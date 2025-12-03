Infinix and Pininfarina annunciano una partnership strategica di design che ridefinisce il futuro degli smartphone premium

La collaborazione anticipa il prossimo Infinix NOTE 60 Ultra firmato da Pininfarina

HONG KONG, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Oggi, durante la Business of Design Week 2025, Infinix ha annunciato una partnership strategica di grande prestigio con Pininfarina, la rinomata casa di design italiana che vanta più di 95 anni di storia, nota per aver dato forma alcune delle automobili più iconiche al mondo e per la creazione di prodotti innovativi in settori quali il lifestyle di lusso, l'architettura e la nautica. Questa collaborazione inaugura una nuova linea di prodotti flagship, di cui primo modello smartphone sarà l'Infinix NOTE 60 Ultra.

A photo captured at Business of Design Week 2025 shows a Pininfarina representative unveiling the new design partnership to the public. A teaser poster featuring the Infinix × Pininfarina collaboration, hinting at the upcoming co-designed flagship device, the Infinix NOTE 60 Ultra.

Dalle forme leggendarie della Ferrari Testarossa all'inconfondibile silhouette dell'Alfa Romeo Spider, ogni progetto firmato Pininfarina è un'icona del design e dell'innovazione italiana dal 1930. Attraverso la collaborazione con Infinix, Pininfarina porta il proprio heritage ed il proprio stile, contrassegnati da eleganza e performance, all'universo degli smartphone. Il nuovo Infinix NOTE 60 Ultra disegnato da Pininfarina segna un momento storico per l'intero settore.

Infinix da vita a questa collaborazione in un momento di forte espansione globale caratterizzato da una significativa crescita delle spedizioni e della quota di mercato nel secondo trimestre, segnando la performance più rapida nel Sud-est asiatico, secondo l'IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, report pubblicato nel terzo trimestre 2025 con i dati del Q2 2025. Combinando la filosofia di design distintiva di Pininfarina con la passione di Infinix per l'innovazione tecnologica, la collaborazione punta sia a definire un nuovo punto di riferimento nel mercato degli smartphone premium sia a offrire esperienze di design esclusive su scala globale.

«Attraverso la collaborazione con partner di eccellenza in vari settori, stiamo consolidando il percorso di Infinix verso il segmento premium», ha dichiarato Tony Zhao, CEO di Infinix. «La collaborazione con Pininfarina è un passo chiave per consolidare le fondamenta del design dei nostri futuri prodotti, a partire dalla 'NOTE 60 Series'. La partnership sottolinea il nostro impegno a potenziare gli investimenti nel design di alto livello e a stabilire un nuovo punto di riferimento estetico per i futuri prodotti flagship."

Fabio Calorio, Vice Presidente Senior del Brand di Pininfarina, ha dichiarato: "Collaborare con Infinix su questo progetto ci ha permesso di esprimere l'eredità del design italiano di Pininfarina nel settore tecnologico e di applicare i nostri principi, fondati sull'equilibrio dinamico tra bellezza e performance, per creare un impatto significativo sull'esperienza dell'utente. Per quasi un secolo, il nostro marchio ha definito nuovi stili di vita, incarnando purezza, design senza tempo ed emozione nelle forme, valori in perfetta sintonia con la visione innovativa di Infinix."

Mentre Infinix e Pininfarina si preparano a dare vita ad una nuova era nel design mobile premium, i dettagli completi sulla filosofia di design del nuovo smartphone, le sue caratteristiche e la disponibilità saranno annunciati nei prossimi giorni.

Informazioni su Infinix

Fondata nel 2013, Infinix è un brand guidato dall'innovazione, dedicato a offrire tecnologia all'avanguardia, design audace e prestazioni straordinarie. Il marchio offre esperienze digitali intelligenti e coinvolgenti, pensate per migliorare la vita quotidiana. Oltre agli smartphone, Infinix propone auricolari TWS, smartwatch, laptop, tablet, smart TV e altri dispositivi, formando un ecosistema completo di soluzioni smart. I prodotti Infinix sono attualmente presenti in più di 70 paesi e regioni, tra cui Africa, America Latina, Medio Oriente, Sud Asia e Sud-est Asiatico.

Per ulteriori informazioni, consultare: http://www.infinixmobility.com/

Informazioni su Pininfarina

Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è riconosciuta per la sua capacità unica di creare bellezza senza tempo attraverso valori di eleganza, purezza e innovazione. Fondata nel 1930, da realtà artigiana si è evoluta in un gruppo internazionale, massima espressione del design automobilistico e presenza consolidata nel design industriale, architettonico, nautico e della mobilità oltre l'automotive. Con 500 dipendenti, sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e quotata in borsa dal 1986, Pininfarina ha realizzato in oltre novant'anni più di 1.450 progetti di design automobilistico e di mobilità e oltre 750 progetti di design di prodotto e architettura, ricevendo negli ultimi 10 anni oltre 90 premi internazionali di design.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837608/20251203_175530.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837609/Pinifarina.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2316423/5653957/Infinix_Logo.jpg