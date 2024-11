Les plus grands fabricants de cellules de batterie au monde établissent des rapports en fonction des attentes harmonisées en matière de performance de durabilité élaborées par la Global Battery Alliance.

BRUXELLES, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dix consortiums, dirigés par les plus grands fabricants de cellules de batterie au monde, mènent avec succès le plus grand effort préconcurrentiel visant à établir des passeports de batterie harmonisés réalisant une nouvelle étape vers des chaînes de valeur de batterie plus transparentes et durables.

Les projets pilotes ont été coordonnés par la Global Battery Alliance (GBA), la principale plateforme multipartite engagée dans la mise à l'échelle d'une chaîne de valeur des batteries responsable et circulaire d'ici 2030. S'appuyant sur la preuve de concept réussie du passeport de batterie en 2023, les consortiums ont travaillé avec sept fournisseurs de solutions numériques pour déterminer la provenance et le flux de sept matériaux - lithium, graphite (artificiel), aluminium, cobalt, cuivre, phosphate de fer et nickel.

Des fabricants de cellules représentant plus de 80 % de la part du marché mondial des batteries pour véhicules électriques ont mobilisé leurs chaînes d'approvisionnement, des sociétés minières aux raffineurs, en passant par les fabricants et les recycleurs, pour participer aux projets pilotes, notamment : Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), CALB Group Co. Ltd, Circularize, Circulor, FinDreams Battery, EVE Energy Co. Ltd, Glassdome, Gotion High-tech Co., Ltd., LG Energy Solution, Li Auto, Minviro, Minespider, Nanjing Fuchuang Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. Samsung SDI, Shenzhen Dianlian Technology, Shenzhen Precise Testing Technology Co., Ltd., and Sunwoda Electronic Co., Ltd.

S'appuyant sur les réglementations et les normes volontaires existantes, sept recueils de règles ont été élaborés par le GBA dans le cadre d'un processus multipartite : les émissions de gaz à effet de serre ; le contrôle préalable en matière d'environnement et de droits de l'homme ; le travail forcé ; le travail des enfants ; la biodiversité ; les droits des peuples autochtones et la conception circulaire. Les recueils de règles définissent les attentes de base et les pratiques de pointe pour aider à guider les efforts des sociétés dans la gestion des risques et des impacts sur le développement durable au sein de leurs chaînes d'approvisionnement. La participation au projet pilote a permis aux sociétés de comparer leur état de préparation aux exigences de diligence raisonnable du règlement de l'UE sur les piles, qui sera mis en œuvre à partir de 2025.

Plus de 200 rapports de durabilité ont été recueillis et cinq pilotes ont participé pour la première fois à une vérification indépendante des données, marquant ainsi une étape importante dans l'établissement du passeport des batteries de l'ABG en tant que source fiable d'indicateurs de durabilité. Le GBA a également essayé un système de notation des efforts des sociétés dans le but de délivrer à l'avenir une certification de durabilité au niveau du produit. S'appuyant sur les passeports numériques des produits pour la collecte, l'agrégation, la notation et la vérification des données, le GBA Battery Passport fournit aux sociétés des attentes harmonisées au niveau mondial en matière de reporting, des conseils pour l'amélioration continue et reconnaît les efforts au-delà de la conformité. Cela permet aux décisions d'investissement, d'approvisionnement et d'achat d'appliquer des mesures comparables au niveau mondial sur la durabilité de la chaîne de valeur des batteries. À l'avenir, les passeports de batterie GBA fourniront des données comparables dans plus de 20 catégories environnementales, sociales et de gouvernance dans un format fiable.

Inga Petersen, directrice générale de la GBA, a indiqué à propos du lancement : «Nous sommes ravis des résultats des projets pilotes du Passeport batterie 2024 et nous félicitons toutes les organisations participantes pour cette réalisation majeure. Le fait que les principaux fabricants de piles au monde mobilisent leurs chaînes d'approvisionnement, travaillent de manière précompétitive et rendent compte des attentes harmonisées en matière de durabilité représente un engagement sans précédent en faveur d'une plus grande transparence et d'une plus grande durabilité dans l'industrie des piles, comme le prévoit la Vision 2030 de la GBA. »

