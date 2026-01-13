InfiMotion Technology Pamerkan Berbagai Solusi "E-Drive" Terkemuka di CES 2026

Tiga produk yang dipamerkan InfiMotion menjadi lompatan besar dalam inovasi material, integrasi sistem, platform voltase tinggi, dan efisiensi, serta mendukung mobil listrik pintar generasi baru dengan performa tinggi dan efisiensi energi yang luar biasa.

Sistem Motor Ganda Berperforma Tinggi, Terbuat dari Campuran Magnesium-Aluminium

Didukung rangka (housing) yang terbuat dari campuran magnesium-aluminium ultraringan, produk ini menghasilkan daya puncak 340 kW dengan bobot hanya 109,5 kg sehingga densitas daya (power density) tercatat 3,1 kW/kg. Produk ini telah diproduksi massal dan digunakan pada sejumlah model mobil listrik seperti Galaxy M9 dan Lynk & Co 900. Dilengkapi teknologi torque vectoring control, sistem penggerak ini mendukung manuver "tank turn" bergaya waltz.

Rangka E-Drive Ganda Coaxial Berperforma Tinggi 900 V dengan Rangka Berbahan Campuran Magnesium

Dengan konfigurasi coaxial planetary, produk ini mencapai efisiensi CLTC sebesar 92,4% dalam voltase operasional di atas 750 V, serta densitas daya hingga 5,69 kW/kg. Penggunaan bahan campuran magnesium mengurangi bobot hingga 30%. Teknologi oil-cooling buatan InfiMotion pada stator dan rotor juga meningkatkan kinerja termal sehingga lebih dari 80 kali akselerasi penuh dapat berlangsung secara berturut-turut tanpa penurunan performa.

12-in-1 Domain Control E-Drive yang Sangat Terintegrasi

Dengan mengintegrasikan 12 modul inti—termasuk motor penggerak, reducer, MCU, VCU, BMS, DC-DC, dan lain-lain—EDU berbasiskan IGBT 400 V ini mencapai efisiensi CLTC 90% dengan bobot total di bawah 79,8 kg. Solusi ini telah digunakan pada Geely Galaxy E5.

Sebagai mitra teknologi global yang berbasis di Tiongkok, InfiMotion telah mengembangkan sistem menyeluruh, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga produksi massal. InfiMotion juga bekerja sama dengan brand otomotif arus utama dan brand premium di seluruh dunia guna membangun masa depan mobilitas listrik.

InfiMotion Technology merupakan penyedia solusi komponen dan sistem penggerak listrik dengan rangkaian lengkap. InfiMotion menguasai keahlian litbang (R&D) dan manufaktur secara menyeluruh, mulai dari komponen hingga sistem terintegrasi. Kantor pusat InfiMotion berlokasi di Wuxi, Tiongkok. InfiMotion juga memiliki lima basis manufaktur cerdas dan enam pusat R&D di berbagai negara.

