. Le centre d'essais de l'entreprise, accrédité par le CNAS, abrite le premier banc d'essais de moteurs au monde tournant à 30 000 tr/min.

Précision de fabrication de l'ordre du micron

InfiMotion exploite cinq sites de production intelligents à travers la Chine (Wuxi, Hangzhou, Ningbo, Quzhou et Jiaxing), avec un taux d'automatisation de la chaîne de production des moteurs atteignant 95 %. La précision de la technologie de montage en surface est maintenue à ±25 μm, les instruments de mesure offrent une résolution allant jusqu'à 0,1 μm et un système d'inspection visuelle basé sur l'IA détecte les défauts aussi infimes que 20 μm.

De Wuxi vers le monde entier

Aujourd'hui, InfiMotion fournit des systèmes de propulsion électrique couvrant toute la gamme de tensions (400 à 900 V) pour toutes les catégories de véhicules, de la catégorie A0 aux supercars. Son réseau mondial couvre la Chine, l'Europe et la Malaisie, avec une intégration verticale allant des composants clés aux systèmes complets. Au cours du premier semestre 2026, l'entreprise s'est classée parmi les trois premiers fournisseurs chinois tant pour les livraisons de moteurs que pour celles d'onduleurs, et sa production en série approvisionnait déjà Geely, Volvo et JLR.

L'ère d'InfiMotion vient de commencer

Alors que le secteur mondial des voitures à énergies nouvelles connaît une profonde transformation, InfiMotion reste fidèle à sa stratégie de recherche et développement interne « full-stack », à la synergie issue de collaborations internationales et à des partenariats gagnant-gagnant, afin de proposer au monde entier des solutions chinoises de propulsion électrique éprouvées, traçables et adaptées à la production de masse.

À propos d'InfiMotion Technology

InfiMotion Technology est un leader mondial dans la recherche, le développement et la fabrication de systèmes et de composants de propulsion électrique de pointe destinés aux véhicules à énergie nouvelle. Engagée en faveur de l'innovation, de la performance et du développement durable, InfiMotion propose des solutions complètes permettant aux constructeurs automobiles de créer la prochaine génération de véhicules électriques efficaces, puissants et intelligents.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.infimotion.com

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