Infineum P6188: La tecnología de los adititvos de próxima generación aprobada para los últimos estándares de Volkswagen

ABINGDON, Inglaterra, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Infineum, líder mundial en productos químicos para lubricantes y combustibles, ha lanzado su nuevo producto Volkswagen (VW) SAE 0W-20. Comercializado como Infineum P6188, es un producto de última generación que proporciona al aceite final las últimas especificaciones VW 50800 / 50900. Estos estándares recientemente actualizados de VW, establecen un nuevo punto de referencia para los aceites de motor al garantizar que los vehículos funcionen de forma más limpia, más eficiente y permanezcan protegidos durante más tiempo.

La aprobación llega en un momento crucial para la industria automovilística. A medida que los reguladores y fabricantes de automóviles de todo el mundo endurecen los requisitos de eficiencia y emisiones, aumenta la demanda de aceites de motor avanzados que ofrezcan un funcionamiento más limpio, ahorro de combustible y protección a largo plazo. Infineum P6188 está diseñado para abordar estos estándares en constante evolución, respaldando la última generación de vehículos con un rendimiento homologado por los fabricantes (OEM).

Diseñado para satisfacer los requisitos más exigentes de los motores modernos, Infineum P6188 ofrece el rendimiento requerido para la nueva generación de motores de VW.

Este hito consolida la posición de Infineum como socio de confianza de la industria con soluciones avanzadas para lubricantes, ofreciendo tecnología de vanguardia para fabricantes de automóviles y comercializadores de lubricantes, lo que les permite asegurar su negocio con confianza y cumplir con los últimos requerimientos de los OEM.

Andrea Ghionzoli, director de Marketing Operativo para EMEA en Infineum, afirmó: «Infineum P6188 establece un nuevo referente, combinando la preparación para el mercado con un rendimiento comprobado en durabilidad y ahorro de combustible. Con la introducción por parte de Infineum de una tecnología aditiva de última generación que permite a los aceites finales obtener las últimas especificaciones VW 508 00 / 509 00, nuestros clientes ahora pueden liderar este sector con una solución diseñada para ofrecer valor a largo plazo. Esto es lo que significa en la práctica 'formulando el mañana juntos': empoderando a nuestros clientes para mantenerse a la vanguardia, avanzar con rapidez y ofrecer un rendimiento a prueba de futuro en un mercado en rápida evolución».

Infineum P6188 ya está disponible para los clientes. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Infineum o visite la página web www.infineum.com.

Acerca de Infineum

Infineum es una empresa de productos químicos especializados que existe para crear un futuro sostenible a través de la innovación química. Nos centramos en desafíos complejos de formulación, trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes para ofrecer soluciones mutuamente exitosas. Nuestra trayectoria se centra en el segmento de la transición energética, donde hemos reducido el impacto de carbono de los motores de combustión interna, apoyado la electrificación y desarrollado soluciones para combustibles alternativos. Al adoptar un enfoque innovador con visión de futuro en múltiples sectores, también maximizamos el valor de la tecnología única de Infineum en sectores resilientes al carbono. Más de 2.000 empleados en todo el mundo con amplia experiencia y perspectivas diversas impulsan el éxito de nuestros clientes, mientras formulamos juntos el futuro. Para más información, visite la página web www.infineum.com