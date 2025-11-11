inne debütiert auf der CIIE mit der weltweiten Einführung von zwei neuen Produkten

SHANGHAI, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Die 8. China International Import Expo (CIIE) wurde am 8. November eröffnet. 5 in Shanghai, China. Die weltweit führende Kinderernährungsmarke inne® wurde zur Teilnahme eingeladen, um eine Reihe ihrer innovativen Leistungen auf dieser internationalen Bühne zu präsentieren und die Gelegenheit zu nutzen, neben globalen Unternehmen an der Entwicklung Chinas teilzuhaben.

inne participated in the China International Import Expo (CIIE).

Unter dem Messethema "Wissenschaftliche Ernährung für eine gemeinsame gesunde Zukunft" stellte inne® vor Ort den "Calcium-Qualitätsstandard für Kinder" vor und führte weltweit zwei neue Produkte ein: inne® Women's Liquid Calcium und inne® iFocus™ DHA.

Förderung der standardisierten Entwicklung von Ernährungsprodukten

In Zusammenarbeit mit Chinas führendem Unternehmen JD Health hat inne® den "Calcium-Qualitätsstandard für Kinder" herausgegeben, um die auf dem globalen Markt für Kinderernährung vorherrschenden Probleme in Bezug auf Inhaltsstoffstandards, Absorptionseffizienz und Sicherheitsvorschriften anzugehen. Diese Norm definiert Kernindikatoren wie "Sicherheit der Kalziumquelle", "Eignung der Darreichungsform" und "Reinheit der Formulierung" und liefert professionelle technische Spezifikationen für die Industrie.

Innovatives Produktportfolio erfüllt die Anforderungen an eine präzise Ernährung

Während dieser neue Standard die Standardisierung in der Branche vorantreibt, konzentriert sich inne® auch auf die spezifischen Ernährungsherausforderungen, mit denen Kinder in verschiedenen Lebensphasen und ihre Familien konfrontiert sind, und bringt weltweit zwei innovative Produkte auf den Markt: inne® Women's Liquid Calcium und inne® iFocus™ DHA.

inne® Women's Liquid Calcium ist das erste flüssige Kalzium, das speziell für die "gleichzeitige Versorgung von Mutter und Kind" während der Schwangerschaft und Stillzeit entwickelt wurde und sowohl die Knochengesundheit der Mutter als auch die Kalziumaufnahme des Säuglings berücksichtigt.

inne® iFocus™ DHA ist ein wirksamkeitsorientiertes DHA-Produkt, das für Kinder im Schulalter ab 6 Jahren entwickelt wurde. Mit einem innovativen zeitabhängigen Ernährungskonzept bietet es eine professionelle Lösung zur Steigerung der Lerneffektivität. Diese beiden Innovationen bringen die "Präzisionsernährung" direkt in den Familienalltag.

Die Ernährungsmarke inne® hält sich konsequent an die strengen deutschen Standards in pharmazeutischer Qualität. Das Unternehmen, das sich in Forschung und Entwicklung von Muttermilch und natürlichen Lebensmitteln inspirieren lässt, bietet der Weltgemeinschaft eine wissenschaftliche Ernährung. Mit fünf Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland, Italien, den USA und China sowie der Gründung des inne® Nutrition and Health Institute hat die Marke über 180 Patente weltweit erworben. Durch die Zusammenarbeit mit maßgeblichen Institutionen hat inne® ein umfassendes System zur Produktentwicklung und -prüfung aufgebaut.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816732/Weixin_Image_20251107151449.jpg