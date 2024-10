Infinity RT-Module von DMEGC Solar zeigen hervorragende Blendschutzleistung im SPF-Institutstest

DONGYANG, China, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar hat die Blendschutzprüfungen für seine neuen Infinity RT-Doppelglas-Solarmodule mit einem speziellen Frontglas am renommierten SPF-Institut in Rapperswil, Österreich, abgeschlossen. Die SPF-Bewertung vergleicht die reflektierte Leuchtdichte der Anti-Glare-Doppelglasmodule von DMEGC mit der eines herkömmlichen Solarmoduls, die beide auf einem 2x2mm-Doppelglaskonzept basieren. Die Ergebnisse zeigten eine erhebliche Verringerung der Blendwirkung. Bei den Bewertungen wurden Einfallswinkel von 10° bis 70° verwendet, wobei die Leuchtdichtemessungen unter hellen Sonnenlichtbedingungen (100.000 lx) durchgeführt wurden. Die gemessene reflektierte Leuchtdichte (Lv, 10°) für das Anti-Glare-Modul von DMEGC betrug 14.200 cd/m² und lag damit deutlich unter den 101.500 cd/m², die für das herkömmliche Panel gemessen wurden. Diese beträchtliche Verringerung unterstreicht die Besonderheit des Produkts, nämlich die geringe Reflexion des Frontglases. Unter Bezugnahme auf die "Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design" (CS-ADR-DSN, Ausgabe 2, 29. Januar 2015), die für Flughafenanlagen eine maximale Leuchtdichte von 20.000 cd/m² vorschreibt, sind diese Ergebnisse mehr als interessant. Das Anti-Glare-Modul von DMEGC bleibt deutlich unter diesem Grenzwert und ist aufgrund dieser deutlich geringeren Lichtreflexion die ideale Wahl für Solarprojekte in der Nähe von Flughäfen, Autobahnen und Bahnlinien.

DMEGC Solar kombiniert die neue Marktgröße 2382 x 1134 x 30 mm mit der speziellen Anti-Glare-Produktlösung, einer perfekten Kombination aus Spitzentechnologie und branchenführender Leistung. Das Modul wurde mit drei Hauptvorteilen konzipiert:

Blendfreie Glas-Technologie: Die innovative Spezialglasstruktur reduziert die Reflexion erheblich, wodurch sich das Modul ideal für Energieversorgungsprojekte in der Nähe von Autobahnen und Flughäfen eignet, wo die Minimierung des reflektierten Lichts für die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften entscheidend ist. Führung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG): Die Produktionsanlagen von DMEGC arbeiten bei der Herstellung von Solarmodulen zu 100 % mit Ökostrom, und ab Q4/2024 wird dies auch auf die Produktion von Solarzellen ausgeweitet. Das Unternehmen unterhält eine transparente Lieferkette und verfügt über ein ausgezeichnetes ESG-Rating innerhalb der Solarbranche, was sein Engagement für Nachhaltigkeit mit einem branchenweit führenden niedrigen CO2-Fußabdruck unterstreicht. Hohe Verlässlichkeit: Die DMEGC Infinity RT-Doppelglasmodule haben umfangreiche Belastungstests bestanden, einschließlich der vom TÜV Rheinland Shanghai durchgeführten Bewertungen gemäß den erweiterten Belastungstests nach IEC TS 63209-1. Diese Tests bestätigen die Widerstandsfähigkeit des Moduls unter rauen Umweltbedingungen und gewährleisten eine langfristige Leistung und Haltbarkeit.

Mit über 44 Jahren Erfahrung in der High-Tech-Fertigung ist DMEGC Solar weiterhin führend bei innovativen Solarlösungen. Die positive Bewertung des SPF-Instituts unterstreicht die Position des G12RT-B66HSW als branchenführendes Modul für Versorgungsprojekte, das eine hervorragende Blendschutzleistung, hohe Zuverlässigkeit und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit bietet.

Für weitere Informationen wird der SPF-Testbericht auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Über DMEGC Solar

DMEGC Solar ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Solarmodulen, das dafür bekannt ist, technologischen Fortschritt mit ökologischer Nachhaltigkeit zu verbinden. Als Teil der Hengdian Group nutzt DMEGC Solar seine jahrzehntelange Erfahrung, um erstklassige Produkte zu liefern, die den höchsten Branchenstandards für Qualität und Zuverlässigkeit entsprechen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520179/DMEGC_Solar.jpg