Informe sobre las expectativas armonizadas de desempeño en materia de sostenibilidad desarrolladas por GBA

-Los mayores fabricantes de baterías del mundo presentan un informe sobre las expectativas armonizadas de desempeño en materia de sostenibilidad desarrolladas por la Global Battery Alliance

BRUSELAS, 7 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Diez consorcios, liderados por los principales fabricantes de celdas de batería del mundo, completan con éxito el mayor esfuerzo precompetitivo para establecer pasaportes de batería armonizados, logrando un nuevo hito hacia cadenas de valor de baterías más transparentes y sostenibles.

Los proyectos piloto fueron coordinados por la Global Battery Alliance (GBA), la plataforma líder de múltiples partes interesadas comprometida con la ampliación de una cadena de valor de baterías responsable y circular para 2030. Sobre la base de la exitosa prueba de concepto del pasaporte de baterías en 2023, los consorcios trabajaron con siete proveedores de soluciones digitales para determinar la procedencia y el flujo de siete materiales: litio, grafito (artificial), aluminio, cobalto, cobre, fosfato de hierro y níquel.

Los fabricantes de celdas que representan más del 80% de la participación de mercado global de baterías para vehículos eléctricos movilizaron sus cadenas de suministro, desde compañías mineras hasta refinerías, fabricantes y recicladores, para participar en los proyectos piloto, entre ellos: Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), CALB Group Co. Ltd, Circularize, Circulor, FinDreams Battery, EVE Energy Co. Ltd, Glassdome, Gotion High-tech Co., Ltd., LG Energy Solution, Li Auto, Minviro, Minespider, Nanjing Fuchuang Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. Samsung SDI, Shenzhen Dianlian Technology, Shenzhen Precise Testing Technology Co., Ltd., y Sunwoda Electronic Co., Ltd.

Sobre la base de las reglamentaciones y normas voluntarias existentes, la GBA desarrolló siete manuales de normas mediante un proceso de múltiples partes interesadas que abarcan: emisiones de gases de efecto invernadero; debida diligencia ambiental y de derechos humanos; trabajo forzoso; trabajo infantil; biodiversidad; derechos de los pueblos indígenas y diseño circular. Los manuales de normas definen las expectativas de referencia y las prácticas líderes para ayudar a orientar los esfuerzos de las empresas para abordar los riesgos y los impactos en la sostenibilidad dentro de sus cadenas de suministro. La participación en el proyecto piloto permitió a las empresas comparar su preparación con los requisitos de diligencia debida del Reglamento sobre baterías de la UE, que se implementará a partir de 2025.

Se recopilaron más de 200 informes de sostenibilidad y cinco pilotos participaron por primera vez en la verificación de datos independiente, lo que marca un gran paso hacia el establecimiento del Pasaporte de Baterías de GBA como una fuente confiable de indicadores de sostenibilidad. La GBA también probó un sistema para puntuar los esfuerzos de las empresas con el objetivo de emitir una certificación de sostenibilidad a nivel de producto en el futuro. Aprovechando los pasaportes de productos digitales para la recopilación, agregación, puntuación y verificación de datos, el Pasaporte de Baterías de GBA proporciona a las empresas expectativas armonizadas a nivel mundial para la presentación de informes, orientación para la mejora continua y reconoce los esfuerzos más allá del cumplimiento. Esto permite que las decisiones de inversión, adquisición y compra apliquen métricas comparables a nivel mundial sobre la sostenibilidad de la cadena de valor de las baterías. En el futuro, los Pasaportes de Baterías de GBA proporcionarán datos comparables en más de 20 categorías ambientales, sociales y de gobernanza en un formato de confianza.

Al comentar sobre el lanzamiento, Inga Petersen, directora ejecutiva de la GBA, dijo: "Estamos encantados con los resultados de los proyectos piloto del Pasaporte de Baterías 2024 y felicitamos a todas las organizaciones participantes por este importante logro. El hecho de que los principales fabricantes de células del mundo movilicen sus cadenas de suministro, trabajen de manera precompetitiva e informen sobre expectativas de sostenibilidad armonizadas representa un compromiso sin precedentes con una mayor transparencia y sostenibilidad en la industria de las baterías, tal como se refleja en la Visión 2030 de la GBA."

