InflatableIsland.co ofrece una cancha de pickleball flotante única en su clase en SoLé Mia Luxury Resort en el norte de Miami

La cancha inflable personalizada lleva el deporte de más rápido crecimiento de Estados Unidos al agua en una de las comunidades de resorts residenciales más buscadas del sur de Florida

PISMO BEACH, California, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- InflatableIsland.co, un fabricante de inflables comercial líder especializado en inflables personalizados para resorts, militares, municipios y organizaciones deportivas, anunció hoy la instalación exitosa de la primera cancha de pickleball flotante inflable de su tipo en SoLé Mia, la comunidad emblemática de la lagunas de lujo ubicada en el norte de Miami, Florida.

La cancha personalizada flota directamente en la laguna cristalina característica de SoLé Mia, brindando a los residentes y huéspedes la posibilidad de jugar al pickleball reglamentario en el agua en una experiencia que nunca antes había estado disponible en un complejo residencial de este tipo.

Un nuevo estándar para los servicios del resort

El pickleball se ha convertido en el deporte de más rápido crecimiento en los Estados Unidos durante tres años consecutivos, con más de 36 millones de jugadores en todo el país. A medida que las comunidades residenciales de lujo compiten para ofrecer servicios de estilo de vida cada vez más distintivos, la cancha flotante de pickleball de SoLé Mia establece un nuevo punto de referencia al combinar la energía social del deporte con el entorno icónico de la laguna que define la identidad de la comunidad.

La cancha fue diseñada y fabricada según las dimensiones oficiales del pickleball, con una superficie de juego de 44 pies por 20 pies y líneas de cancha blancas marcadas con precisión para la línea de base, las cajas de servicio y la zona sin volea. La superficie de juego está construida con material DWF, el mismo material de alta densidad utilizado en las tablas de paddle profesional, proporcionando una superficie rígida y estable que permite un auténtico rebote de la pelota durante el juego.

"Queríamos algo que fuera completamente diferente a cualquier otra cosa en cualquier resort del país", dijo un portavoz de SoLé Mia. "Esta cancha flotante de pickleball es exactamente eso. Es una pieza de declaración para la laguna y brinda a nuestros residentes una forma verdaderamente única de disfrutar del agua y mantenerse activos ".

Marca personalizada y construida según los estándares comerciales

La cancha fue fabricada en PVC de calidad comercial con una marca personalizada completa, incluidos los colores y el logotipo de SoLé Mia aplicados directamente a la superficie de la cancha. El proceso de fabricación de Inflatable Island permitió al complejo especificar los colores exactos y la marca sin costo adicional, un sello distintivo del modelo de producción hecho a pedido de la empresa.

La instalación completa mide 66 pies de largo por 33 pies de ancho y cuenta con una base de entrada frontal para facilitar el acceso de los jugadores desde el borde de la laguna. La cancha se ancla de forma segura al agua utilizando un sistema de anclaje especialmente diseñado y se infla en aproximadamente 60 a 90 minutos utilizando las bombas de aire incluidas.

"El pickleball en el agua es algo que nuestros clientes han estado preguntando durante años, y la instalación de SoLé Mia es una prueba de lo que es posible", dijo un portavoz de Inflatable Island. "Nos enorgullece haber construido algo que se convertirá en una parte distintiva de la experiencia SoLé Mia en los próximos años. Esta es una cancha que fotografía bellamente, juega con autenticidad y ofrece un uso serio ".

Acerca de la cancha de pickleball flotante inflable

La cancha de pickleball flotante de Inflatable Island está disponible en tres configuraciones:

Estándar (59 pies x 29.5 pies, concepto abierto)





(59 pies x 29.5 pies, concepto abierto) Grande (66 pies x 33 pies, con base de entrada frontal)





(66 pies x 33 pies, con base de entrada frontal) X-Large (72 pies x 33 pies x 9 pies de altura, con muros de red de perímetro completo)

Todas las configuraciones incluyen dimensiones oficiales de la cancha, opciones personalizadas de color y logotipo, bombas de aire, sistema de anclaje, bolsa de almacenamiento y una garantía limitada de dos años. Los tribunales se hacen a pedido con un plazo de producción y envío de 60 a 90 días. La producción acelerada está disponible previa solicitud.

La cancha flotante de pickleball es adecuada para lagunas, lagos, piscinas y aguas tranquilas del océano. También está disponible una cancha de pickleball inflable en tierra para eventos, campus y lugares donde no hay acceso al agua.

Acerca de SoLé Mia

SoLé Mia es una comunidad de lagunas de lujo de 184 acres planificada localizada en el norte de Miami, Florida. Anclado por una impresionante laguna de aguas cristalinas, el desarrollo ofrece una vida de estilo resort con comodidades de clase mundial, tiendas, restaurantes y recreación al aire libre. SoLé Mia es uno de los destinos residenciales más distintivos del sur de Florida, que atrae a residentes que buscan un estilo de vida definido por el agua, el bienestar y la comunidad.

Para más información, visite www.solemiamiami.com.

Acerca de Inflatable Island

Inflatable Island (Go Smart Solutions, LLC) es un fabricante de inflables comerciales con sede en Pismo Beach, California. La empresa diseña y construye inflables de grado comercial personalizados para resorts, instalaciones militares, distritos escolares, municipios, equipos deportivos, departamentos de bomberos y operadores de eventos en todo Estados Unidos. Los productos incluyen casas inflables, pistas de obstáculos, toboganes de agua, juegos, carpas para eventos e inflables especiales, incluida la cancha flotante de pickleball.

Inflatable Island ha fabricado inflables personalizados para el Ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, varios gobiernos de condados y propiedades turísticas reconocidas a nivel nacional.

Para obtener información sobre el producto, solicitudes de personalización o consultas de los medios, comuníquese con:

Inflatable Island / Go Smart Solutions, LLC 100 Crest Dr. #1428 Pismo Beach, CA 93448 Teléfono: (805) 284-0866 Sitio web: www.inflatableisland.co Correo electrónico: contacto a través del sitio web

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2971442/INFLATABLEISLANDCO__Logo.jpg

FUENTE InflatableIsland.co