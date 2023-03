INÍCIO DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE JUSTIÇA, EM RIADE

A Conferência Internacional sobre Justiça (ICJ, da sigla em inglês), organizada pelo Ministério da Justiça da Arábia Saudita, oferece às partes interessadas da área jurídica do mundo uma plataforma para a troca de conhecimentos sobre o futuro e a digitalização da justiça.

O primeiro dia de conferência contou com 12 palestrantes em três sessões envolventes, que destacaram os principais desenvolvimentos em transformação digital dos sistemas globais de justiça

O dia de abertura da ICJ também contou com a apresentação das primeiras licenças para o exercício da advocacia do Reino concedidas a empresas estrangeiras

RIADE, Arábia Saudita, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Ministério da Justiça da Arábia Saudita concluiu com sucesso o primeiro dia de sua Conferência Internacional sobre Justiça, em Riade. Ao longo do dia, 12 palestrantes internacionais lideraram painéis de discussão e workshops dedicados a abordar o tema central da conferência, "Facilitando o acesso à justiça por meio da inovação digital", e compartilharam seus conhecimentos sobre o impacto transformador da tecnologia no campo da justiça global.

Em seu discurso na abertura da conferência, S. Exa. O Dr. Walid al-Samaani, Ministro da Justiça da Arábia Saudita, explorou como os sistemas de justiça estão mudando rapidamente à luz da transformação digital, e destacou a importância de aproveitar as inovações, não apenas para enfrentar os desafios atuais, como também para tornar a justiça mais eficiente e acessível para todos no longo prazo. "Diante das rápidas mudanças globais em todas as áreas, incluindo o setor de justiça, precisamos acompanhar esses desenvolvimentos e aproveitá-los como uma oportunidade para o progresso, especialmente em termos de tecnologias que apoiam e aprimoram as salvaguardas judiciais", observou Sua Excelência.

A abertura da conferência também contou com S. Exa. O Dr. Al-Samaani, que se juntou ao Ministro de Investimentos da Arábia Saudita, S. Exa. Khalid Al-Falih, na concessão de licenças para o exercício da advocacia a três empresas de advocacia estrangeiras: Herbert Smith Freehills LLP, Latham and Watkins LLP e Clifford Chance LLP. As licenças foram as primeiras do tipo a serem emitidas a empresas de advocacia estrangeiras que atuam na Arábia Saudita, e sua apresentação na conferência destacou o espírito de cooperação internacional que o evento incorpora.

Durante a primeira sessão, "Futuro do sistema de justiça à luz da transformação digital", S. Exa. O Dr. Samaani, discutiu o papel crescente da tecnologia no poder judiciário com ministros e dignitários de alto escalão da União Europeia, Singapura, Marrocos e Tunísia. Na segunda sessão, "Experiências internacionais na transformação digital do setor de justiça", representantes do Azerbaijão e da China se uniram a S. Exa. O Sr. Majed Al-Salloom, Vice-Ministro de Transformação Digital e TIC do Ministério da Justiça da Arábia Saudita, para comparar notas sobre como suas respectivas jurisdições estão lidando com a onda de processos digitais que estão transformando o cenário judicial global. Na última sessão do dia, "A dimensão jurídica da inteligência artificial", especialistas globais das áreas de direito e tecnologia exploraram a questão da IA e da justiça, incluindo seus desafios e possíveis abordagens para a regulamentação.

Embora as três sessões do primeiro dia tenham abrangido uma ampla gama de tópicos, desde a aplicação futura da IA até a simplificação dos processos jurídicos, um tema comum surgiu: a necessidade de equilibrar as vantagens oferecidas pelas novas tecnologias com a obrigatoriedade de que a justiça permaneça "humana".

Ao permitir a troca de conhecimentos e experiências, a Conferência Internacional sobre Justiça oferece às partes interessadas de toda a esfera da justiça global um fórum para aprendizado e compreensão dos benefícios da digitalização no campo.

A Arábia Saudita passou por um processo de digitalização rápida nos últimos anos. Os cidadãos sauditas têm acesso a mais de 150 serviços eletrônicos judiciais por meio do portal Najiz, do Ministério da Justiça, incluindo a capacidade de adquirir certificados de casamento online e realizar transferência de propriedade eletrônica em menos de uma hora. Com seus avanços em governança e justiça digitais, o Reino agora ocupa o primeiro lugar da região e o terceiro lugar do mundo no índice GovTech Maturity Index do Banco Mundial, tornando-se líder em soluções governamentais digitais.

