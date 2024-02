Infinix électrise l'avenir du jeu sur mobile au MWC 2024

Tony Zhao, directeur général d'Infinix, s'est réjoui de l'annonce révolutionnaire concernant la toute nouvelle technologie de jeu sur mobile d'Infinix et a déclaré : « Avec cette innovation électrisante, nous faisons passer le jeu mobile à un niveau supérieur et consolidons notre position de leader mondial en tant que fournisseur de smartphones de jeu. La dernière technologie d'Infinix surpasse la concurrence, et nous sommes ravis de présenter ce concept au monde des amateurs de jeux sur mobiles au ShowStoppers MWC. Les dés sont lancés ! »

Établir une nouvelle norme

Infinix est fier d'avoir obtenu le meilleur score du secteur sur AnTuTu avec 2 215 639, consolidant ainsi sa position de premier smartphone dans le secteur du jeu mobile pour la puissance de traitement. Cet accomplissement remarquable est rendu possible par l'exploitation de l'immense puissance du chipset MediaTek Dimensity 9300. Avec son processeur All Big Core et son puissant GPU, les utilisateurs peuvent s'attendre à un multitâche transparent, un gameplay fluide et des expériences de jeu immersives avec un rendu graphique supérieur. En combinaison avec les processeurs visuels Pixelworks, Infinix garantit une expérience de jeu visuellement captivante avec des taux de rafraîchissement d'écran élevés allant jusqu'à 180 Hz pour la résolution FHD+ et 144 Hz pour la résolution WQHD+, répondant ainsi aux exigences de performances d'affichage exceptionnelles des smartphones.

CoolMax, premier semi-conducteur et système de refroidissement par air de l'industrie

Le concept phare de la technologie de jeu mobile d'Infinix bénéficie pleinement du système CoolMax, une solution de refroidissement révolutionnaire qui tire parti du système de refroidissement thermique-électrique (TEC) et de l'effet Peltier pour réguler efficacement la température et dissiper la chaleur de ses composants. Cette intégration novatrice établit une nouvelle norme dans l'industrie, garantissant des performances optimales même dans des conditions de température ambiante. En réduisant les températures jusqu'à 10 degrés Celsius [1], le système CoolMax optimise les performances du chipset sans compromettre l'efficacité globale du système, permettant aux utilisateurs de profiter de sessions de jeu plus longues et plus intenses.

Diriger l'avenir du jeu sur mobile

L'algorithme d'IA d'Infinix ajuste dynamiquement l'utilisation des cœurs en fonction de différents scénarios, attribuant intelligemment les tâches au cœur le plus puissant pour des performances visuelles élevées et économisant de l'énergie en utilisant des cœurs plus petits pendant les périodes de faible demande visuelle. Cette optimisation pilotée par l'IA garantit que le chipset fonctionne à son efficacité maximale sans fonctionner constamment à des performances maximales, ce qui réduit la production de chaleur et les niveaux de température. L'intégration de l'IA améliore non seulement les expériences de jeu, mais contribue également aux économies d'énergie et à une gestion thermique efficace.

Le premier smartphone de jeu phare à double cœur d'Infinix

S'appuyant sur le succès de sa technologie phare de jeu sur mobile, Infinix est heureux d'annoncer son intention de lancer son premier smartphone de jeu phare à double cœur en 2024. Cet appareil très attendu est destiné à redéfinir l'expérience de jeu, offrant des performances inégalées et un gameplay immersif. Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour, car Infinix continue de révolutionner le paysage du jeu.

Quand demain électrise aujourd'hui

Infinix a fièrement présenté un éventail de technologies acclamées par l'industrie au Showstopper MWC 2024. Parmi ces innovations révolutionnaires, citons l'Infinix E-Color Shift, la première technologie de skin personnalisée programmable de l'industrie, qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leurs appareils comme jamais auparavant. De plus, Infinix a dévoilé l'Infinix AirCharge, une technologie de recharge sans fil sécurisée basée sur la résonance magnétique offrant un potentiel de production de masse, qui promet une expérience de recharge fluide.

Enfin, Infinix a introduit la batterie Infinix Extreme-Temp, la première technologie de batterie de l'industrie capable de supporter la recharge dans des températures extrêmes aussi basses que -40 degrés Celsius. Une technologie similaire sera intégrée au prochain lancement de produits Infinix, faisant d'Infinix le premier produit dans sa catégorie de l'industrie capable de se recharger dans des conditions météorologiques extrêmes. Ces technologies pionnières illustrent l'engagement d'Infinix à repousser les limites du possible dans l'industrie mobile.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse : http://www.infinixmobility.com/

Téléchargez les kits média ici

À propos d'Infinix :

Infinix Mobility est une marque technologique en plein essor qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille en pleine expansion d'appareils intelligents dans le monde entier sous la marque Infinix, fondée en 2013. Ciblant les jeunes d'aujourd'hui avec une technologie de pointe, Infinix crée des appareils intelligents à la mode, puissants et à un prix abordable qui apportent la dernière technologie sur le marché aux utilisateurs du monde entier à un moment où ils en ont besoin à un prix qu'ils veulent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.infinixmobility.com/

[1] Les données présentées sont basées sur les résultats des tests de laboratoire internes d'Infinix.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2346339/Image1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2346338/Image2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2346357/3.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2346340/Image4.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2316423/Infinix_Logo.jpg

