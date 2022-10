INICJATYWA TECH FOR REFUGEES I FLEXPORT.ORG POSZERZAJĄ SWOJE PARTNERSTWO W CELU WSPARCIA UCHODŹCÓW Z UKRAINY, PAKISTANU I PÓŁWYSPU SOMALIJSKIEGO

Dodatkowa kwota finansowania w wysokości 8 milionów $ od organizacji Breakthrough Prize Foundation wesprze działania Flexport.org obejmujące dostarczenie żywności i innych artykułów uchodźcom z Ukrainy, Pakistanu i Półwyspu Somalijskiego (Rogu Afryki).

SAN FRANCISCO, 21 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Inicjatywa Tech for Refugees i Flexport.org ogłosiły dzisiaj rozszerzenie zakresu swoich działań humanitarnych ukierunkowanych na pomoc uchodźcom, obejmujące zwiększenie obecnego wsparcia dla uchodźców, którzy opuścili swoje domy z powodu wojny w Ukrainie i nowe finansowanie działań w odpowiedzi na kryzysową sytuację w Pakistanie i na Półwyspie Somalijskim.

Inicjatywa Tech for Refugees, uruchomiona w kwietniu tego roku dzięki wkładowi w wysokości 100 milionów $ od organizacji Breakthrough Prize Foundation, założonej prze Julię i Yuriego Milnerów, wspiera organizacje technologiczne w ich działaniach na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy i innych krajów całego świata. Wśród organizacji współpracujących obecnie z przedstawicielami inicjatywy znajdują się, m.in., Flexport.org, Airbnb.org i Spotify.

Flexport.org jest charytatywnym podmiotem spółki Flexport oferującej usługi spedycyjne oparte na technologiach cyfrowych. Wykorzystuje platformę logistyczną firmy i partnerstwa z zaufanymi międzynarodowymi organizacjami pomocowymi w celu dostarczenia sprzętu medycznego w sytuacjach kryzysowych i innych kluczowych form wsparcia. W okresie minionych sześciu miesięcy Flexport.org dostarczyła pomoc humanitarną, która przyczyniła się do poprawy życia ponad 6 milionów Ukraińców: organizacja koordynowała 409 dostaw do 6 krajów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, obejmujących ogromne ilości towarów, w tym ambulanse, łóżka szpitalne, zestawy do higieny osobistej i przedmioty stanowiące inne doraźne formy wsparcia.

Podczas gdy program nadal będzie skoncentrowany na Ukrainie (z której uciekło ponad 7,5 miliona mieszkańców z powodu konfliktu), a w ramach tych działań zostaną przekazane nowe środki w wysokości 5 milionów $, pomoc również zostanie udzielona dla osób dotkniętych kryzysem uchodźczym w Pakistanie i w Rogu Afryki. Na działania organizacji Flexport.org w regionie Półwyspu Somalijskiego przeznaczono 2 miliony $, w tym w Czadzie, Erytrei, Etiopii, Kenii i Somalii, gdzie według szacunkowych danych przebywa 4,6 miliona uchodźców i osób ubiegających się o azyl, co stanowi niemal jedną szóstą łącznej ogólnoświatowej liczby takich osób. W ramach programu dostarczona zostanie żywność tym, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu głodu, zarówno w ramach bezpośredniej pomocy, jak również w ramach wsparcia dla osób zagrożonych, aby nie stali się uchodźcami. Kwota 1 miliona $ zostanie przekazania na działania Flexport.org w zakresie pomocy osobom, które musiały ratować się przed niedawną katastrofalną powodzią w Pakistanie, która wywołała kryzys uchodźczy dla ponad miliona osób, które przybyły do tego kraju z Afganistanu.

Nowe środki zostaną przekazane za pośrednictwem międzynarodowej organizacji CAF America.

„Kryzys uchodźczy w Ukrainie, jak również w innych miejscach na świecie, jak w Pakistanie czy Afryce Wschodniej, dotyka miliony ludzi - powiedział Yuri Milner, założyciel Tech for Refugees. - Będziemy kontynuować wsparcie imponujących działań Flexport.org i innych naszych partnerów, aby uchodźcy odczuli poprawę w jakości ich życia".

„Zasady, jakie przyświecają inicjatywie Tech for Refugees są zgodne z tymi wyznaczonymi przez Flexport.org, a rozszerzenie naszej wspólnej działalności jest ekscytującym krokiem umożliwiającym każdej organizacji niesienie pomocy potrzebującym - powiedziała Susy Schöneberg, założycielka i szefowa Flexport.org. - Zaangażowanie jakim wykazali się Yuri i członkowie jego zespołu w zakresie niesienia pomocy osobom dotkniętym wojną w Ukrainie i innymi kryzysami humanitarnymi jest wspaniałym przykładem tego, co poszczególne osoby i organizacje mogą zrobić, aby naprawdę zmienić sytuację".

Flexport.org

Organizacja Flexport.org - podmiot charytatywny należący do Flexport - została utworzona w celu optymalizacji działań logistycznych, aby wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, przy współpracy z zaufanymi międzynarodowymi organizacjami pomocowymi i podmiotami non-profit ukierunkowanej na realizację dostaw humanitarnych, tam gdzie są potrzebne i pomoc organizacjom w zakresie łatwiejszego wypełnienia ich celów zrównoważonego rozwoju bez ponoszenia wysokich kosztów. Od 2016 roku, organizacja Flexport.org dostarczyła pomoc o masie ponad 48 mln funtów (ok. 21 mln kg), dotarła do ponad 106 milionów osób z dostawami finansowanymi z funduszu Flexport.org Fund i pomogła ponad 4 000 firmom w rekompensowaniu emisji CO 2 pochodzącej z transportu towarów.

Breakthrough Prize Foundation

Breakthrough Prize Foundation jest fundacją charytatywną założoną przez filantropa w dziedzinie nauki i inwestora technologicznego, Yuriego Milnera i jego żonę Julię, którzy angażują się w rozwój podstawowej wiedzy, honorowanie osiągnięć naukowych oraz w wykorzystywanie innowacji naukowych i technologicznych do poprawy życia ludzi i inspirowania przyszłych pokoleń.

Programy fundacji obejmują Breakthrough Prize, nagrodę stanowiącą wyróżnienie dla najlepszych naukowców świata w dziedzinie nauk przyrodniczych, badań podstawowych z zakresu fizyki i w dziedzinie matematyki; Breakthrough Junior Challenge, doroczny międzynarodowy konkurs wideo dla uczniów szkół średnich, którego celem jest inspirowanie twórczego myślenia naukowego; oraz Breakthrough Initiatives, cykl programów naukowych, których celem jest badanie podstawowych pytań o życie we wszechświecie.

Ostatnio inne działania filantropijne podejmowanie przez Yuriego i Julię Milnerów obejmowały pomoc humanitarną udzielaną zarówno w związku z pandemią COVID-19 jak i kryzysem uchodźczym w Ukrainie.

