Infosecurity chega ao Brasil para fomentar inovação e provocar debates no setor

O Brasil se mantém em 9º lugar no ranking mundial de investimentos em TI. É o que aponta a prévia do estudo "Mercado Brasileiro de Software e Serviços", da ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software) com IDC, divulgada em abril. O documento mostra que os investimentos em TI (software, hardware e serviços) no país superaram as expectativas para 2018, chegando a US$ 47 bilhões, um crescimento de 9,8% em relação a 2017. Já a expectativa de crescimento para 2019 é de 10,5%, contra a estimativa de incremento médio mundial de 4,9%.

A força dos investimentos em tecnologia comprova a importância do setor para que as empresas possam buscar mais produtividade, eficiência, inovação e, principalmente, segurança. Com a relevância do tema no cenário atual, a 14ª edição da ISC Brasil – que acontece entre os dias 25 e 27 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo - traz a Infosecurity Brasil, com a proposta de fomentar e desenvolver o setor de tecnologia da informação e cibersegurança no país.

Para o diretor da ABES, Carlos Sacco, a Infosecurity Brasil traz, no momento certo, um importante espaço para o debate e networking a respeito das tendências na tecnologia e segurança de dados. "Quando vemos ideias inovadoras e de grande potencial para o mercado brasileiro, apoiamos sempre que possível. Além de participarmos ativamente do evento, com palestra sobre os riscos presentes no universo digital, estamos também atuando como apoiadores da Infosecurity", reforça.

Construção do conhecimento

A ISACA São Paulo Chapter - associação global com foco na criação, adoção e disseminação de conhecimento relacionado à Governança, Risco, Compliance, Cybersegurança e Auditoria de Tecnologia da Informação – também estará presente nesta primeira edição da Infosecurity no país. "Vamos trazer algumas das iniciativas globais da ISACA como o SheLeadsTech, movimento de inclusão das mulheres nas carreiras de tecnologia, além de temas regionais, como os desafios da LGPD [Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais]", afirma Gustavo Galegale, presidente da entidade. "Sem dúvidas, este evento será um marco no mercado em termos de inovação. Pretendemos difundir nosso conhecimento para que as empresas e profissionais possam obter o máximo de seus investimentos, da operação ao board", conclui.

