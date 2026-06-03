Infosys und LTA führen bei den HSBC Championships und darüber hinaus KI-gesteuerte Spiel- und Fanerlebnisse ein

Das neue Match Centre feiert sein Debüt zusammen mit einer immersiven Fan-Zone, in der „Rally", der KI-gestützte Humanoid von Infosys, zu sehen ist

BENGALURU, Indien und LONDON, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von KI-orientierten Unternehmensberatungs- und Technologiedienstleistungen, führt gemeinsam mit der Lawn Tennis Association (LTA), dem Dachverband des Tennissports in Großbritannien, eine neue Reihe von KI-gestützten Fanerlebnissen ein. Diese Erlebnisse werden während der gesamten LTA-Rasenplatzsaison angeboten. Sie bauen auf der derzeitigen strategischen Zusammenarbeit zwischen Infosys und der LTA auf und spiegeln das gemeinsame Engagement wider, Innovationen zu fördern und KI verantwortungsvoll einzusetzen. Diese Verbesserungen tragen dazu bei, Tennisfans ansprechendere, reichhaltigere und vernetztere Erlebnisse zu bieten. Gleichzeitig bewähren sie die Integrität und Traditionen des Sports.

Die Neuheiten markieren einen Wandel in der Art und Weise, wie Fans mit Tennis interagieren – und zwar weg vom passiven Zuschauen hin zu immersiveren und partizipativeren Erlebnissen. Unter Nutzung seines innovativen, KI-orientierten Angebots Infosys Topaz, das auf generativer und agentischer KI basiert, stellt Infosys während der gesamten Saison Echtzeit-Einblicke, intelligentes Storytelling, Personalisierung und verantwortungsvolle KI-Governance bereit. Dies trägt dazu bei, ein tieferes Verständnis der Spiele zu ermöglichen. Außerdem schafft es sinnvollere Interaktionen mit den Fans vor, während und nach den Live-Spielen bei verschiedenen Turnieren.

Zu den KI-gestützten Innovationen während der LTA-Rasenplatzsaison gehören:

Infosys Match Center: Eine zentrale digitale Anlaufstelle, die Live-Ergebnisse, Auslosungen, Spielpläne, Ergebnisse, Spielerprofile, Spielstatistiken, Kopf-an-Kopf-Vergleiche, Fanumfragen und KI-gestützte Kommentare vereint. Fans sind damit in der Lage, das Turnier nahtlos in Echtzeit zu verfolgen.

Eine zentrale digitale Anlaufstelle, die Live-Ergebnisse, Auslosungen, Spielpläne, Ergebnisse, Spielerprofile, Spielstatistiken, Kopf-an-Kopf-Vergleiche, Fanumfragen und KI-gestützte Kommentare vereint. Fans sind damit in der Lage, das Turnier nahtlos in Echtzeit zu verfolgen. KI-Kommentar: Basierend auf den proprietären KI-Modellen und dem agentischen KI-Framework von Infosys liefert der KI-Kommentar kontextbezogene Erzählungen und Einblicke in die Spiele für ein globales Publikum. Dabei wird die Funktion durch einen „Human-in-the-Loop"-Überwachungsansatz unterstützt, um Genauigkeit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

Basierend auf den proprietären KI-Modellen und dem agentischen KI-Framework von Infosys liefert der KI-Kommentar kontextbezogene Erzählungen und Einblicke in die Spiele für ein globales Publikum. Dabei wird die Funktion durch einen „Human-in-the-Loop"-Überwachungsansatz unterstützt, um Genauigkeit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten. Personalisiertes Fanerlebnis: Sichere, Anmeldungs-basierte Personalisierung ermöglicht den Fans, ihren Lieblingsspielern und -spielen zu folgen, relevante Inhalte anzuzeigen und ihre digitale Reise auf der Website und in der mobilen App individuell zu gestalten.

Sichere, Anmeldungs-basierte Personalisierung ermöglicht den Fans, ihren Lieblingsspielern und -spielen zu folgen, relevante Inhalte anzuzeigen und ihre digitale Reise auf der Website und in der mobilen App individuell zu gestalten. Fan-Umfragen: Fans können durch die interaktiven Funktionen an entscheidenden Momenten teilnehmen, und so das gemeinsame Engagement rund um Spieler und Spiele fördern.

Fans können durch die interaktiven Funktionen an entscheidenden Momenten teilnehmen, und so das gemeinsame Engagement rund um Spieler und Spiele fördern. Spielstatistiken und Head-to-Head-Einblicke: Datengestützte Visualisierungen und Vergleiche ermöglichen Fans, die Leistung der Spieler, Spielstile und die Dynamik der Spiele besser zu verstehen.

Bei den HSBC Championships im Queen's Club, die vom 6. bis 21. Juni 2026 stattfinden, erweckt Infosys seine Innovationen vor Ort in einer speziellen Fan-Zone zum Leben. Hier können Fans Rally treffen und VR-Tennis erleben. Rally ist ein fortschrittlicher, KI-gestützter Humanoid mit erweiterten Audio- und Computer-Vision-Fähigkeiten. Er bietet personalisierte Interaktionen, sei es beim Festhalten von Erinnerungen im Selfie-Modus, bei Gesprächen rund um das Thema Tennis oder beim Erkunden von Spiel-Einblicken auf Basis von Echtzeitdaten. Rally arbeitet auf Basis strenger Grundsätzen für verantwortungsvolle KI – damit sind sichere, auf Tennis ausgerichtete Interaktionen gewährleitet. VR-Tennis lässt die Fans noch stärker in das Geschehen eintauchen und ermöglicht ihnen, ein eigenes Stadion zu entwerfen und darin zu spielen, wobei Sprachbefehle durch generative KI in interaktive virtuelle Arenen umgewandelt werden.

Chris Pollard, Managing Director, Commercial & Operations, LTA, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit Infosys konzentriert sich darauf, das Fan-Engagement für Tennis in einer digital geprägten Welt deutlich zu steigern intensiv – und entsprechend zu investieren. Infosys bringt bewährte Expertise bei der Umsetzung wirkungsvoller, KI-gestützter Innovationen bei globalen Tennisturnieren mit, die das Publikum auf neue Weise einbinden und sein Verständnis für den Sport vertiefen. Mit unserem neuen Match Center sowie den immersiven Erlebnissen vor Ort werden wir unserem Publikum ein Sport-Erlebnis von Weltklasse bieten und so die anhaltende Faszination unserer Rasensaison aufrechterhalten. Dazu gehört auch eine Reihe weiterer Innovationen."

Sumit Virmani, Global Chief Marketing Officer bei Infosys: „Die LTA-Rasensaison ist ein wichtiges Kapitel im globalen Tenniskalender, welches die Bühne für den Weg nach Wimbledon bereitet und weltweit erhöhte Aufmerksamkeit von Spielern und Fans auf sich zieht. Diese Saison ist in der britischen Tradition verwurzelt, wird aber dennoch von einem globalen Publikum verfolgt. Damit bietet sie eine einzigartige Gelegenheit, die Art und Weise neu zu gestalten, wie Fans mit dem Sport interagieren. Unsere Partnerschaft mit der LTA konzentriert sich darauf, über die Technologie hinauszugehen und Erlebnisse zu gestalten, die intelligent, personalisiert und fesselnd sind, Daten intuitiv, die Interaktion persönlicher und die Fandom-Kultur inklusiver machen. Auf diese Weise gestaltet Infosys das nächste Kapitel KI-gesteuerter digitaler Erlebnisse – in großem Maßstab und verantwortungsbewusst."

About the LTA

The LTA is the National Governing Body of tennis and padel in Great Britain, governing and growing the sport from grassroots participation through to the professional game. Our vision is to open up tennis and padel, harnessing them and working with schools, volunteers, coaches and venues across the whole country to transform communities. We also represent the interests of over 2.5 million members, playing on more than 23,000 courts. The LTA runs and supports a network of 11,500 approved tournaments for players of all ages, the main cornerstones of which are the LTA's premier grass-court tennis events at The Queen's Club, Nottingham and Eastbourne, leading up to The Championships, Wimbledon. For further information about the LTA and tennis and padel in Britain, visit www.lta.org.uk or follow us on X, Instagram, Facebook, TikTok, and LinkedIn.

About Infosys

Infosys is a global leader in AI–first business consulting and technology services. Over 325,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses, and communities. As navigators of enterprise transformation, we enable businesses in 63 countries to unlock AI value at scale. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we accelerate business transformation through our AI-first value framework, deep domain expertise, and our unique ability to orchestrate innovations from our AI-native partner ecosystem. Infosys is counted among the world's Top 100 brands committed to being a well-governed, environmentally sustainable partner for our clients where deep talent expertise, in an inclusive workplace, help them navigate their next.

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