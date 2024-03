Infortrend alimente les charges de travail HPC dans un laboratoire gouvernemental en Inde

TAIPEI, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), le principal fournisseur de stockage d'entreprise, permet à un laboratoire de recherche affilié au gouvernement en Inde d'améliorer la vitesse et la précision de ses projets HPC, en particulier le modèle de recherche et de prévision météorologiques (WRF), grâce à la solution de stockage unifié EonStor GS .

Le laboratoire de recherche affilié au gouvernement indien est le principal centre du pays spécialisé dans la recherche fondamentale et appliquée en sciences atmosphériques et spatiales. Pour les prévisions météorologiques et les besoins de la recherche atmosphérique, le laboratoire utilise le modèle WRF fonctionnant sur le cluster HPC sur site. Récemment, le cluster HPC s'est étendu, tout comme la complexité du modèle WRF. Cela a augmenté les besoins en matière de stockage, car les performances insuffisantes ralentissaient les simulations du WRF et affectaient la précision des prévisions météorologiques. Par conséquent, le laboratoire a jugé nécessaire de remplacer le stockage obsolète existant par une nouvelle solution haute performance.

Le laboratoire de recherche a choisi le stockage hybride ultra-performant NVMe flash EonStor GS 4000U d'Infortrend. La solution est intégrée par RDMA 100GbE et chargée avec une carte mémoire SSD NVMe 24 x 15,36 To, délivrant jusqu'à 1 100K IOPS et 24 Go/s en lecture et 12 Go/s en écriture. Elle peut facilement gérer plusieurs tâches pour des simulations WRF complexes. Pour stocker de grandes quantités de données générées au cours de ces processus, elle fournit une capacité de stockage de 368,6 To. Le déploiement du GS 4000U a permis d'améliorer les prévisions météorologiques et de mener à bien des projets de recherche météorologique. En outre, lorsque le volume de données de recherche augmente et nécessite des performances et une capacité plus élevées, GS peut être étendu grâce à la mise à l'échelle verticale et horizontale.

« La solution de stockage d'Infortrend a ouvert de nouvelles opportunités pour notre modèle WRF : sa vitesse de sortie et sa précision se sont considérablement améliorées. Nous avons choisi Infortrend parce qu'il offre un stockage haute performance et haute capacité à un prix compétitif », a déclaré le responsable de la division Informatique et gestion des données au laboratoire de recherche.

