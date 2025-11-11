inne Tampil Perdana di Ajang CIIE dengan Melansir Dua Produk Terbaru untuk Pasar Global

Dengan tema pameran "Nutrisi Ilmiah untuk Masa Depan Sehat Bersama", inne® meluncurkan "Standar Kualitas Kalsium Anak" sekaligus memperkenalkan secara global dua produk terbaru: inne® Women's Liquid Calcium dan inne® iFocus™ DHA.

Mendorong Standardisasi Produk Nutrisi Anak

Menjawab tantangan yang dihadapi produk nutrisi anak di pasar global — mulai dari standar bahan baku, efisiensi penyerapan nutrisi, hingga keamanan produk — inne® resmi meluncurkan "Standar Kualitas Kalsium Anak", bekerja sama dengan perusahaan terkemuka Tiongkok, JD Health. Standar ini menetapkan indikator utama seperti "Keamanan Sumber Kalsium", "Kesesuaian Dosis", dan "Kemurnian Formula" sebagai acuan teknis dan profesional dalam pengembangan produk nutrisi anak.

Portofolio Produk Inovatif untuk Nutrisi yang Tepat Sasaran

Selain mendorong standardisasi industri, inne® juga menghadirkan solusi nutrisi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan keluarga untuk berbagai tahap kehidupan lewat dua produk inovatif yang dilansir secara global: inne® Women's Liquid Calcium dan inne® iFocus™ DHA.

inne® Women's Liquid Calcium adalah produk suplemen kalsium cair pertama yang dirancang khusus untuk ibu hamil dan menyusui, mendukung kesehatan tulang ibu sekaligus membantu penyerapan kalsium bayi.

inne® iFocus™ DHA merupakan produk DHA yang meningkatkan fungsi kognitif anak usia sekolah (6 tahun ke atas). Dengan konsep nutrisi berbasiskan waktu konsumsi yang inovatif, produk ini ikut mengoptimalkan fokus dan efektivitas belajar anak. Kedua produk tersebut menghadirkan konsep "Nutrisi Presisi" — solusi nutrisi yang lebih tepat sasaran untuk keluarga modern.

Merek nutrisi inne® selalu berpegang pada standar ketat yang setara dengan standar farmasi Jerman. Terinspirasi dari kandungan alami ASI dan bahan makanan sehat, inne® mengedepankan pendekatan ilmiah untuk menyediakan produk nutrisi bermutu bagi keluarga di seluruh dunia. Dengan lima pusat penelitian dan pengembangan di Jerman, Italia, Amerika Serikat, dan Tiongkok, serta dukungan inne® Nutrition and Health Institute, inne® telah mengantongi lebih dari 180 paten global. Melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga terkemuka, inne® telah membangun sistem riset, pengembangan, dan verifikasi produk yang komprehensif untuk menghadirkan inovasi nutrisi terbaik.

SOURCE inne