La sexta Conferencia de Misión del IEHP alcanza una 'nota alta' de temática musical

Ahora en su sexto año, el tema de la conferencia, "Composing Tomorrow Together", y sus vínculos musicales mostraron la magia que ocurre cuando las personas trabajan en colaboración.

"Componer el mañana juntos significa crear un futuro compartido en tiempos de cambio", dijo el director ejecutivo de IEHP, Jarrod McNaughton. "Nos resistimos a la tentación de retirarnos a los silos y, en cambio, elegimos el poder de las soluciones colectivas".

Los aspectos más destacados de la conferencia incluyeron una mesa redonda dirigida por el copatrocinador del evento IEHP Foundation sobre "Orquestar un futuro saludable para el Inland Empire" y comentarios adicionales de los líderes del plan de salud.

Los invitados también disfrutaron de una experiencia inmersiva de The Music Paradigm, una experiencia de aprendizaje orquestal itinerante donde los miembros de la audiencia observaron a músicos entrenados en acción. El desempeño enfatizó el papel que desempeña cada persona y cómo la colaboración asegura el éxito de un grupo.

"Ofrecer experiencias y programas inspiradores que mejoran la vida crea un espacio donde las personas se reúnen y comprenden y se comprometen más plenamente con los objetivos de colaboración, muy similar a cómo una orquesta da vida a una pieza de composición", dijo Sandy Wyman, vicepresidenta de Misión de IEHP. "Esperamos que este espectáculo haya hecho que nuestros huéspedes se sientan inspirados para crear 'música vital' juntos".

Antes de que concluyera la conferencia, el liderazgo de IEHP anunció los Premios Vivir la Misión 2026, en honor a las organizaciones comunitarias, hospitales y proveedores que ejemplifican la misión del plan de salud. Entre los destinatarios se incluyen:

Para obtener más información sobre la Conferencia de la Misión 2026, visite missionconference.iehp.org o siga a IEHP en las redes sociales.

Acerca de IEHP

Con la misión de sanar e inspirar el espíritu humano, Inland Empire Health Plan (IEHP) es uno de los 5 planes de salud más grandes de Medicaid, el plan de salud pública Medicare-Medicaid sin fines de lucro más grande del país y, por sexto año consecutivo, certificado como A Great Place To Work®. Fundada en 1996, IEHP apoya a 1.4 millones de residentes de los condados de Riverside y San Bernardino inscritos en Medicaid o IEHP DualChoice (aquellos con Medi-Cal y Medicare). IEHP también ofrece planes de Covered California, lo que garantiza aún más el acceso a la atención médica para aún más residentes de IE. En la actualidad, IEHP cuenta con una sólida red de médicos de calidad en nuestros dos condados y casi 3,800 integrantes del equipo plenamente comprometidos con la visión: no descansaremos hasta que nuestras comunidades disfruten de una atención óptima y una salud vibrante. Para más información, visite iehp.org.

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FUENTE Inland Empire Health Plan (IEHP)