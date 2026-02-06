Infineum P6188 : La technologie additive de nouvelle génération répond aux normes Volkswagen les plus récentes

ABINGDON, Angleterre, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Infineum, un leader mondial des produits chimiques spécialisé dans les lubrifiants et les carburants, a lancé son nouveau produit Volkswagen (VW) SAE 0W-20. Commercialisé sous le nom d'Infineum P6188, il s'agit d'un produit de nouvelle génération qui répond aux dernières spécifications VW 50800 / 50900. Ces normes VW récemment mises à jour établissent une nouvelle référence pour les huiles moteur en garantissant que les véhicules fonctionnent plus proprement, plus efficacement et restent protégés plus longtemps.

Cette approbation intervient à un moment charnière pour l'industrie automobile. Alors que les régulateurs et les constructeurs automobiles du monde entier renforcent leurs exigences en matière d'efficacité et d'émissions, la demande augmente pour des huiles moteur de haute qualité qui permettent un fonctionnement plus propre, des économies de carburant et une protection qui dure dans le temps. La technologie Infineum P6188 est conçue pour répondre à ces défis, comme le prouve son homologation envers les normes de l'industrie et des constructeurs automobiles les plus récentes.

Conçue pour répondre aux exigences les plus strictes des moteurs modernes, la technologie Infineum P6188 offre notamment les performances requises pour la dernière génération de moteurs VW.

Cette étape renforce la position d'Infineum en tant que partenaire de premier plan pour développer des lubrifiants répondant aux normes les plus exigeantes et récentes. En choisissant Infineum, les fabricants d'huile moteur ont accès à une technologie de pointe qui leur permet d'envisager l'avenir sereinement.

Andrea Ghionzoli, responsable du marketing opérationnel pour la région EMEA chez Infineum, déclare : « La technologie Infineum P6188 établit une nouvelle référence, offrant à nos clients un produit commercial qui répond aux dernières exigences en matière de durabilité et d'économie de carburant. Avec l'introduction par Infineum d'une technologie additive de nouvelle génération répondant aux dernières spécifications VW 50800 / 50900, nos clients ont l'opportunité de capturer de la valeur et de croitre sur le long-terme. C'est ce que signifie concrètement notre devise "formuler l'avenir ensemble" : permettre à nos clients de garder une longueur d'avance et d'offrir des performances à l'épreuve du temps sur un marché qui évolue rapidement. »

La technologie Infineum P6188 est maintenant commerciale et disponible. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Infineum local ou visitez www.infineum.com.

À propos d'Infineum

Infineum est une entreprise de produits chimiques de spécialité, dont la mission est de créer un avenir durable grâce à une chimie innovante. Nous nous concentrons sur les défis complexes liés à la formulation, en travaillant main dans la main avec nos clients afin d'apporter des solutions fructueuses pour chacun. Dans le segment de la transition énergétique, nous avons réduit l'impact carbone des moteurs à combustion interne, soutenu l'électrification et mis au point des solutions pour les carburants alternatifs. En adoptant une approche prospective et multisectorielle de l'innovation, nous optimisons également la valeur de la technologie incomparable d'Infineum dans les secteurs résilients du carbone. S'appuyant sur leurs perspectives et leurs compétences uniques, plus de 2 000 salariés dans le monde entier contribuent à la réussite des clients, car c'est ensemble que nous formulons l'avenir. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.infineum.com

