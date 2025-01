Infortrend dévoile une nouvelle solution de stockage haute densité avec un gain de performance de plus de 100 % pour les secteurs HPC et médias et divertissement

TAIPEI, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE : 2495), fournisseur leader de solutions de stockage d'entreprise, présente les derniers ajouts à ses solutions HDD haute densité 4U à 90 baies : stockage unifié EonStor GS 5090 et boîtier d'extension JB 4090. La grande capacité et le débit élevé des solutions les rendent idéales pour des applications telles que l'informatique à haute performance et les médias et divertissements.

EonStor GS 5090 est une solution de stockage unifié à haute disponibilité avec une conception à double contrôleur redondant, assurant un fonctionnement ininterrompu. Avec son nouveau matériel alimenté par le processeur Intel® Xeon® Scalable, le GS 5090 offre des performances ultra élevées, atteignant 45 Go/s en lecture et 20 Go/s en écriture, soit environ trois fois les performances du modèle précédent le plus performant. Le GS 5090 introduit une connectivité ultra-rapide de 200 GbE, établissant une nouvelle référence en matière de vitesse de transfert de données tout en simplifiant la gestion pour répondre aux exigences des charges de travail d'entreprise à haute performance d'aujourd'hui. Il prend également en charge l'expansion SAS 24G, doublant ainsi le débit par rapport à SAS 12G. En outre, le GS 5090 dispose de quatre emplacements SSD NVMe U.2 dédiés pour le cache, ce qui assure un accès rapide aux données tout en tirant pleinement parti de l'ample capacité de son stockage à 90 baies.

En outre, le GS 5090 offre une évolutivité optimale grâce à l'extension avec le nouveau JB 4090 JBOD. Doté de ports d'extension SAS 24G, le JB 4090 offre une bande passante deux fois supérieure à celle de son prédécesseur JBOD à 90 baies avec SAS 12G, éliminant ainsi les goulets d'étranglement entre le système de stockage et le JBOD. Grâce à cette capacité de traitement améliorée, le JB 4090 peut traiter efficacement de grands volumes de données.

« Nos nouveaux systèmes de stockage haute densité GS 5090 et JB 4090 JBOD offrent une capacité impressionnante et une augmentation significative des performances. Ces produits reflètent notre engagement à innover dans la gestion de la croissance exponentielle des données dans les applications modernes, en offrant évolutivité et efficacité sans compromettre les performances », déclare Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE : 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. En mettant l'accent sur la conception, les tests et la fabrication en interne, Infortrend propose un stockage avec des performances et une évolutivité conformes aux normes les plus récentes, des services de données conviviaux, un support après-vente personnalisé et un rapport qualité-prix inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. et les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.