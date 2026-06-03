Infosys et la LTA enrichissent l'expérience des fans et des matchs grâce à l'intelligence artificielle dans le cadre des HSBC Championships

Un Match Centre fait son apparition aux côtés d'une Fan Zone immersive mettant à l'honneur Rally, l'humanoïde alimenté par l'intelligence artificielle, développé par Infosys

BENGALORE, Inde, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY) , leader mondial du conseil et des services technologiques « AI-first », dévoile de nouvelles fonctionnalités destinées aux fans et alimentées par l'IA, développées en partenariat avec la Lawn Tennis Association (LTA), l'instance dirigeante du tennis en Grande-Bretagne. Déployées tout au long de la saison sur gazon de la LTA, ces fonctionnalités s'inscrivent dans le prolongement de la collaboration stratégique entre Infosys et la LTA et reflètent leur engagement commun en faveur de l'innovation et d'une utilisation responsable de l'IA. Elles contribueront à offrir aux passionnés de tennis des expériences plus immersives, riches et davantage connectées, tout en préservant l'intégrité et les traditions de ce sport.

Ces innovations marquent une évolution dans la manière dont les fans interagissent avec le tennis, en faisant passer l'expérience du simple visionnage à une participation plus immersive et interactive. S'appuyant sur Infosys Topaz, son offre innovante axée sur l'IA et basée sur l'IA générative et agentique, Infosys fournira tout au long de la saison des analyses en temps réel, des contenus enrichis par l'IA, des expériences personnalisées ainsi qu'un cadre de gouvernance responsable de l'IA. Ces innovations permettront aux fans de mieux comprendre les matchs et de bénéficier d'interactions plus pertinentes avant, pendant et après les rencontres, sur plusieurs tournois :

Infosys Match Centre : une plateforme numérique unifiée regroupant les scores en direct, les tableaux des tournois, les calendriers, les résultats, les profils des joueurs, les statistiques de match, les comparatifs face-à-face ( head-to-head ), des sondages destinés aux fans ainsi que des commentaires générés par l'IA, permettant aux passionnés de suivre les compétitions en temps réel de manière fluide.

: une plateforme numérique unifiée regroupant les scores en direct, les tableaux des tournois, les calendriers, les résultats, les profils des joueurs, les statistiques de match, les comparatifs face-à-face ( ), des sondages destinés aux fans ainsi que des commentaires générés par l'IA, permettant aux passionnés de suivre les compétitions en temps réel de manière fluide. AI Commentary : alimentés par les modèles d'IA propriétaires d'Infosys et son framework d'IA agentique, ces commentaires générés par IA fournissent des analyses de match et des récits contextualisés à destination d'un public international. Un dispositif de supervision humaine ( human-in-the-loop ) garantit l'exactitude des informations et une utilisation responsable de l'IA.

alimentés par les modèles d'IA propriétaires d'Infosys et son framework d'IA agentique, ces commentaires générés par IA fournissent des analyses de match et des récits contextualisés à destination d'un public international. Un dispositif de supervision humaine ( ) garantit l'exactitude des informations et une utilisation responsable de l'IA. Personalized Fan Experience : grâce à un système de connexion sécurisé, les supporters peuvent suivre leurs joueurs et matchs favoris, accéder à des contenus adaptés à leurs centres d'intérêt et bénéficier d'une expérience sur mesure tout au long de leur parcours numérique, que ce soit sur le site web ou l'application mobile.

: grâce à un système de connexion sécurisé, les supporters peuvent suivre leurs joueurs et matchs favoris, accéder à des contenus adaptés à leurs centres d'intérêt et bénéficier d'une expérience sur mesure tout au long de leur parcours numérique, que ce soit sur le site web ou l'application mobile. Fan Polls : des fonctionnalités permettant aux spectateurs de participer aux temps forts des matchs et de s'exprimer sur les moments clés de la compétition, favorisant ainsi une expérience plus interactive autour des joueurs et des rencontres.

des fonctionnalités permettant aux spectateurs de participer aux temps forts des matchs et de s'exprimer sur les moments clés de la compétition, favorisant ainsi une expérience plus interactive autour des joueurs et des rencontres. Match Stats and Head–to–Head Insights : des analyses visuelles et comparaisons fondées sur les données permettant aux fans de mieux comprendre les performances des joueurs, leurs styles de jeu et les dynamiques de match.

À l'occasion des HSBC Championships organisés au Queen's Club du 6 au 21 juin 2026, Infosys donnera vie à ses innovations sur site au sein d'une Fan Zone dédiée, où les visiteurs pourront rencontrer Rally et découvrir VR Tennis. Rally est un humanoïde avancé alimenté par l'IA, doté de capacités informatiques renforcées en traitement audio et en vision. Il propose des interactions personnalisées : immortaliser des souvenirs grâce à son mode selfie, échanger autour du tennis ou encore explorer des analyses de match alimentées par des données en temps réel. Conçu selon des principes stricts d'IA responsable, Rally garantit des interactions sécurisées et centrées sur l'univers du tennis, faisant de lui l'une des principales attractions de la Fan Zone Infosys. Quant à "VR Tennis", elle permettra aux visiteurs de concevoir et de jouer dans un stade qu'ils auront eux-mêmes imaginé : grâce à des commandes vocales, leurs idées seront transformées en environnements virtuels interactifs par l'IA générative.

Chris Pollard, Managing Director, Commercial & Operations, LTA, explique: « Notre partenariat avec Infosys vise à améliorer l'engagement des fans de tennis dans un monde résolument tourné vers le numérique. Infosys apporte une expertise reconnue dans le déploiement d'innovations à fort impact alimentées par l'IA lors de grands tournois de tennis internationaux, permettant d'engager les publics de nouvelles façons tout en approfondissant leur compréhension du jeu. Grâce entre autres à notre nouveau Match Centre et à nos expériences immersives sur site, nous offrirons à notre public une expérience sportive de classe mondiale, tout en préservant l'attrait de notre saison sur gazon ».

Sumit Virmani, Global Chief Marketing Officer, Infosys, ajoute: « La saison sur gazon de la LTA constitue un temps fort du calendrier mondial du tennis. Elle marque une étape clé sur la route de Wimbledon et suscite un intérêt croissant de la part des joueurs comme des fans du monde entier. Ancrée dans l'héritage britannique tout en étant suivie par une audience internationale, cette saison offre une occasion unique de réinventer la manière dont les passionnés interagissent avec ce sport. Notre partenariat avec la LTA vise à aller au-delà de la technologie pour concevoir des expériences intelligentes, personnalisées et profondément engageantes, en rendant les données plus accessibles, l'engagement plus personnel et la passion du tennis plus inclusive. C'est ainsi qu'Infosys façonne la prochaine génération d'expériences numériques pilotées par l'IA, à grande échelle et de manière responsable. »

About the LTA

The LTA is the National Governing Body of tennis and padel in Great Britain, governing and growing the sport from grassroots participation through to the professional game. Our vision is to open up tennis and padel, harnessing them and working with schools, volunteers, coaches and venues across the whole country to transform communities. We also represent the interests of over 2.5 million members, playing on more than 23,000 courts. The LTA runs and supports a network of 11,500 approved tournaments for players of all ages, the main cornerstones of which are the LTA's premier grass-court tennis events at The Queen's Club, Nottingham and Eastbourne, leading up to The Championships, Wimbledon. For further information about the LTA and tennis and padel in Britain, visit www.lta.org.uk or follow us on X, Instagram, Facebook, TikTok, and LinkedIn.

About Infosys

Infosys is a global leader in AI–first business consulting and technology services. Over 325,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses, and communities. As navigators of enterprise transformation, we enable businesses in 63 countries to unlock AI value at scale. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we accelerate business transformation through our AI-first value framework, deep domain expertise, and our unique ability to orchestrate innovations from our AI-native partner ecosystem. Infosys is counted among the world's Top 100 brands committed to being a well-governed, environmentally sustainable partner for our clients where deep talent expertise, in an inclusive workplace, help them navigate their next.

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