Infinix prend l'initiative en lançant une recharge rapide sans fil révolutionnaire de 260 W et 110 W

SHANGHAI, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Infinix a annoncé aujourd'hui le lancement du 260 W All-Round FastCharge et du 110 W Wireless All-Round FastCharge, parallèlement à sa solution révolutionnaire « All-Round FastCharge » qui offre des expériences de charge rapide flexibles, sûres et intelligentes aux utilisateurs dans tous les scénarios. Le All-Round FastCharge de 260 W peut charger un téléphone à 25 % en une minute et effectuer une charge de 1 à 100 % en seulement 7,5 minutes[1]. Quant à la batterie sans fil 110 W All-Round FastCharge, elle peut charger un appareil à 100 % en 16 minutes[2]. Cette technologie innovante All-Round FastCharge peut répondre aux différents besoins de charge des utilisateurs par tous les temps et atténuer l'anxiété des utilisateurs en matière de charge à l'ère de la 5G où la consommation d'énergie n'a jamais été aussi élevée.

260W&110W Wireless All-Round FastCharge All-Round FastCharge

« Infinix a toujours été à l'avant-garde du développement de technologies de charge rapide qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients. Nous donnons toujours la priorité à l'expérience de charge globale tout en menant le développement de technologies de charge rapide, y compris nos précédentes technologies de pointe, la charge rapide 160 W et la charge rapide 180 W. Sur cette lancée, nous sommes ravis de présenter la technologie de charge rapide intégrale sans fil 260 W et 110 W et la solution All-Round FastCharge, qui constituent une nouvelle référence en matière de charge rapide. Avec cette innovation, nous voulons offrir à nos utilisateurs une expérience de charge suprême. » - Liang Zhang, directeur général adjoint chez Infinix.

All-Round FastCharge de 260 W

Infinix a développé une nouvelle technologie All-Round FastCharge de 260 W qui améliore la charge rapide des téléphones portables grâce à des avancées dans l'architecture de charge, la conception du chargeur et le câble de charge.

L'architecture de charge utilise une conception de circuit intelligent à 4 pompes qui identifie intelligemment les besoins en énergie et alloue le nombre de pompes de charge nécessaires pour fonctionner, et la batterie 12 C haute cadence 4400mAh améliorée avec une structure à pattes multiélectrodes, qui assure une efficacité de conversion de charge élevée allant jusqu'à 98,5 %[3], tout en augmentant la durabilité de la batterie. La batterie conserve plus de 90 % de son énergie après 1 000 cycles[4].

Le chargeur utilise une architecture de circuit innovante à triple matériau GaN PFC + AHB, qui présente une densité de puissance élevée, une petite taille, un contrôle de charge plus intelligent et plus sûr, et une gamme plus large de produits chargeables. Le câble de chargement adapte la puce d'identification Emarker, avec un nouveau design de structure d'interface. Ce câble peut transporter un courant allant jusqu'à 13 A[5], et lorsqu'il est associé au protocole de charge rapide personnalisé d'Infinix, il permet une charge rapide extrême de 260 W à haute puissance.

Wireless All-Round FastCharge de 110 W

La nouvelle technologie Wireless All-Round FastCharge de 110 W d'Infinix peut recharger complètement un téléphone en seulement 16 minutes[6]. En utilisant des bobines sensibles de petite taille, fabriquées sur mesure, qui ont moins de bobines que les conceptions traditionnelles et des bobines plus larges dans le même espace, Infinix surmonte les limitations architecturales traditionnelles, réduit la résistance interne des bobines, et par la suite, diminue l'élévation de température du téléphone, augmente le temps de charge de la puissance maximale et améliore l'efficacité de la charge sans fil.

Le chargeur sans fil de 110 W, fabriqué sur mesure, est doté d'une double bobine permettant une recharge verticale et horizontale. La station de charge utilise également un ventilateur à la base pour un refroidissement par air silencieux, ce qui améliore l'efficacité de la dissipation de la chaleur dans les zones généralement très chaudes.

La solution All-Round FastCharge d'Infinix

Infinix a mis au point une solution de charge innovante appelée All-Round FastCharge, qui porte la technologie de charge à un niveau supérieur. Le plan à long terme de l'entreprise ne se concentre pas seulement sur la vitesse, mais aussi sur la création d'une expérience de charge complète, rapide, flexible, intelligente et sûre. Grâce à cette solution, les consommateurs peuvent recharger leurs appareils de différentes manières, où qu'ils soient dans le monde, sans être attachés à une source d'alimentation. L'objectif est d'offrir aux consommateurs une expérience de recharge transparente et pratique qui répond à tous leurs besoins.

Afin d'offrir aux consommateurs une expérience de charge complète, rapide, flexible, intelligente et sûre, la première génération de la solution All-Round FastCharge d'Infinix est dotée de multiples fonctionnalités. La solution offre une recharge rapide avec et sans fil, ainsi qu'une recharge inversée, une recharge par dérivation et une recharge multiprotocole. Avec la double charge rapide filaire et sans fil, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de charge suprême en déplacement. La fonction de charge inversée permet également aux utilisateurs de transformer leur téléphone en chargeur portable. Infinix est compatible avec plusieurs protocoles de charge rapide, dont le PD 3.0, et offre des fonctions de charge et de surveillance intelligentes, telles que la charge de nuit et la charge en dérivation, pour prolonger la durée de vie de la batterie et réduire la chaleur. En matière de sécurité, la solution d'Infinix comprend plus de 140 mécanismes de protection et plus de 20 capteurs de température, assurant un fonctionnement sûr même dans des environnements extrêmes.

Les utilisateurs pourront faire l'expérience du All-Round FastCharge avec la prochaine série NOTE d'Infinix. Grâce à l'innovation et à son souci d'offrir une expérience de haute qualité aux consommateurs, Infinix continue de repousser les limites de la recharge des téléphones portables, offrant des solutions de recharge rapide encore plus rapides et plus sûres aux consommateurs du monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.infinixmobility.com/

À propos d'Infinix :

Infinix Mobility est une marque technologique en plein essor qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille en pleine expansion d'appareils intelligents dans le monde entier sous la marque Infinix, fondée en 2013. Ciblant les jeunes d'aujourd'hui avec une technologie de pointe, Infinix crée des appareils intelligents à la mode, puissants et à un prix abordable qui apportent la dernière technologie sur le marché aux utilisateurs du monde entier à un moment où ils en ont besoin à un prix qu'ils veulent.

Pour plus d'informations, veuillez consulter: http://www.infinixmobility.com/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Toutes les données sont des valeurs théoriques obtenues par les laboratoires internes d'Infinix grâce à des tests effectués dans des conditions particulières. Les données réelles peuvent varier en raison des différences entre les produits individuels, les versions logicielles, les conditions d'application et les facteurs environnementaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2016486/260W_110W_Wireless_All_Round_FastCharge.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2016487/All_Round_FastCharge.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY