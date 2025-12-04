Infinix und Pininfarina kündigen strategische Designpartnerschaft an, um die Zukunft von Premium-Smartphones voranzutreiben

Die Zusammenarbeit gibt eine Vorschau auf das in Kürze erhältliche Infinix NOTE 60 Ultra, das von Pininfarina entworfen wurde

HONGKONG, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Heute gab Infinix während der Business of Design Week 2025 eine wegweisende strategische Partnerschaft mit Pininfarina bekannt, dem legendären italienischen Designhaus mit einer 95-jährigen Tradition in der Gestaltung einiger der weltweit renommiertesten Automobile sowie bahnbrechender Produkte in verschiedenen Bereichen wie Luxus-Lifestyle, Architektur und Yachtbau. Diese Zusammenarbeit markiert den Beginn einer neuen Flaggschiff-Designserie und das Infinix NOTE 60 Ultra wird das erste Smartphone sein, das aus dieser Allianz hervorgeht.

A photo captured at Business of Design Week 2025 shows a Pininfarina representative unveiling the new design partnership to the public. A teaser poster featuring the Infinix × Pininfarina collaboration, hinting at the upcoming co-designed flagship device, the Infinix NOTE 60 Ultra.

Von den legendären Kurven des Ferrari Testarossa bis hin zur ikonischen Silhouette des Alfa Romeo Spider: Seit 1930 gilt jede Kreation mit dem Pininfarina-Emblem als Meisterwerk italienischen Designs und italienischer Innovation. Nun bringt Pininfarina sein Erbe und seinen Lebensstil – geprägt von Eleganz und Leistung – auf ein Smartphone. Das kommende „Infinix NOTE 60 Ultra Design von Pininfarina" stellt nicht nur für das Studio, sondern für die gesamte Branche einen Meilenstein dar.

Infinix tritt der Kollaboration in einer Zeit außergewöhnlicher globaler Dynamik bei, in der die Lieferungen und Marktanteile stark ansteigen. Laut dem Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker von IDC erzielte Infinix im zweiten Quartal 2025 den größten Anstieg der Auslieferungen im Vergleich zum Vorquartal in Südostasien. Durch die Verbindung der ikonischen Designphilosophie von Pininfarina mit dem Streben nach technologischer Innovation von Infinix möchte die Allianz neue Maßstäbe für die Herstellung hochwertiger Smartphones setzen und einem globalen Publikum ein hochwertiges, designorientiertes Erlebnis bieten.

„Durch die Zusammenarbeit mit führenden Partnern aus verschiedenen Bereichen treiben wir die Premiumisierung von Infinix kontinuierlich voran", erklärte Tony Zhao, Geschäftsführer von Infinix. „Unsere Zusammenarbeit mit Pininfarina ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Designbasis unserer zukünftigen Produkte, beginnend mit der NOTE 60-Serie. Diese Partnerschaft bekräftigt unser Engagement, verstärkt in hochwertiges Design zu investieren und einen neuen ästhetischen Maßstab für zukünftige Flaggschiffprodukte zu setzen."

Fabio Calorio, Senior-Vizepräsident der Marke bei Pininfarina, erklärte: „Die Zusammenarbeit mit Infinix bei diesem Projekt war eine hervorragende Gelegenheit, sowohl das Erbe der italienischen Designkompetenz von Pininfarina im Bereich der Technologie zum Ausdruck zu bringen als auch unsere Prinzipien, die auf der Kombination von Ästhetik und Leistung basieren, anzuwenden, um einen nachhaltigen Einfluss auf das Benutzererlebnis zu erzielen. Seit fast einem Jahrhundert prägt unsere Marke neue Lebensweisen und steht für Reinheit, zeitloses Design und in Form gegossene Emotionen – Werte, die perfekt mit der Innovationsvision von Infinix übereinstimmen."

Infinix und Pininfarina bereiten sich darauf vor, eine neue Ära des Premium-Mobilfunkdesigns einzuläuten. Alle Details zur Designphilosophie, den Funktionen und der Verfügbarkeit des Geräts werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Informationen zu Infinix

Infinix wurde im Jahr 2013 gegründet und ist eine innovationsorientierte Marke, die sich der Bereitstellung modernster Technologie, mutigem Design und herausragender Leistung verschrieben hat. Die Marke bietet intelligente, attraktive mobile Erlebnisse, die den Alltag bereichern. Neben Smartphones hat Infinix sein Portfolio um TWS-Ohrhörer, Smartwatches, Laptops, Tablets, Smart-TVs und mehr erweitert und damit ein umfassendes Ökosystem intelligenter Geräte geschaffen. Derzeit sind Infinix-Produkte in über 70 Ländern und Regionen weltweit erhältlich, unter anderem in Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Südasien und Südostasien.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.infinixmobility.com/

Informationen zu Pininfarina

Als weltweite Ikone des italienischen Stils ist Pininfarina für seine unvergleichliche Fähigkeit bekannt, zeitlose Schönheit durch seine Werte Eleganz, Reinheit und Innovation zu schaffen. Pininfarina wurde 1930 gegründet und hat sich von einem Handwerksbetrieb zu einem internationalen Dienstleistungskonzern entwickelt, der für herausragendes Automobildesign steht und sich in den Bereichen Industriedesign, Experience Design, Architektur, Schifffahrt und Mobilität über den Automobilbereich hinaus etabliert hat. Der Konzern beschäftigt 500 Mitarbeiter, unterhält Niederlassungen in Italien, Deutschland, China und den Vereinigten Staaten und ist seit 1986 an der Börse notiert. Im Laufe von neun Jahrzehnten hat Pininfarina mehr als 1450 Automobil- und Mobilitätsprojekte sowie über 750 Produkt- und Architekturprojekte entworfen und in den letzten zehn Jahren mehr als 90 internationale Designpreise erhalten.

