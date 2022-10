Infinix lance le smartphone ZERO ULTRA à 520 dollars avec 180 W Thunder Charge et la collection NFT

La marque de smartphones innovante célèbre la technologie de pointe de la dernière version du produit phare avec une approche d'engagement unique

SHANGHAI, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Infinix, a annoncé aujourd'hui le lancement du tout nouveau smartphone ZERO ULTRA de la marque - son produit phare le plus puissant à ce jour avec la technologie 180 W Thunder Charge - ainsi qu'une collection NFT XBOY EXPLORER en édition limitée sur le thème de l'espace. Le lancement des NFT innovants célèbre le désir de l'humanité d'explorer de nouvelles frontières, à la fois l'univers plus large et le métaverse. La collection NFT d'Infinix sera disponible via un tirage au sort, auquel les utilisateurs peuvent participer en achetant un appareil ou via les réseaux sociaux.

INFINIX ZERO ULTRA XBOY EXPLORER NFT Collection

« Avec le lancement de ZERO ULTRA, nous repoussons les limites. Ce smartphone phare offre des spécifications de pointe qui permettent aux jeunes d'explorer au-delà. Notre objectif est d'intégrer cet esprit d'exploration dans le développement des téléphones mobiles et de lancer une technologie de charge ultra-rapide qui offre aux utilisateurs la meilleure expérience possible. En même temps, nous entreprenons des stratégies de marketing NFT innovantes, pour offrir une expérience numérique passionnante aux utilisateurs. Les NFT XBOY EXPLORER relient tous ces développements passionnants », a déclaré Skye Chen, responsable des relations publiques mondiales chez Infinix Mobility.

« Le virage Web3 intéresse de plus en plus les jeunes générations, dans un monde numérique qui explore la combinaison de la technologie et de l'art. Les NFT sont un outil à la mode que les marques peuvent exploiter pour accroître la notoriété de la marque et l'engagement des utilisateurs. En tant que telle, la collection NFT devrait aider Infinix à créer une expérience numérique unique pour les utilisateurs, alors que la marque explore de nouvelles stratégies de communication innovantes pour mener une nouvelle tendance dans l'industrie de la technologie mobile », a déclaré Eric, fondateur de Cluster3 NFT Labs, qui est en charge de la conception de la collection NFT sur le thème de l'espace.

À propos des NFT XBOY EXPLORER

La collection XBOY EXPLORER NFT rend hommage à l'esprit d'exploration spatiale de l'humanité, avec une équipe de cinq explorateurs originaires de différentes planètes de notre système solaire. Chaque personnage est équipé de capacités qui représentent les principales réalisations technologiques fournies dans le smartphone ZERO ULTRA d'Infinix.

Les cinq personnages de XBOY EXPLORER sont : FLASH de Vénus avec 180W Thunder Charge représentant la super puissance de ZERO ULTRA, MIRROR de Jupiter avec un affichage en cascade 3D, VISION de Mercure avec une caméra 200MP, WISESTAR de Mars avec un processeur 6nm 5G et CHIC de Saturne avec un look très élégant. FLASH, avec sa première Thunder Charge de 180 W au monde, est la variété NFT en édition spéciale super rare de la collection.

Lors de l'achat du ZERO ULTRA d'Infinix, les utilisateurs recevront une carte de loterie NFT qui offre une chance de gagner un NFT animé en scannant le code QR. Alternativement, les fans peuvent participer à l'activité « Explore NFT stories with Infinix » via les canaux Facebook d'Infinix . Ils auront l'opportunité de gagner un NFT en partageant leurs personnages XBOY EXPLORER préférés sur leurs propres réseaux sociaux, en expliquant pourquoi c'est leur préféré. Les fans qui obtiennent le plus d'interaction sur leurs publications, ainsi que les utilisateurs sélectionnés par le compte officiel d'Infinix, gagneront les NFT en édition limitée. 2 % des participants chanceux remporteront l'édition spéciale FLASH.

Tirer parti des NFT et du Web 3.0 pour une expérience de marque numérique unique

La sortie de la collection NFT sera la première étape d'Infinix dans l'espace marketing Web3. Alors que le monde évolue vers l'adoption du Web3, Infinix offre aux utilisateurs une expérience numérique unique grâce à la collection XBOY EXPLORER NFT unique en son genre pour promouvoir ZERO ULTRA de manière amusante et excitante.

Infinix explore activement les nouvelles tendances du métaverse. En associant les attributs de ses produits physiques à des actifs NFT créatifs, la marque s'engage auprès des jeunes consommateurs du métaverse d'une manière entièrement nouvelle et les invite à devenir propriétaires et co-créateurs de la marque. Infinix continuera à explorer de nouvelles technologies et expériences, en travaillant avec des jeunes du monde entier pour découvrir et s'inspirer du métaverse.

À propos de ZERO ULTRA

Le dernier smartphone phare d'Infinix, ZERO ULTRA, présente des avancées technologiques étonnantes. Repoussant les limites de l'innovation, ZERO ULTRA offre des performances efficaces et des expériences haut de gamme grâce à son efficacité de charge Thunder de 180 W, son impressionnant écran AMOLED 3D incurvé à 120 Hz, son puissant processeur 6nm 5G MediaTek Dimensity 920, son interface utilisateur améliorée et les capacités de caméra et de cinématographie les plus élevées sur le marché, avec la caméra principale 200MP la plus élevée de l'industrie.

Prix et disponibilité

Le ZERO ULTRA d'Infinix sera disponible en Coslight Silver et Genesis Noir en 256 Go à 520 dollars. Les prix et la disponibilité varieront d'une région à l'autre.

Pour plus de détails sur ZERO ULTRA, veuillez visiter : https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-ultra

Pour plus de détails sur les NFT, veuillez visiter : https://www.infinixmobility.com/nft/

À propos d'Infinix

Infinix Mobility est une marque technologique en plein essor qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille en expansion d'appareils intelligents dans le monde entier sous la marque Infinix, qui a été fondée en 2013.

Ciblant les jeunes d'aujourd'hui avec une technologie de pointe, Infinix crée des appareils intelligents à la mode, puissants et à un prix abordable qui apportent la dernière technologie sur le marché aux utilisateurs du monde entier à un moment où ils en ont besoin à un prix qu'ils veulent.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.infinixmobility.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1911676/INFINIX_ZERO_ULTRA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1911677/XBOY_EXPLORER_NFT_Collection.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY