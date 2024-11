世界最大の電池セルメーカーが、Global Battery Allianceが策定した調和された持続可能性パフォーマンス期待値に照らして報告

ブリュッセル, 2024年11月7日 /PRNewswire/ -- 世界有数の電池セルメーカーが率いる10のコンソーシアムが、ハーモナイズドバッテリーパスポートを確立するための最大規模の事前競争に成功し、より透明で持続可能なバッテリーバリューチェーンに向けた新たなマイルストーンを達成しました。

このパイロット試験は、2030年までに責任ある循環型バッテリーバリューチェーンを拡大することを約束するマルチステークホルダープラットフォームの代表格であるGlobal Battery Alliance(GBA)によって調整されました。2023年に成功したバッテリーパスポートのプルーフ・オブ・コンセプトに基づき、コンソーシアムは7つのデジタルソリューションプロバイダーと協力し、リチウム、グラファイト(人工)、アルミニウム、コバルト、銅、リン酸鉄、ニッケルの7つの材料の出所と流れを特定しました。

Scan this QR code to view 2024 GBA battery passport pilot results

世界の電気自動車用バッテリー市場シェアの80%以上を占めるセルメーカーは、採掘会社から精製業者、製造業者、リサイクル業者までのサプライチェーンを動員し、以下のようなパイロット試験に参加しました:Contemporary Amperex Technology Limited (CATL)、CALB Group Co. Ltd、Circularize、Circulor、FinDreams Battery、EVE Energy Co. Ltd、Glassdome、Gotion High-tech Co., Ltd.、LG Energy Solution、Li Auto、Minviro、Minespider、Nanjing Fuchuang Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.、Samsung SDI、Shenzhen Dianlian Technology、Shenzhen Precise Testing Technology Co., Ltd.、Sunwoda Electronic Co., Ltd.

既存の規制や自主基準をベースに、GBAによるマルチステークホルダープロセスを通じて7つのルールブックが作成されました。次の内容をカバーしています:温室効果ガス排出量、環境・人権デューディリジェンス、強制労働、児童労働、生物多様性、先住民族の権利、循環型デザイン。ルールブックは、サプライチェーンにおけるリスクと持続可能性への影響に取り組む企業の指針となるよう、基本的な期待事項と主要な慣行を定義しています。パイロット版への参加により、企業は2025年から施行されるEU電池規制のデューデリジェンス要件に対する準備状況をベンチマークすることができました。

200を超える持続可能性報告書が集められ、5つのパイロットが初めて独立したデータ検証に参加し、GBAバッテリーパスポートを持続可能性指標の信頼できる情報源として確立するための大きな一歩となりました。GBAはまた、将来的に製品レベルの持続可能性認証を発行することを目指し、企業の取り組みを点数化するシステムも試行しました。データ収集、集計、採点、検証のためにデジタル製品パスポートを活用することで、GBAバッテリーパスポートは、報告に対する世界的に調和された期待、継続的改善のための指針を企業に提供し、コンプライアンスを超えた取り組みを評価します。これにより、投資、調達、購買の意思決定において、バッテリーのバリューチェーンの持続可能性に関する世界的に比較可能な指標を適用することができます。将来的には、GBAバッテリーパスポートは、20以上の環境、社会、ガバナンスのカテゴリーにわたって、信頼できるフォーマットで比較可能なデータを提供する予定です。

GBAのエグゼクティブディレクター、Inga Petersen氏は、この発表について「2024年バッテリーパスポートの試験結果に感激しており、この大きな成果に対して、参加したすべての組織に祝意を表します。世界有数の電池メーカーがサプライチェーンを動員し、事前競争的に取り組み、調和された持続可能性への期待について報告することは、2030年GBAビジョンにあるように、電池業界の透明性と持続可能性の向上に対する前例のないコミットメントを示すものです」と述べました。

