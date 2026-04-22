Inland Empire Health Plan nombra a Patrick Brosnan como director financiero

RANCHO CUCAMONGA, California, 22 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Inland Empire Health Plan (IEHP) ha nombrado a Patrick Brosnan como director financiero, a partir del 20 de abril.

En su nuevo cargo, Brosnan lidera la estrategia financiera general del plan de salud, apoya la administración fiscal e impulsa la alineación con los objetivos comerciales. También supervisa varios departamentos internos dentro de IEHP, incluidos los Servicios Actuariales, Reclamaciones y Adquisiciones.

Patrick Brosnan (foto de cortesía)

"Nos complace dar la bienvenida a Patrick al equipo", dijo el director ejecutivo de IEHP, Jarrod McNaughton. "Su liderazgo aporta una visión estratégica que ayudará a dar forma al futuro de nuestro plan de salud, asegurando que podamos seguir innovando, ampliando nuestro impacto y avanzando en nuestra misión con un propósito".

Brosnan cuenta con más de 30 años de experiencia en atención médica, desempeñando funciones de liderazgo en planes de salud nacionales como Molina Healthcare, Aetna y Health Net. Se une a IEHP desde AmeriHealth Caritas, una organización de atención administrada y plan de salud de Medicaid con sede en Pensilvania que atiende a dos millones de miembros, donde se desempeñó como vicepresidente de planes de Medicaid.

En funciones anteriores, Brosnan desempeñó un papel fundamental en la mejora de la rentabilidad de la organización, el desarrollo de estrategias eficaces de gestión médica y contratación de redes, y la implementación de soluciones de procesos y sistemas sostenibles a largo plazo.

"Espero trabajar con una empresa que es una parte tan integral de la comunidad", dijo Brosnan. "Es parte del corazón y el alma de IEHP brindar atención médica a quienes más la necesitan, y quiero dedicar el resto de mi vida a servir a las poblaciones más vulnerables".

Brosnan es licenciado en Contabilidad por la Universidad de St. John en Queens, Nueva York. Es contador público certificado activo, contador público de gestión global y miembro activo del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados.

Para más información sobre IEHP, visite iehp.org.

Acerca de IEHP

Con la misión de sanar e inspirar el espíritu humano, Inland Empire Health Plan (IEHP) es uno de los 5 planes de salud más grandes de Medicaid, el plan de salud pública Medicare-Medicaid sin fines de lucro más grande del país y, por quinto año consecutivo, certificado como A Great Place To Work®. Fundada en 1996, IEHP apoya a 1.4 millones de residentes de los condados de Riverside y San Bernardino inscritos en Medicaid o IEHP DualChoice (aquellos con Medi-Cal y Medicare). IEHP también ofrece planes de Covered California, lo que garantiza aún más el acceso a la atención médica para aún más residentes de IE. En la actualidad, IEHP cuenta con una sólida red de médicos de calidad en nuestros dos condados y casi 3,800 integrantes del equipo plenamente comprometidos con la visión: no descansaremos hasta que nuestras comunidades disfruten de una atención óptima y una salud vibrante. Para más información, visite iehp.org.

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FUENTE Inland Empire Health Plan (IEHP)