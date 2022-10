Infinix prezentuje smartfon ZERO ULTRA w cenie 520 $ z technologią superszybkiego ładowania 180W Thunder Charge i Kolekcją NFT

Innowacyjna marka smartfonów prezentuje awangardowe technologie swojego najnowszego flagowca w wyjątkowej kampanii.

SZANGHAJ, 5 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Globalna marka smartfonów Infinix ogłosiła dzisiaj premierę zupełnie nowego smartfona ZERO ULTRA – swojego jak dotąd najmocniejszego flagowca wyposażonego w technologię 180W Thunder Charge – wraz z limitowaną edycją kolekcji NFT XBOY EXPLORER o tematyce kosmicznej. Premiera innowacyjnych tokenów NFT jest wyrazem ludzkiego pragnienia eksploracji nowych granic zarówno we wszechświecie, jak i poprzez metawersum. Kolekcja NFT marki Infinix będzie dostępna w ramach loterii nagród, w której można wziąć udział kupując urządzenie lub w mediach społecznościowych.

INFINIX ZERO ULTRA XBOY EXPLORER NFT Collection

„Wprowadzając ZERO ULTRA przesuwamy granice możliwości. Ten flagowy smartfon zapewnia najlepszą w branży specyfikację, która pozwala młodym ludziom pokonywać ograniczenia (Explore Beyond). Naszym celem jest włączenie ducha eksploracji w tworzenie telefonów komórkowych i wdrożenie superszybkiej technologii ładowania, która zaoferuje użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenia. Jednocześnie uruchamiamy innowacyjne strategie marketingowe oparte o NFT, aby zapewnić użytkownikom ekscytujące doświadczenia cyfrowe. NFT XBOY EXPLORER łączą w sobie te wszystkie fascynujące nowości" – powiedziała Skye Chen, dyrektor ds. public relations na świecie w Infinix Mobility.

„Przejście na Web3 co raz bardziej przyciąga uwagę młodszych pokoleń zanurzających się w cyfrowy świat na styku technologii ze sztuką. NFT są modnym narzędziem wykorzystywanym, aby zwiększać poziom świadomości marki i zaangażowanie użytkowników. Z tej perspektywy, kolekcja NFT powinna pomóc Infinix w tworzeniu wyjątkowych cyfrowych doświadczeń dla użytkowników w świecie, w którym marki poszukują innowacyjnych nowych strategii komunikacji tworzących nowy trend w branży technologii mobilnych" – powiedział Eric, założyciel Cluster3 NFT Labs, który odpowiada za projekt kolekcji NFT o tematyce kosmicznej.

NFT XBOY EXPLORER

Kolekcja NFT XBOY EXPLORER jest hołdem dla dążeń ludzkości w zakresie eksploracji kosmosu i prezentuje zespół pięciu odkrywców z różnych planet naszego układu słonecznego. Każda postać posiada zdolności, które ukazują główne osiągnięcia technologiczne zamknięte w smartfonie Infinix ZERO ULTRA.

Pięć postaci XBOY EXPLORER to: FLASH z Venus wyposażony w technologię 180W Thunder Charge, który ucieleśnia supermoc modelu ZERO ULTRA, MIRROR z Jowisza stojący za „wodospadowym" wyświetlaczem 3D, VISION z Merkurego korzystający z aparatu 200MP, WISESTAR z Marsa śmigający dzięki procesorowi 6nm 5G i CHIC z Saturna imponujący stylowym wyglądem. FLASH, posiadający pierwszą na świecie technologię 180W Thunder Charge, to superrzadka specjalna odmiana NFT w obrębie kolekcji.

Przy zakupie Infinix ZERO ULTRA użytkownicy otrzymają kartę loterii NFT, która po zeskanowaniu kodu QR da im szansę wygrania animowanego NFT. Fani mogą również wziąć udział w aktywności „Eksploruj opowieści NFT z Infinix" poprzez kanały Strona marki Infinix na Facebooku. Zyskają szansę wygrania NFT pisząc o jednej z postaci XBOY EXPLORER w mediach społecznościowych i wyjaśniając, dlaczego wybrali ją jako ulubioną. Fani, których posty zdobędą najwięcej interakcji oraz użytkownicy wybrani przez oficjalne konto Infinix wygrają NFT z limitowanej edycji. Dodatkowo 2% szczęśliwców otrzyma specjalną edycję NFT FLASH.

Technologia NFT i Web 3.0 dla unikalnego cyfrowego doświadczenia marki

Premiera kolekcji NFT będzie pierwszym krokiem Infinix w kierunku przestrzeni marketingowej Web3. W miarę, jak cały świat przenosi się do Web3, Infinix oferuje wyjątkowe cyfrowe doświadczenie oparte o jedyną w swoim rodzaju kolekcję NFT XBOY EXPLORER, która w przyjemny i ekscytujący sposób promuje model ZERO ULTRA.

Infinix aktywnie przygląda się nowym trendom w metawersum. Lącząc atrybuty produktów fizycznych z kreatywnymi aktywami NFT, marka w zupełnie nowy sposób wychodzi do młodych konsumentów w metawersum, zapraszając ich do stania się jej właścicielami i współtwórcami. Infinix nadal będzie eksplorować nowe technologie i doświadczenia, pracując z młodymi ludźmi z całego świata, by odkrywać i inspirować się metawersum.

ZERO ULTRA

Najnowszy flagowy smartfon marki Infinix, ZERO ULTRA, oferuje niewiarygodne rozwiązania technologiczne. Przesuwając granice innowacji, ZERO ULTRA zapewnia energooszczędną wydajność i wrażenia klasy premium dzięki technologii ładowania 180 W Thunder Charge, imponującemu zakrzywionemu wyświetlaczowi AMOLED 3D 120 Hz, potężnemu procesorowi 6nm 5G MediaTek Dimensity 920, zaktualizowanemu interfejsowi użytkownika i możliwości robienia zdjęć i filmowania o najwyższej rozdzielczości na rynku dzięki aparatowi głównemu 200 MP.

Cena i dostępność

Infinix ZERO ULTRA będzie dostępny w kolorystyce Coslight Silver i Genesis Noir w wersji 256GB w cenie 520 $. Ceny i dostępność zależą od regionu.

Szczegółowe informacje na temat ZERO ULTRA na stronie internetowej: https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-ultra

Szczegółowe informacje o NFT na stronie internetowej: https://www.infinixmobility.com/nft/

Infinix

Infinix Mobility jest dynamicznie rozwijającą się spółką technologiczną, która projektuje, produkuje i wprowadza na globalny rynek coraz bardziej rozbudowaną ofertę urządzeń marki Infinix, założonej w 2013 roku.

Kierując swoją ofertę do młodych ludzi, Infinix koncentruje się na opracowywaniu najlepszych w swojej klasie technologii, tworząc modne, wydajne i przystępne cenowo inteligentne urządzenia oferujące użytkownikom z całego świata najnowocześniejsze technologie na rynku wtedy, kiedy ich potrzebują i za taką cenę, jaką są skłonni zapłacić.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.infinixmobility.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1911676/INFINIX_ZERO_ULTRA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1911677/XBOY_EXPLORER_NFT_Collection.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY