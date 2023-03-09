Infinix создает зарядку 260 Вт и беспроводную и быструю зарядку 110 Вт

ШАНХАЙ, 9 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Infinix сегодня объявила о выпуске универсальной 260 Вт быстрой зарядки и 110 Вт беспроводной быстрой зарядки, а также о своем революционном решении "All-Round FastCharge", которое предлагает гибкие, безопасные и интеллектуальные возможности быстрой зарядки для пользователей во всех ситуациях. Универсальная быстрая зарядка 260 Вт может заряжать телефон до 25% за 1 минуту и полностью зарядить его с 1% до 100% всего за7,5 минут [1]. Беспроводная система быстрой зарядки 110 Вт обеспечивает возможность зарядки устройства до 100% за 16 минут [2]. Эта инновационная технология All-Round FastCharge может удовлетворять различные потребности пользователей в зарядке при любых погодных условиях и снять тревогу пользователей по поводу зарядки в эпоху 5 G, с побивающим все рекорды уровнем потребления энергии.

260W&110W Wireless All-Round FastCharge All-Round FastCharge

"Infinix всегда была на передовой разработки технологий быстрой зарядки, отвечающих меняющимся потребностям наших клиентов. Мы всегда уделяем приоритетное внимание общему процессу зарядки и ведущим позициям разработки технологий быстрой зарядки, включая наши предыдущие технологии, 160 Вт быстрой зарядки и 180 Вт молниеносной зарядки. Взяв их за основу, мы с радостью представляем технологию универсальной быстрой зарядки 260 Вт и беспроводную 110 Вт, которая устанавливает новый стандарт быстрой зарядки. С помощью этой новинки мы стремимся обеспечить нашим пользователям превосходное качество зарядки". - Лян Чжан, заместитель генерального директора Infinix.

Универсальная быстрая зарядка 260 Вт

Компания Infinix разработала новую универсальную технологию быстрой зарядки 260 Вт, повышающую скорость зарядки мобильных телефонов за счет технологических прорывов в архитектуре зарядки, проектировании зарядного устройства и кабеле зарядки.

Архитектура зарядки использует интеллектуальную схему 4-Pump, которая рационально определяет потребности в мощности и распределяет количество зарядных насосов, необходимых для работы, а также усовершенствованный высокоскоростной аккумулятор 12C 4400мА·ч с многоэлектродовой клеммой, что обеспечивает высокий КПД преобразования до 98,5%[3], а также повышает ресурс аккумулятора. После 1 000 циклов[4] аккумулятор сохраняет свою энергию более чем на 90%.

В этом зарядном устройстве используется инновационная архитектура тройной цепи GaN material PFC + AHB, характеризующаяся высокой плотностью мощности, малым размером, более интеллектуальным и безопасным управлением зарядкой, а также более широким ассортиментом устройств, которые можно заряжать. Кабель зарядного устройства адаптирует чип идентификации Emarker с новой конструкцией интерфейса. Этот кабель может передавать ток до 13 A[5], а в сочетании с индивидуальным протоколом быстрой зарядки Infinix обеспечивает возможность высокомощной сверхбыстрой зарядки 260 Вт.

Беспроводная универсальная быстрая зарядка 110 Вт

Новая универсальная технология быстрой зарядки 110 Вт, разработанная компанией Infinix, может полностью заряжать телефон всего за 16 минут [6]. Используя изготовленные индивидуально малые чувствительные катушки, которые используют меньшее количество витков, чем стандартные конструкции на том же пространстве, Infinix преодолевает ограничения традиционной архитектуры, снижает внутреннее сопротивление катушек и, как результат, снижает температуру телефона, увеличивает пиковое время зарядки и повышает эффективность беспроводной зарядки.

Беспроводное зарядное устройство 110 Вт, изготовленное индивидуально, имеет двойную катушку для вертикальной и горизонтальной зарядки. Зарядная станция также оснащается вентилятором в основании, обеспечивающим бесшумное воздушное охлаждение, что повышает эффективность теплоотвода в областях типично высоких температур.

Решение "All-Round FastCharge (универсальная быстрая зарядка)" от Infinix

Компания Infinix разработала инновационное решение для зарядки под названием "All-Round FastCharge", которое выводит технологию зарядки на новый уровень. Долгосрочный план компании ориентирован не только на скорость, но и на создание универсального процесса зарядки - быстрого, гибкого, интеллектуального и безопасного. Благодаря этому решению потребители могут заряжать свои устройства различными способами, независимо от того, где они находятся в мире, без привязки к источнику питания. Цель заключается в обеспечении потребителям бесперебойной и удобной зарядки, отвечающей всем потребностям.

Для обеспечения универсальной зарядки - быстрой, гибкой, интеллектуальной и безопасной - система All-Round FastCharge первого поколения Infinix оснащена множеством функций. Данное решение обеспечивает быструю проводную и беспроводную зарядку, а также обратную зарядку, обходную зарядку и многопротокольную зарядку. Благодаря проводной и беспроводной двойной быстрой зарядке пользователи могут наслаждаться превосходным качеством зарядки на ходу. Функция обратной зарядки также позволяет пользователям преобразовывать свои телефоны в портативные зарядные устройства. Модель Infinix совместима с многочисленными протоколами быстрой зарядки, включая PD 3.0, и обеспечивает интеллектуальные функции зарядки и мониторинга, такие как ночная зарядка и обходная зарядка, что позволяет продлить срок службы батареи и снизить температуру. С точки зрения безопасности, решение Infinix включает в себя более 140 защитных механизмов и более 20 датчиков температуры, что обеспечивает безопасную работу даже в экстремальных условиях.

Пользователи смогут ощутить All-Round FastCharge с предстоящей серией Infinix. Благодаря инновациям и сосредоточению внимания на предоставлении высококачественного потребительского опыта Infinix продолжает расширять границы зарядки сотовых телефонов, предлагая потребителям по всему миру еще более быстрые и безопасные решения для быстрой зарядки.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу http://www.infinixmobility.com/

Информация о компании Infinix:

Inﬁnix Mobility — это стремительно развивающийся технологический бренд, занимающийся проектированием, производством и реализацией расширяющегося ассортимента интеллектуальных устройств по всему миру под брендом Inﬁnix, который был основан в 2013 году. Компания Inﬁnix, ориентированная на предоставление современной молодежи передовых в своем классе технологий, создает модные, мощные и доступные по цене интеллектуальные устройства, которые обеспечивают пользователям по всему миру новейшие технологии в то время, когда они в них нуждаются, и по той цене, которую они хотят.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.infinixmobility.com/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Все данные являются теоретическими значениями, полученными внутренними лабораториями Infinix посредством испытаний, проведенных при определенных условиях. Фактические данные могут отличаться в зависимости от конкретных изделий, версий программного обеспечения, условий применения и факторов окружающей среды.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2016486/260W_110W_Wireless_All_Round_FastCharge.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2016487/All_Round_FastCharge.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY