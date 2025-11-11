inne fait ses débuts au CIIE avec le lancement mondial de deux nouveaux produits

SHANGHAI, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La 8e Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) a débuté le 8 nov. 5 à Shanghai, Chine. La marque inne®, leader mondial de la nutrition infantile, a été invitée à participer, présentant une série de ses réalisations innovantes sur cette scène internationale et saisissant l'occasion de participer au développement de la Chine aux côtés d'entreprises mondiales.

Sous le thème de l'exposition « Scientific Nutrition for a Shared Healthy Future », inne® a dévoilé sur place la "norme de qualité du calcium pour les enfants" et a lancé deux nouveaux produits à l'échelle mondiale : inne® Women's Liquid Calcium et inne® iFocus™ DHA.

Promouvoir le développement normalisé des produits nutritionnels

Pour répondre aux problèmes qui se posent sur le marché mondial de la nutrition infantile en ce qui concerne les normes relatives aux ingrédients, l'efficacité de l'absorption et les règles de sécurité, inne® a officiellement publié la "norme de qualité du calcium pour enfants" en collaboration avec l'entreprise chinoise JD Health, leader dans ce domaine. Cette norme définit des indicateurs fondamentaux tels que la « sécurité de la source de calcium », « l'adéquation de la forme de dosage » et la « pureté de la formulation », en fournissant des spécifications techniques professionnelles pour l'industrie.

Un portefeuille de produits innovants pour répondre aux besoins de la nutrition de précision

Tout en favorisant la normalisation de l'industrie par le biais de cette nouvelle norme, inne® se concentre également sur les défis nutritionnels spécifiques auxquels sont confrontés les enfants à différents stades et leurs familles, en lançant deux produits innovants à l'échelle mondiale : inne® Women's Liquid Calcium et inne® iFocus™ DHA.

inne® Women's Liquid Calcium est le premier calcium liquide conçu spécifiquement pour une "supplémentation simultanée de la mère et de l'enfant" pendant la grossesse et l'allaitement, répondant à la fois à la santé osseuse de la mère et aux besoins d'absorption du calcium de l'enfant.

inne® iFocus™ DHA est un produit DHA axé sur l'efficacité, développé pour les enfants d'âge scolaire à partir de 6 ans. Utilisant un concept innovant de nutrition spécifique au temps, il fournit une solution professionnelle visant à améliorer l'efficacité de l'apprentissage. Ces deux innovations amènent la "nutrition de précision" directement dans le cadre familial.

La marque de nutrition inne® respecte systématiquement les normes allemandes strictes de qualité pharmaceutique. S'inspirant du lait maternel et des aliments naturels pour la recherche et le développement, elle offre à la communauté mondiale une nutrition scientifique. Avec cinq centres de R&D situés en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et en Chine, et la création de l'Institut de la nutrition et de la santé inne®, la marque a accumulé plus de 180 brevets mondiaux. En collaborant avec des institutions faisant autorité, inne® a mis en place un système complet de développement et de vérification des produits.

