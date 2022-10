L'INITIATIVE TECH FOR REFUGEES ET FLEXPORT.ORG ÉTENDENT LEUR PARTENARIAT AFIN D'AIDER LES RÉFUGIÉS EN UKRAINE, AU PAKISTAN ET EN CORNE DE L'AFRIQUE

Un financement supplémentaire de 8 millions de dollars de la Breakthrough Prize Foundation soutiendra les efforts de Flexport.org en vue d'apporter de la nourriture et des fournitures aux réfugiés en Ukraine, au Pakistan et dans la Corne de l'Afrique

SAN FRANCISCO, 21 oct. 2022 /PRNewswire/ -- Tech for Refugees Initiative et Flexport.org ont annoncé aujourd'hui une expansion de leurs efforts humanitaires pour aider les réfugiés, notamment une augmentation des efforts actuels pour soutenir les réfugiés de la guerre en Ukraine ainsi qu'un nouveau financement pour les urgences au Pakistan et dans la Corne de l'Afrique.

L'initiative Tech for Refugees, lancée en avril de cette année grâce à un engagement de 100 millions de dollars de la Breakthrough Prize Foundation établie par Julia et Yuri Milner, soutient les organisations technologiques dans leurs efforts pour venir en aide aux réfugiés d'Ukraine et des pays du monde entier. Parmi les organisations qui participent actuellement à l'initiative figurent notamment Flexport.org, Airbnb.org et Spotify.

Flexport.org est la branche "impact" du transitaire numérique Flexport. Elle s'appuie sur la plateforme logistique de l'entreprise et ses partenariats avec des organisations d'aide internationale de confiance pour livrer du matériel médical d'urgence et d'autres aides essentielles. Au cours des six derniers mois, Flexport.org a fourni de l'aide humanitaire pour améliorer la vie de plus de 6 millions d'Ukrainiens : l'organisation a coordonné 409 expéditions vers 6 pays ayant accueilli des réfugiés ukrainiens. Ces envois contenaient des millions de livres d'aide, notamment des ambulances, des lits d'hôpital, des kits d'hygiène et d'autres fournitures d'urgence.

Bien que le programme se concentre actuellement sur l'Ukraine (où plus de 7,5 millions de personnes ont fui le conflit) avec 5 millions de dollars de nouveaux fonds, une aide sera également apportée dans le cadre des crises de réfugiés au Pakistan et dans la Corne de l'Afrique. Deux millions de dollars soutiendront le travail de Flexport.org dans la Corne de l'Afrique, notamment au Tchad, en Érythrée, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, où l'on estime à 4,6 millions le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile, soit près d'un sixième du nombre total de personnes dans le monde. Le programme permettra de livrer de la nourriture aux personnes déplacées en raison de la famine – à la fois pour aider directement les réfugiés et pour que les personnes touchées ne deviennent pas des réfugiées. Un million de dollars sera également consacré aux efforts de Flexport.org pour aider les personnes fuyant les récentes inondations catastrophiques au Pakistan, qui ont aggravé la situation d'urgence déjà existante pour plus d'un million de personnes fuyant l'Afghanistan dans le pays.

Le nouveau financement sera accordé par l'intermédiaire de l'organisation mondiale d'octroi de subventions CAF America.

"Les crises des réfugiés en Ukraine, ainsi qu'à l'échelle mondiale dans des endroits comme le Pakistan et l'Afrique de l'Est, ont un impact sur des millions de personnes", a déclaré Yuri Milner, fondateur de Tech for Refugees. "Nous continuerons à soutenir le travail impressionnant de Flexport.org et de nos autres partenaires afin de faire une différence tangible dans leur vie."

"Les principes de Tech for Refugees sont en phase avec ceux de Flexport.org, et l'expansion de notre travail commun est un développement passionnant dans les efforts de chaque organisation pour aider ceux qui en ont besoin", a déclaré Susy Schöneberg, fondatrice et directrice de Flexport.org. "L'engagement dont Yuri et l'équipe ont fait preuve pour aider les personnes touchées par le conflit en Ukraine et d'autres crises humanitaires est un brillant exemple de ce que les individus et les organisations peuvent faire pour avoir un réel impact."

À propos de Flexport.org

Flexport.org, la branche "impact" de Flexport, a été créée afin d'optimiser la logistique en vue d'avoir un impact social et environnemental. Elle collabore avec des organismes d'aide internationale et des organisations à but non lucratif de confiance pour acheminer des fournitures de secours là où elles sont nécessaires et pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs de durabilité plus facilement et à moindre coût. Depuis 2016, Flexport.org a livré plus de 46 millions de livres d'aide à plus de 60 pays, a touché plus de 106 millions de personnes grâce à des expéditions financées par le fonds Flexport.org, et a aidé plus de 4 000 entreprises à compenser leurs émissions de carbone dues aux expéditions.

À propos de la Breakthrough Prize Foundation

La Breakthrough Prize Foundation est une fondation caritative fondée par Yuri Milner, philanthrope scientifique et investisseur technologique, et son épouse Julia. Elle se consacre à l'avancement des connaissances fondamentales, à la célébration des réalisations scientifiques et à l'utilisation des innovations scientifiques et technologiques en vue d'améliorer la vie des gens et d'inspirer les générations futures.

Les programmes de la Fondation comprennent le Breakthrough Prize, qui récompense les meilleurs scientifiques du monde dans les domaines des sciences de la vie, de la physique fondamentale et des mathématiques ; le Breakthrough Junior Challenge, un concours vidéo mondial annuel destiné aux étudiants et visant à inspirer une pensée scientifique créative ; et les Breakthrough Initiatives, une série de programmes scientifiques qui étudient les questions fondamentales de la vie dans l'Univers.

Plus récemment, les autres activités philanthropiques de Yuri et Julia Milner ont inclus des efforts humanitaires liés à la pandémie de COVID-19 et à la crise des réfugiés ukrainiens.

