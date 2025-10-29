Infosys renforce sa collaboration stratégique avec Metro Bank pour transformer les opérations financières de la banque grâce à la plateforme Workday

Cette collaboration permettra à Metro Bank de gagner en agilité, d'améliorer la qualité de ses analyses et d'offrir une meilleure expérience à ses collaborateurs, afin de bâtir une entreprise tournée vers l'avenir

PARIS, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE : INFY), leader mondial des services et du conseil numériques de nouvelle génération, Infosys annonce une collaboration stratégique avec Metro Bank, banque indépendante britannique, et Workday (NASDAQ : WDAY), plateforme d'IA dédiée à la gestion des ressources humaines, des finances et des agents, afin de moderniser les opérations financières de Metro Bank. Dans le cadre de cette transformation, Infosys et Workday accompagneront Metro Bank dans la transition de ses systèmes hérités vers une plateforme unifiée et cloud-native, en déployant une suite complète de solutions Workday. Cette collaboration illustre l'expertise d'Infosys dans la mise en œuvre de solutions cloud visant à accélérer la transformation numérique du secteur bancaire

En déployant une suite de solutions Workday, incluant Workday Financial Management, Workday Accounting Center, Workday Spend Management, et Workday Prism Analytics, Infosys accompagnera Metro Bank dans la rationalisation de ses processus métiers, la centralisation de ses données financières et l'automatisation de ses fonctions clés.

Cette modernisation permettra à la banque de renforcer son agilité décisionnelle et de soutenir sa croissance future, tout en accélérant la clôture et le reporting financiers. Elle contribuera également à consolider la gouvernance et la gestion des risques grâce à un meilleur contrôle interne et à des pistes d'audit renforcées.

Marc Page, Chief Financial Officer au sein de Metro Bank, déclare : « Nous poursuivons la modernisation de nos plateformes grâce à notre partenariat avec Infosys, qui soutient notre progression digitale. Cette collaboration avec Infosys et Workday nous permettra d'unifier nos opérations financières clés, d'offrir à nos collaborateurs des outils en libre-service et de simplifier les opérations quotidiennes. Elle s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance à long terme et nous aidera à gagner en capacité de développement et d'adaptation à l'avenir. »

Daniel Pell, Vice President et Country Leader au sein de Workday UK & Ireland, ajoute, « Le secteur des services financiers connaît une profonde transformation et la technologie joue un rôle central pour aider les organisations à s'adapter. Le choix de Metro Bank de collaborer avec Workday traduit une vision claire : simplifier la complexité, exploiter le potentiel de la donnée et renforcer l'autonomie de ses équipes. Aux côtés d'Infosys, nous sommes fiers de contribuer à une transformation qui permettra à la banque de gagner en rapidité, en intelligence opérationnelle et de façonner l'avenir de la relation client. »

Dinesh Rao, EVP - Chief Delivery Officer au sein d'Infosys, conclut, « Nous aidons les institutions financières à repenser leurs opérations à l'ère du numérique. Notre collaboration avec Metro Bank illustre pleinement notre expertise dans la modernisation globale des entreprises du secteur bancaire et des services financiers. En adoptant une approche holistique de leur transformation, nous les aidons à libérer une efficacité exponentielle et une agilité stratégique, tout en faisant évoluer leur environnement technologique au rythme de leurs ambitions. Nous observons une adoption croissante des stratégies cloud-first dans le secteur bancaire et financier, afin de gagner en flexibilité et en intelligence opérationnelle, et nous sommes convaincus que des plateformes comme Workday sont essentielles pour stimuler la croissance et l'innovation de demain. »

About Workday

Workday is the AI platform for managing people, money, and agents. The Workday platform is built with AI at the core to help customers elevate people, supercharge work, and move their business forever forward. Workday is used by more than 11,000 organisations around the world and across industries – from medium-sized businesses to more than 60% of the Fortune 500. For more information about Workday, visit workday.com.

About Infosys

Infosys is a global leader in next-generation digital services and consulting. Over 320,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses, and communities. We enable clients in 59 countries to navigate their digital transformation. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we expertly steer clients, as they navigate their digital transformation powered by cloud and AI. We enable them with an AI-first core, empower the business with agile digital at scale and drive continuous improvement with always-on learning through the transfer of digital skills, expertise, and ideas from our innovation ecosystem. We are deeply committed to being a well-governed, environmentally sustainable organization where diverse talent thrives in an inclusive workplace.

Visit www.infosys.com to see how Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) can help your enterprise navigate your next.

Safe Harbor

Certain statements in this release concerning our future growth prospects, or our future financial or operating performance, are forward-looking statements intended to qualify for the 'safe harbor' under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results or outcomes to differ materially from those in such forward-looking statements. The risks and uncertainties relating to these statements include, but are not limited to, risks and uncertainties regarding the execution of our business strategy, increased competition for talent, our ability to attract and retain personnel, increase in wages, investments to reskill our employees, our ability to effectively implement a hybrid work model, economic uncertainties and geo-political situations, technological disruptions and innovations such as artificial intelligence ("AI"), generative AI, the complex and evolving regulatory landscape including immigration regulation changes, our ESG vision, our capital allocation policy and expectations concerning our market position, future operations, margins, profitability, liquidity, capital resources, our corporate actions including acquisitions, and cybersecurity matters. Important factors that may cause actual results or outcomes to differ from those implied by the forward-looking statements are discussed in more detail in our US Securities and Exchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended March 31, 2025. These filings are available at www.sec.gov. Infosys may, from time to time, make additional written and oral forward-looking statements, including statements contained in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission and our reports to shareholders. The Company does not undertake to update any forward-looking statements that may be made from time to time by or on behalf of the Company unless it is required by law.

