Infinix bringt ZERO ULTRA Smartphone für $520 auf den Mark, tmit 180W Thunder Charge und NFT Kollektion

Die innovative Smartphone-Marke zelebriert Spitzentechnologie ihres neuesten Flaggschiffs mit einzigartigem Engagement-Ansatz

SHANGHAI, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige Smartphone-Hersteller Infinix hat heute die Markteinführung des neuen ZERO ULTRA-Smartphones - seines bisher leistungsstärksten Flaggschiffs mit 180W Thunder Charge-Technologie - sowie einer limitierten XBOY EXPLORER NFT-Kollektion mit Weltraumthema bekannt gegeben. Die Einführung der innovativen NFTs zelebriert den Wunsch der Menschheit, neue Grenzen zu erforschen, sowohl des Universums als auch des Metaverse. Die NFT-Kollektion von Infinix wird über eine Verlosung erhältlich sein, an der die Nutzer durch den Kauf eines Geräts oder über soziale Medien teilnehmen können.

INFINIX ZERO ULTRA XBOY EXPLORER NFT Collection

„Mit der Einführung von ZERO ULTRA verschieben wir die Grenzen. Dieses Flaggschiff-Smartphone bietet branchenführende Spezifikationen, die es jungen Menschen ermöglichen, die Welt zu entdecken. Unser Ziel ist es, diesen Forschergeist in die Entwicklung von Mobiltelefonen zu integrieren und eine superschnelle Ladetechnologie auf den Markt zu bringen, die den Nutzern das bestmögliche Erlebnis bietet. Gleichzeitig führen wir innovative NFT-Marketingstrategien ein, um den Nutzern ein aufregendes digitales Erlebnis zu bieten. Die XBOY EXPLORER NFTs verbinden all diese spannenden Entwicklungen miteinander", sagt Skye Chen, Head of Global Public Relation bei Infinix Mobility.

„Der Wandel des Web3 ist für die jüngeren Generationen von zunehmendem Interesse, in einer digitalen Welt, die die Verbindung von Technologie und Kunst erforscht. NFTs sind ein trendiges Instrument, das Marken nutzen können, um die Markenbekanntheit und das Engagement der Nutzer zu steigern. Die NFT-Kollektion soll Infinix dabei helfen, ein einzigartiges digitales Erlebnis für die Nutzer zu schaffen, während die Marke innovative neue Kommunikationsstrategien erforscht, um einen neuen Trend in der mobilen Technologiebranche anzuführen", so Eric, Gründer von Cluster3 NFT Labs, der für das Design der NFT-Kollektion zum Thema Weltraum verantwortlich ist.

Über XBOY EXPLORER NFTs

Die XBOY EXPLORER NFT-Kollektion ist eine Hommage an den Erkundungsgeist der Menschheit im Weltraum, mit einem Team von fünf Entdeckern, die von verschiedenen Planeten unseres Sonnensystems stammen. Jeder Charakter ist mit Fähigkeiten ausgestattet, die die wichtigsten technologischen Errungenschaften des ZERO ULTRA Smartphones von Infinix repräsentieren.

Die fünf XBOY EXPLORER Figuren sind: FLASH von der Venus mit 180W Thunder Charge, das die Superleistung von ZERO ULTRA repräsentiert, MIRROR vom Jupiter mit einem 3D-Wasserfall-Display, VISION vom Merkur mit einer 200MP-Kamera, WISESTAR vom Mars mit einem 6nm 5G-Prozessor und CHIC vom Saturn mit einem sehr stylischen Look. FLASH, mit seiner weltweit ersten 180W Thunder Charge, ist die super seltene NFT-Sonderedition der Kollektion.

Beim Kauf des Infinix ZERO ULTRA erhalten die Nutzer eine NFT-Lotteriekarte, die die Chance bietet, durch Scannen des QR-Codes ein animiertes NFT zu gewinnen. Alternativ können die Fans an der Aktion „Explore NFT stories with Infinix" teilnehmen über Facebook-Kanäle von Infinix . Sie erhalten die Möglichkeit, ein NFT zu gewinnen, indem sie ihre Lieblings-XBOY EXPLORER-Figuren auf ihren eigenen sozialen Medien teilen und erklären, warum es ihre Lieblingsfigur ist. Die Fans mit den meisten Interaktionen unter ihren Beiträgen sowie die vom offiziellen Infinix-Account ausgewählten Nutzer werden die limitierten NFTs gewinnen. Die FLASH-Sonderausgabe wird unter 2% der Teilnehmer verlost.

Nutzung von NFTs und Web 3.0 für ein einzigartiges digitales Markenerlebnis

Die Veröffentlichung der NFT-Kollektion wird der erste Schritt von Infinix in den Web3-Marketingbereich sein. Während sich die Welt in Richtung Web3 bewegt, bietet Infinix den Nutzern ein einzigartiges digitales Erlebnis durch die einzigartige XBOY EXPLORER NFT Kollektion, um ZERO ULTRA auf eine lustige und aufregende Art und Weise zu bewerben.

Infinix erforscht aktiv neue Trends im Metaverse. Indem die Marke die Eigenschaften ihrer physischen Produkte mit kreativen NFT-Assets verbindet, spricht sie junge Verbraucher im Metaversum auf völlig neue Weise an und lädt sie ein, Markeninhaber und Mitgestalter zu werden. Infinix wird weiterhin neue Technologien und Erfahrungen erforschen und mit jungen Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um das Metaverse zu entdecken und sich davon inspirieren zu lassen.

Über ZERO ULTRA

Infinix' neuestes Flaggschiff-Smartphone ZERO ULTRA zeichnet sich durch atemberaubende technologische Fortschritte aus. Das ZERO ULTRA überschreitet die Grenzen der Innovation und bietet effiziente Leistung und erstklassige Erlebnisse durch seine 180W Thunder-Ladeeffizienz, das beeindruckende 3D Curved 120Hz AMOLED-Display, den leistungsstarken 6nm 5G-Prozessor MediaTek Dimensity 920-Chipsatz, die aktualisierte Benutzeroberfläche und die Kamera- und Cinematographie-Fähigkeiten mit der höchsten Auflösung auf dem Markt, mit der branchenweit besten 200MP-Hauptkamera.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Das Infinix ZERO ULTRA wird in den Farben Coslight Silver und Genesis Noir mit 256 GB für $520 erhältlich sein. Preise und Verfügbarkeit variieren von Region zu Region.

Für weitere Informationen über ZERO ULTRA besuchen Sie bitte https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-ultra

Einzelheiten zu den NFTs finden Sie unter https://www.infinixmobility.com/nft/

Über Infinix

Infinix Mobility ist eine schnell aufstrebende Technologiemarke, die unter der 2013 gegründeten Marke Infinix ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt.

Infinix richtet sich mit seiner erstklassigen Technologie an die Jugend von heute und entwickelt trendige, leistungsstarke und erschwingliche intelligente Geräte, die Benutzern auf der ganzen Welt die neueste Technologie zum richtigen Zeitpunkt und zu einem guten Preis anbieten.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.infinixmobility.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911676/INFINIX_ZERO_ULTRA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1911677/XBOY_EXPLORER_NFT_Collection.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY