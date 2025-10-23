Innovations Stem Cell Center proclamada "Mejor empresa de tratamientos con células madre en 2025" por Life Sciences Review

El cuidado estandarizado de las células madre ofrece resultados medibles, asequibles y que cambian vidas en todo Estados Unidos

DALLAS, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Life Sciences Review ha reconocido a Innovations Stem Cell Center (ISCC) como la principal empresa de tratamientos de terapia con células madre en Estados Unidos para 2025, con lo que honra su liderazgo en medicina regenerativa y su compromiso con la atención al paciente estandarizada y verificada científicamente.

En la portada de Life Sciences Review, el Dr. Bill Johnson, director ejecutivo de Innovations Stem Cell Center, compartió cómo el enfoque único de ISCC en las células madre derivadas de la grasa (adiposas) y los protocolos clínicos consistentes han establecido un nuevo punto de referencia para la seguridad, la reproducibilidad y el éxito en el campo.

"No les decimos a los pacientes nada que no podamos respaldar con investigaciones o pruebas. Por ejemplo, si decimos que el 83 % de los pacientes con problemas de rodilla responden al tratamiento, podemos señalar los datos de respaldo", afirmó el Dr. Bill Johnson, director ejecutivo de Innovations Stem Cell Center.

Un modelo coherente y basado en la evidencia para la curación

Fundada sobre el principio de transparencia científica y confianza del paciente, ISCC sigue un protocolo único respaldado por evidencia que utiliza las propias células madre del paciente, aisladas de una pequeña muestra de grasa bajo anestesia local, para promover la curación natural.

Este proceso generalmente produce decenas de millones de células madre viables, que superan con creces los procedimientos basados en la médula ósea, al tiempo que mantiene la asequibilidad al eliminar costosos productos biológicos de terceros. El resultado: resultados reproducibles que los pacientes y los médicos pueden evaluar con confianza.

Impacto comprobado en múltiples condiciones

El enfoque estandarizado de ISCC ha demostrado beneficios para afecciones ortopédicas (artritis, lesiones deportivas y daño articular), trastornos autoinmunes (lupus, esclerodermia, enfermedad inflamatoria), afecciones crónicas (neuropatía, EPOC, enfermedad renal) y salud masculina (disfunción eréctil y enfermedad de Peyronie).

En un caso destacado, un paciente con EPOC avanzada mejoró la función pulmonar del 28 % a casi el 50 % después de la terapia con ISCC. Otro paciente con enfermedad renal grave evitó la diálisis durante más de 20 años después del tratamiento.

"Estamos presenciando cómo el cuerpo se repara a sí mismo de maneras notables, y eso es increíblemente gratificante", señaló el Dr. Johnson. "Nuestra misión es poner esos resultados al alcance de más personas, guiados por la ciencia, no por la publicidad".

Construimos el futuro estándar de atención

ISCC prepara estudios formales aprobados por la Junta de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés) acerca del lupus, enfermedad renal crónica y EPOC. Estos ensayos tienen como objetivo validar los resultados observados del ISCC y allanar el camino para la integración de la terapia con células madre en la medicina convencional.

Si la intervención temprana puede prevenir incluso la mitad de los casos de enfermedades crónicas que actualmente se manejan con métodos tradicionales, el impacto podría representar uno de los avances más importantes en la atención médica moderna.

Acerca de Innovations Stem Cell Center

Innovations Stem Cell Center (ISCC) es un centro médico con sede en Dallas especializado en la terapia con células madre derivadas de tejido adiposo autólogo. Fundada por el Dr. Bill Johnson, ISCC proporciona tratamientos regenerativos arraigados en la integridad científica, protocolos coherentes y resultados medibles. La clínica ha tratado a pacientes en todo EE. UU. por afecciones ortopédicas, autoinmunes, neurológicas y degenerativas crónicas.

