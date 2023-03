Infinix podejmuje wyzwanie, wprowadzając przełomowe bezprzewodowe błyskawiczne ładowanie 260 W i 110 W

SZANGHAJ, 9 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Infinix zaprezentowała urządzenie wielofunkcyjne z funkcją szybkiego ładowania o mocy 260 W (260W All-Round FastCharge) oraz bezprzewodowe urządzenie wielofunkcyjne z funkcją szybkiego ładowania o mocy 110 W (110W Wireless All-Round FastCharge), wraz z innowacyjnym rozwiązaniem „wszechstronnej technologii szybkiego ładowania", które oferuje użytkownikom elastyczne, bezpieczne i inteligentne sposoby błyskawicznego ładowania we wszystkich okolicznościach. Ładowarka 260W umożliwia naładowanie telefonu do 25% w ciągu 1 minuty i zakończenie ładowania 1-100% w ciągu zaledwie 7,5 minuty [1]. Natomiast bezprzewodowe, wielofunkcyjne urządzenie ładujące o mocy 110 W umożliwia naładowanie sprzętu do 100% w ciągu 16 minut [2]. Nowatorska technologia All-Round FastCharge może sprostać zróżnicowanym potrzebom użytkowników we wszystkich warunkach pogodowych i zmniejszyć ich niepokój związany z ładowaniem w erze 5G, gdzie zużycie energii nigdy nie było wyższe.

„Firma Infinix zawsze przodowała w rozwoju technologii szybkiego ładowania, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby naszych klientów. Priorytetem jest dla nas ogólne zadowolenie z ładowania, przy jednoczesnym kierowaniu rozwojem technologii szybkiego ładowania, w tym poprzednich wiodących w branży urządzeń szybkiego ładowania 160W Fast Charge i 180W Thunder Charge. Na podstawie tych doświadczeń z przyjemnością przedstawiamy technologię wszechstronnego i bezprzewodowego szybkiego ładowania o mocy 260 W i 110 W oraz system All-Round FastCharge, który wyznacza nowy standard błyskawicznego ładowania. Dzięki tym innowacyjnym produktom chcemy zapewnić naszym użytkownikom najwyższą jakość ładowania" - Liang Zhang, zastępca dyrektora generalnego w firmie Infinix.

Urządzenie do szybkiego i kompleksowego ładowania o mocy 260 W

Infinix opracowała nowoczesną technologię 260 W All-Round FastCharge, która usprawnia przyspieszone ładowanie telefonów komórkowych dzięki przełomowym rozwiązaniom w zakresie infrastruktury ładowania, konstrukcji ładowarki i przewodu ładującego.

Architektura ładowania wykorzystuje technologię inteligentnego układu 4-pompowego, który precyzyjnie identyfikuje zapotrzebowanie na moc i przydziela liczbę pomp ładujących niezbędnych do pracy oraz zmodernizowany akumulator wysokoprądowy 12C o pojemności 4400 mAh o strukturze wieloelektrodowej zapewniający najwyższą sprawność konwersji ładowania do 98,5% [3], a także zwiększający trwałość akumulatora. Po wykonaniu 1 000 cykli bateria zachowuje ponad 90% swojej energii [4].

Ładowarka wykorzystuje potrójny materiał GaN PFC oraz nowatorską architekturę obwodów, która charakteryzuje się wysoką gęstością mocy, małymi rozmiarami, bardziej inteligentną i bezpieczną kontrolą ładowania oraz szerszym zakresem produktów, które można ładować. Przewód ładujący wykorzystuje procesor identyfikacyjny Emarker, z nową konstrukcją struktury interfejsu. Kabel ten może przewodzić prąd o natężeniu do 13A [5], a w połączeniu z opracowanym przez Infinix protokołem szybkiego ładowania zapewnia możliwość ekstremalnie przyspieszonego ładowania o mocy 260 W.

Urządzenie do bezprzewodowego, wszechstronnego ładowania 110 W

Nowa bezprzewodowa technologia szybkiego i wszechstronnego ładowania 110 W firmy Infinix pozwala na pełne naładowanie telefonu w ciągu zaledwie 16 minut [6]. Dzięki zastosowaniu wykonanych na zamówienie cewek o niewielkiej czułości, które charakteryzują się mniejszą liczbą zwojów niż tradycyjne konstrukcje i szerszymi cewkami na tej samej przestrzeni, producent pokonuje tradycyjne ograniczenia architektoniczne, zmniejsza opór wewnętrzny cewki, a w konsekwencji obniża wzrost temperatury telefonu, wydłuża czas ładowania mocy szczytowej i zwiększa wydajność ładowania bezprzewodowego.

Specjalnie skonstruowana ładowarka bezprzewodowa o mocy 110 W wyposażona jest w podwójną cewkę umożliwiającą ładowanie w pionie i w poziomie. W stacji ładowania zastosowano również wentylator u podstawy do cichego chłodzenia powietrzem, co poprawia efektywność odprowadzania ciepła w typowych miejscach o wysokiej temperaturze.

Uniwersalne rozwiązanie dla szybkiego ładowania firmy Infinix

Firma Infinix opracowała innowacyjne narzędzie do ładowania o nazwie All-Round FastCharge wprowadzające technologię ładowania na nowy poziom. Długoterminowy plan spółki skupia się nie tylko na szybkości, ale również na stworzeniu wszechstronnego sposobu ładowania, który jest szybki, elastyczny, inteligentny i bezpieczny. Dzięki temu rozwiązaniu konsumenci mają możliwość ładowania swoich urządzeń na różne sposoby, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, bez konieczności podłączania ich do źródła zasilania. Celem jest zapewnienie użytkownikom płynnego i wygodnego ładowania, które spełni wszystkie ich potrzeby.

Z myślą o zapewnieniu konsumentom wszechstronnego sposobu ładowania, który jest szybki, elastyczny, inteligentny i bezpieczny, urządzenie All-Round FastCharge pierwszej generacji firmy Infinix zostało wyposażone w różnorodne funkcje. System ten oferuje zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe szybkie ładowanie, a także ładowanie wsteczne, z obejściem oraz wieloprotokołowe. Dzięki przewodowemu i bezprzewodowemu podwójnemu szybkiemu ładowaniu, użytkownicy mogą cieszyć się najwyższym poziomem naładowania w podróży. Funkcja odwrotnego ładowania pozwala również przekształcić telefon w przenośną ładowarkę. Urządzenie Infinix jest kompatybilne z szeregiem protokołów szybkiego ładowania, w tym PD 3.0, i oferuje inteligentne funkcje ładowania i monitorowania, takie jak ładowanie nocne i z obejściem, aby przedłużyć żywotność baterii i zmniejszyć wydzielanie ciepła. Pod względem bezpieczeństwa produkt ten posiada ponad 140 mechanizmów ochronnych i dodatkowo 20 czujników temperatury, co gwarantuje bezpieczną pracę, nawet w ekstremalnych warunkach.

Na przykładzie najnowszej serii NOTE użytkownicy będą mogli przekonać się o zaletach funkcji wszechstronnego szybkiego ładowania Infinix. Dzięki innowacjom i koncentracji na dostarczaniu konsumentom najwyższej jakości, firma nieprzerwanie przesuwa granice ładowania telefonów komórkowych, oferując odbiorcom na całym świecie jeszcze szybsze i bezpieczniejsze rozwiązania w zakresie przyspieszonego ładowania.

http://www.infinixmobility.com/

Infinix

Infinix Mobility jest dynamicznie rozwijającą się spółką technologiczną, która projektuje, produkuje i wprowadza na globalny rynek coraz bardziej rozbudowaną ofertę urządzeń marki Infinix, założonej w 2013 roku. Kierując swoją ofertę do młodych ludzi, Infinix koncentruje się na opracowywaniu najlepszych w swojej klasie technologii, tworząc modne, wydajne i przystępne cenowo inteligentne urządzenia oferujące użytkownikom z całego świata najnowocześniejsze technologie na rynku wtedy, kiedy ich potrzebują i za taką cenę, jaką są skłonni zapłacić.

http://www.infinixmobility.com/

[1][2][3][4][5][6] Wszystkie dane to wartości teoretyczne uzyskane w laboratoriach wewnętrznych Infinix w ramach testów prowadzonych w określonych warunkach. Dane rzeczywiste mogą się od nich różnić z uwagi na różnice między poszczególnymi produktami, wersje oprogramowania, warunki działania aplikacji i czynniki środowiskowe.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2016486/260W_110W_Wireless_All_Round_FastCharge.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2016487/All_Round_FastCharge.jpg

