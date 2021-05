Innodisk lança módulos de rede CAN para sistemas inteligentes não tripulados

As aeronaves não tripuladas estão no centro de todos os sistemas não tripulados, mas no centro de todos os sistemas não tripulados está a rede CAN. Com a contínua expansão, crescente complexidade e maiores requisitos de eficiência impostos por novas aplicações, é fundamental que o módulo de rede CAN possa operar em condições severas, como temperaturas extremas e interferência eletromagnética. Os módulos de rede CAN da Innodisk suportam ampla temperatura, proteção de isolamento de 2,5 kv e protocolos de alta camada SAE J1939 e CANopen necessários para garantir o desempenho ideal em condições extremas sem degradação.

Entre os mais novos adeptos está a aplicação em voos não tripulados, que tem utilizado os módulos de rede CAN da Innodisk nas aeronaves mais atuais. O módulo USB para rede CAN da Innodisk foi integrado com sucesso em drones comerciais autônomos, bem como em maquinário agrícola, sistemas operacionais de robôs (ROS), veículos guiados automatizados (AGV) e para todos os tipos de aplicações inteligentes. A rede CAN possibilitou o controle do sistema, a interação com o computador de bordo e vários dispositivos CAN, além do diagnóstico de problemas em estações terrestres.

"Achamos muito legal que os módulos de rede CAN da Innodisk estejam apoiando com sucesso os projetos de nossos clientes de diferentes aplicações inteligentes", disse Johnny Wu, gerente sênior do Departamento de aplicação periférica inteligente da Innodisk. Ele acrescentou: "Usar os produtos da Innodisk para seus dispositivos não tripulados reafirma o nosso compromisso de oferecer os produtos mais duráveis do mercado. Estamos orgulhosos de ter desempenhado um papel pequeno; porém, crucial em seus projetos."

Soluções de rede CAN suficientemente capazes de suportar os desafios desses ambientes severos tinham sido, até agora, um grande obstáculo para o desenvolvimento de sistemas confiáveis. Os módulos de rede CAN da Innodisk oferecem integração completa de hardware e software e diferentes fatores de forma para atender a diversas demandas. Para os integradores e engenheiros que buscam introduzir seus produtos no espaço de sistemas não tripulados, é indispensável que sua solução de hardware atenda aos requisitos rigorosos desses ambientes industriais.

