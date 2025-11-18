Informe de BofA: El 74% de los dueños de pequeñas y medianas empresas prevé un aumento de los ingresos en el próximo año

Alrededor de la mitad de los dueños de negocios encuestados cree que las economías locales (53%), nacionales (48%) y mundiales (45%) mejorarán durante el próximo año. Muchos señalaron que su confianza podría mejorar con la estabilización de la política arancelaria (53%), la reducción de la inflación (52%), la disminución de las tasas de interés (52%) y el fortalecimiento de las cadenas de suministro (39%).

"Los dueños de negocios afrontan el próximo año con confianza y un claro enfoque en el crecimiento", afirmó Sharon Miller, presidenta de banca comercial de Bank of America. "Muchos planean retener a su personal actual y contratar a más, y pronostican una mejora en las economías locales, nacionales y mundiales".

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Adaptarse a un mercado laboral ajustado: aproximadamente tres de cada cinco dueños de negocios (61%) afirman que se han visto afectados por la escasez de mano de obra. Aquellos que se han visto perjudicados están trabajando más horas debido a esta falta de personal (50%) y aumentan los salarios para atraer talento más competitivo (40%). Debido a la escasez de mano de obra, solo el 1% de los dueños de negocios contempla despedir empleados en los próximos 12 meses, mientras que el 43% planea contratar más personal.

Implementar la IA: la IA se ha vuelto esencial para los dueños de negocios, y el 77% la ha integrado en sus operaciones en los últimos cinco años. Utilizan servicios tecnológicos para marketing (50%), producción de contenido (38%), atención al cliente (37%) y gestión de inventario (28%). De acuerdo con el Bank of America Institute, los pagos de pequeñas empresas por servicios tecnológicos, incluida la IA, aumentaron casi un 8% interanual en octubre.

Optimizar las cadenas de suministro: el 75% de los empresarios encuestados afirma que se están viendo afectados por problemas en la cadena de suministro. De los que se han visto afectados, el 52% está subiendo los precios de bienes y servicios y el 38% tiene dificultades para conseguirlos.

Gestionar la inflación: la mayoría de los dueños de negocios (88%) afirma estar sufriendo el impacto de la inflación, como sucedió el año pasado. En consecuencia, están subiendo los precios de bienes y/o servicios (64%) y reevaluando el flujo de caja y los gastos en el año que se avecina (39%).

Con miras al futuro, el enfoque de los empresarios en el crecimiento y la innovación durante los próximos cinco años refleja un optimismo moderado.

Durante el resto de la década, sus prioridades incluyen ampliar la base de clientes (47%), expandir la gama de productos y servicios (39%) y explorar nuevas tácticas de mercadeo (35%).

Casi todos los dueños de negocios (91%) prevén implementar más herramientas digitales e inteligencia artificial (IA) en los próximos cinco años para modernizarse todavía más, aumentar el crecimiento y mejorar la eficiencia de sus empleados. Estos dueños de negocios planean: Aceptar más formas de pago digital (52%). Mejorar los flujos de trabajo de los empleados para optimizar las tareas diarias (47%). Implementar más estrategias de mercadeo digital (45%). Incrementar las medidas de ciberseguridad (30%).



Los dueños de negocios tienen opiniones divididas en cuanto a la planificación de la sucesión, ya que la mayoría (70%) no se centra en una estrategia de salida para los próximos cinco años. Si bien el 60% cuenta con un plan de sucesión, el 40% aún no se ha preparado para el futuro de su negocio. Entre los que cuentan con un plan de sucesión, un tercio (32%) planea transferir su negocio a un familiar, mientras que el 38% planea venderlo.



Metodología del Informe sobre dueños de negocios de 2025 de Bank of America

Ipsos llevó a cabo en línea la encuesta del Informe sobre dueños de negocios de 2025 de Bank of America entre el 11 y el 23 de septiembre de 2025, usando una muestra en línea de propietarios de pequeñas y medianas empresas previamente inscritos. Ipsos contactó a una muestra nacional de 819 propietarios de pequeñas empresas en los Estados Unidos con ingresos anuales de entre $100,000 y $4,999,999, y entre dos y 99 empleados. Ipsos también entrevistó a una muestra nacional de 253 propietarios de medianas empresas en Estados Unidos con ingresos anuales de entre $5,000,000 y $49,999,999, y entre dos a 499 empleados. Los resultados finales para las muestras nacionales de propietarios de pequeñas y medianas empresas, así como las combinadas (pequeñas y medianas) se examinaron contra estándares de referencia nacionales según tamaño, ingreso y región.

