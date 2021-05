Innodisk lanza módulos CAN Bus para sistemas inteligentes no tripulados

Las aeronaves no tripuladas están en el corazón de todos los sistemas de este tipo, pero el corazón de todos los sistemas no tripulados es el CAN Bus. Con esta expansión continua, la creciente complejidad y los requisitos de eficiencia aumentados de las nuevas aplicaciones, es fundamental que el módulo CAN Bus pueda operar en condiciones difíciles como temperaturas extremas e interferencia electromagnética. Todos los módulos CAN Bus de Innodisk soportan un amplio rango de temperaturas, protección de aislamiento de 2,5 kV y los protocolos de capa superior SAE J1939 y CANopen, necesarios para garantizar un rendimiento óptimo en condiciones extremas sin degradación.

Entre los adoptadores más recientes y populares se encuentra la aplicación en vuelos no tripulados, que ha utilizado módulos CAN Bus de Innodisk en las últimas aeronaves. El módulo USB a CAN de Innodisk se ha integrado con éxito en drones comerciales autónomos, así como en maquinaria agrícola, sistemas operativos de robots (ROS) y vehículos guiados automáticos (AGV) para todo tipo de aplicaciones inteligentes. CAN Bus ha permitido controlar el sistema, ha interactuado con la computadora a bordo y con varios dispositivos CAN, además, ha diagnosticado problemas en estaciones terrestres.

"Creemos que es bastante genial que los módulos CAN de Innodisk apoyen con éxito los proyectos de diferentes aplicaciones inteligentes de nuestros clientes", afirmó Johnny Wu, gerente sénior del Departamento de Aplicaciones Periféricas Inteligentes de Innodisk. Y agregó: "El uso de productos Innodisk para sus dispositivos no tripulados reafirma nuestro compromiso de ofrecer los productos más duraderos en el mercado. Nos enorgullece haber desempeñado un papel pequeño pero crucial en sus desarrollos".

Las soluciones CAN Bus han sido suficientemente capaces de manejar la tensión que suponen estos ambientes exigentes, que hasta ahora había sido un obstáculo importante para el desarrollo de sistemas confiables. Los módulos de CAN Bus de Innodisk proporcionan una integración completa de hardware y software, y ofrecen diferentes factores de forma para adaptarse a diversas demandas. Para los integradores e ingenieros que buscan introducir sus productos en el espacio de sistemas no tripulados, es equivalente que su solución de hardware soporte con los rigores de estos entornos industriales.

