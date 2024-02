Infinix stellt die Zukunft des mobilen Spielens auf dem MWC 2024 in den Mittelpunkt

Tony Zhao, Geschäftsführer von Infinix, äußerte sich begeistert über die bahnbrechende Ankündigung des neuen Infinix-Flaggschiff-Konzepts für mobile Gaming-Technologie: „Mit dieser elektrisierenden Innovation heben wir das mobile Gaming auf die nächste Stufe und festigen unsere Position als weltweit führender Anbieter von Gaming-Smartphones. Die neueste Technologie von Infinix übertrifft die Konkurrenz, und wir sind begeistert, dieses Konzept der Welt der mobilen Spiele-Enthusiasten auf dem ShowStoppers MWC zu präsentieren. Das Spiel beginnt!"

Setzt neue Maßstäbe

Infinix ist stolz darauf, mit 2.215.639 Punkten im AnTuTu-Benchmark branchenführend zu sein und damit seine Position als führendes Smartphone in der mobilen Spieleindustrie in Bezug auf die Rechenleistung zu festigen. Diese bemerkenswerte Leistung wird durch die Nutzung der immensen Leistung des MediaTek Dimensity 9300-Chipsatzes möglich gemacht. Dank der All-Big-Core-CPU und des leistungsstarken Grafikprozessors können die Nutzer nahtloses Multitasking, flüssiges Gameplay und fesselnde Spielerlebnisse mit überlegener Grafikwiedergabe erwarten. In Kombination mit den Pixelworks Grafikprozessoren garantiert Infinix ein visuell fesselndes Spielerlebnis mit hohen Bildwiederholraten von bis zu 180Hz bei FHD+ Auflösung und 144Hz bei WQHD+ Auflösung und erfüllt damit die Anforderungen an eine außergewöhnliche Displayleistung in Smartphones.

Das branchenweit erste Halbleiter- und Luftkühlungssystem - CoolMax

Infinix' Flaggschiff unter den mobilen Gaming-Technologien nutzt das bahnbrechende CoolMax-System, eine revolutionäre Kühllösung, die die thermisch-elektrische Kühlung (TEC) und den Peltier-Effekt nutzt, um die Temperatur effizient zu regulieren und die Wärme von den Komponenten abzuleiten. Diese bahnbrechende Integration setzt einen neuen Standard in der Branche und gewährleistet optimale Leistung auch bei Umgebungstemperaturen. Durch die Senkung der Temperaturen um bis zu 10 Grad Celsius[1] optimiert das CoolMax System die Chipsatzleistung, ohne die Gesamteffizienz des Systems zu beeinträchtigen, und ermöglicht so längere und intensivere Spielesessions.

Anführer der Zukunft des mobilen Gamings

Der KI-Algorithmus von Infinix passt die Kernnutzung dynamisch an verschiedene Szenarien an und weist dem leistungsstärksten Kern intelligent Aufgaben zu, um eine hohe visuelle Leistung zu erzielen und Energie zu sparen, indem kleinere Kerne in Zeiten geringer visueller Anforderungen genutzt werden. Diese KI-gesteuerte Optimierung stellt sicher, dass der Chipsatz mit maximaler Effizienz arbeitet, ohne ständig mit maximaler Leistung zu arbeiten, was zu einer geringeren Wärmeentwicklung und niedrigeren Temperaturen führt. Die Integration von KI verbessert nicht nur das Spielerlebnis, sondern trägt auch zu Energieeinsparungen und effektivem Wärmemanagement bei.

Infinix' erstes Dual-Core Flaggschiff-Gaming-Smartphone

Aufbauend auf dem Erfolg seiner mobilen Gaming-Technologie auf Flaggschiff-Niveau freut sich Infinix, seine Pläne für die Einführung seines ersten Dual-Core Flaggschiff-Gaming-Smartphones 2024 bekannt zu geben. Dieses mit Spannung erwartete Gerät wird das Spielerlebnis neu definieren und bietet eine unvergleichliche Leistung und ein fesselndes Gameplay. Bleiben Sie dran für weitere Updates, denn Infinix wird die Spielelandschaft weiter revolutionieren.

Wo das Morgen das Heute elektrisiert

Infinix präsentierte auf dem Showstopper MWC 2024 eine Reihe von branchenweit anerkannten Technologien. Zu diesen bahnbrechenden Innovationen gehört Infinix E-Color Shift, die branchenweit erste programmierbare Custom-Skin-Technologie, die es den Nutzern ermöglicht, das Aussehen ihrer Geräte wie nie zuvor zu personalisieren. Darüber hinaus stellte Infinix das Infinix AirCharge vor - eine sichere, kabellose Ladetechnologie auf Magnetresonanzbasis, die das Potenzial zur Massenproduktion hat und ein nahtloses Ladeerlebnis verspricht.

Und schließlich hat Infinix die Infinix Extreme-Temp-Batterie vorgestellt, die erste Akkutechnologie der Branche, die das Aufladen bei extremer Kälte von bis zu minus 40 Grad Celsius ermöglicht. Eine ähnliche Technologie wird auch in den kommenden Infinix-Produkten zum Einsatz kommen. Damit ist Infinix das erste Unternehmen seiner Klasse, das sich auch unter extremen Wetterbedingungen aufladen kann. Diese bahnbrechenden Technologien sind ein Beispiel für das Engagement von Infinix, die Grenzen des Möglichen in der Mobilfunkbranche zu verschieben.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.infinixmobility.com/

Medien-Kits hier herunterladen

Informationen zu Infinix:

Infinix Mobility ist eine schnell aufstrebende Technologiemarke, die unter der 2013 gegründeten Marke Infinix ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt. Infinix richtet sich mit erstklassiger Technologie an die Jugend von heute und stellt trendige, leistungsstarke und erschwingliche intelligente Geräte her, die den Nutzern auf der ganzen Welt die neueste Technologie auf dem Markt zu einem Zeitpunkt bieten, zu dem sie sie brauchen, und zu einem Preis, den sie wollen.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: http://www.infinixmobility.com/

[1] Die dargestellten Daten basieren auf internen Labortestergebnissen von Infinix.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2346339/Image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2346338/Image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2346357/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2346340/Image4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2316423/Infinix_Logo.jpg

