Informe exclusivo de Nielsen: los contenidos digitales inclusivos impulsan al público afrodescendiente desde el alcance hasta la conversión

NUEVA YORK, 29 de enero de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las audiencias de afrodescendientes pasan 32 horas en aplicaciones y sitios web en sus teléfonos inteligentes y tabletas (dos horas más que el total de la población estadounidense), según el último informe exclusivo de Nielsen, la serie de Inteligencia Diversa Connecting with Black America: How brands impact, grow and win with inclusion (Conexión con los afrodescendientes estadounidenses: cómo las marcas impactan, crecen y ganan con la inclusión). A medida que los consumidores afrodescendientes marcan tendencias digitales, las marcas deben afinar su enfoque para relacionarse con este público con el fin de impulsar las conexiones a largo plazo.

"Llegar a los consumidores afrodescendientes puede no ser un reto, pero conectar con nosotros sí. Los consumidores afrodescendientes se inclinan por plataformas que enfatizan la conversación y generan una sensación de conexión", afirma Charlene Polite Corley, vicepresidenta de Diverse Insights & Partnerships. "Para conquistar a esta comunidad que maneja $2 billones en poder adquisitivo, las marcas deben priorizar estrategias de interacción que se centren en diversas experiencias de los afrodescendientes y los matices culturales". Con la creciente diversidad de audiencias y plataformas de medios, el enfoque de Nielsen, datos masivos verificados y mejorados por sólidos paneles, ayuda a los profesionales del marketing a comprender qué y dónde consumen contenidos las diversas audiencias.

Las aplicaciones de las redes sociales se han convertido en un paraíso para los consumidores afrodescendientes: los adultos afrodescendientes en general pasan más tiempo visitándolas que sus pares. Los milenials afrodescendientes (entre 18 y 34 años) son los que más tiempo dedican a las redes sociales entre todos los adultos, casi una hora a la semana. Los adultos afrodescendientes también tienen una alta interacción con la radio y los podcasts. La radio tiene el mismo alcance semanal, en promedio, que la televisión entre los adultos afrodescendientes: cada medio llega a una media de 27 millones de adultos afrodescendientes.

El público afrodescendiente sigue siendo un gran espectador de televisión, ya que pasa 46 horas y 13 minutos a la semana viendo la televisión, en comparación con las casi 35 horas que pasa el total de la población estadounidense. El 46 % de ese tiempo se dedica a las transmisiones en vivo o streaming, que gana cuota año tras año entre los adultos afrodescendientes. YouTube es la principal plataforma, donde el público afrodescendiente pasa el 13 % de su tiempo total de televisión, en comparación con el 10 % de todos los espectadores estadounidenses. De hecho, YouTube llega al 63 % de los adultos afrodescendientes y el 44 % afirma haber comprado productos basándose en contenidos de YouTube. La preferencia por YouTube como fuente supera al boca a boca, Facebook, Instagram y TikTok.

Otras plataformas digitales también ofrecen conversaciones y comentarios que influyen en las decisiones de compra de los consumidores afrodescendientes. El 63 % afirma que es más probable que evalúe una nueva marca basándose en un anuncio o contenido de las redes sociales, en comparación con el 58 % en general. Además, los podcasts impulsan poderosas conexiones: el 73 % de los oyentes afrodescendientes pudo recordar el nombre de una marca tras la exposición a un anuncio, frente al 70 % en general.

Los afrodescendientes aficionados a los deportes ofrecen a las marcas una nueva oportunidad de convertir la fidelidad de los seguidores en fidelidad a la marca. En el baloncesto femenino, con talentos afrodescendientes como Angel Reese y A'ja Wilson que captan el interés, la audiencia alcanzó máximos históricos. Entre 2023 y 2024, la audiencia afrodescendiente aumentó un 161 % en el partido de las estrellas de la WNBA, un 227 % en el Draft de la WNBA y un 51 % en el campeonato de baloncesto femenino de la NCAA. Es probable que este involucramiento impulse las ventas: los aficionados afrodescendientes tienen un 7 % más de probabilidades que el resto de los aficionados deportivos de comprar una marca después de ver sus activaciones de patrocinio.

Para más información y detalles, descargue el informe completo.

ACERCA DE LA SERIE INTELIGENCIA DIVERSA DE NIELSEN

En 2011, Nielsen lanzó la serie Inteligencia Diversa, una sólida cartera de informes exhaustivos que se centran en audiencias diversas y sus preferencias mediáticas, tendencias de medios y representación. La serie se ha convertido en un recurso de la industria para ayudar a las marcas a comprender mejor y llegar a clientes diversos. Para más información sobre la serie de investigación Inteligencia Diversa de Nielsen, visite www.nielsen.com.

ACERCA DE NIELSEN

Nielsen da forma a los medios y contenidos del mundo como líder mundial en medición de audiencias, datos y análisis. Mediante nuestro conocimiento de las personas y sus comportamientos en todos los canales y plataformas, proporcionamos a nuestros clientes inteligencia independiente y práctica para que puedan conectar y relacionarse con sus audiencias, en el presente y en el futuro. Nielsen opera en más de 55 países de todo el mundo. Conozca más en www.nielsen.com y conéctese con nosotros en nuestras redes sociales (X, LinkedIn, Facebook e Instagram).

