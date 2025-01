Innovative Waters TGA Smart-Seal-Pans ermöglichen kostengünstigere und effizientere Benchtop-Analysen von atmosphärensensiblen Materialien

Zusammenfassung der Nachrichten:

Neues und firmeneigenes Produkt, mit dem Labore atmosphärenempfindliche Materialien, die zur Entwicklung von Batterien, modernen Polymeren und Medikamenten verwendet werden, mit einem standardmäßigen, auf dem Labortisch installierten Thermogravimetrie-Analysator (TGA) analysieren können.

Reduziert die Kosten und den Platzbedarf des TGA-Systems um bis zu 50 % i , indem es umgebungsgesteuerte Gehäuse oder Gloveboxen überflüssig macht.

, indem es umgebungsgesteuerte Gehäuse oder Gloveboxen überflüssig macht. Ermöglicht Laboratorien eine Steigerung des Durchsatzes ohne Einbußen bei der Datenqualität und Zuverlässigkeit.

MILFORD, Massachusetts, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Waters Corporation (NYSE:WAT) gab heute die Einführung der TGA Smart-Seal™-Pans ihrer TA Instruments Division bekannt. Der innovative, selbstöffnende Probenbehälter wurde entwickelt, um die Analyse atmosphärenempfindlicher Proben in Thermogravimetrie-Analysatoren (TGA) der Discovery™-Serie zu ermöglichen, die auf dem Labortisch installiert sind.

TA Instruments TGA Smart-Seal™ Pans sealed (bottom left), opened (bottom right), and in the sample holder (top) prior to entering the TGA.

„Ob sie Batterien der nächsten Generation, fortschrittliche Polymere oder neue Medikamente entwickeln, viele unserer Kunden haben einen kritischen und wachsenden Bedarf, luftempfindliche Proben schnell und genau zu analysieren", sagt Yu Cheng, Vice President of Research and Development and Product Solutions, TA Instruments Division der Waters Corporation. „Bis jetzt war der Betrieb von TGAs in atmosphärisch kontrollierten Gloveboxen die primäre Option, was die Kosten in die Höhe trieb und die Komplexität erhöhte. Mit den TGA Smart-Seal-Pans stellen wir eine bahnbrechende Lösung vor, die zuverlässige, genaue TGA-Daten zu geringeren Kosten in einer herkömmlichen Laborumgebung liefert."

Die benutzerfreundlich gestalteten TGA Smart-Seal-Pans ermöglichen die Vorbereitung, Beschickung und Versiegelung von luftempfindlichen Materialien in einer vollständig luftdichten Umgebung. Die selbstöffnende Pan verwendet eine geschützte, temperaturempfindliche Formgedächtnislegierung, um die versiegelte Pan bei etwa 55 °C zu öffnen. Diese Öffnung erfolgt automatisch und ohne Eingreifen des Benutzers im geschlossenen TGA, um sicherzustellen, dass die Proben niemals den Umgebungsbedingungen ausgesetzt werden. TGA Smart-Seal-Pans können auch Betriebskosten und Engpässe im Arbeitsablauf reduzieren, da sie die gleichzeitige Vorbereitung mehrerer feuchtigkeits- und/oder luftempfindlicher Proben ermöglichen.

„Waters TGA Smart-Seal-Pans haben es uns ermöglicht, TGA-Experimente an luftempfindlichen Batteriematerialien mit größerer Sicherheit und geringerem Zeitaufwand durchzuführen", sagte Y. Shirley Meng, PhD, The Liew Family Professor, Pritzker School of Molecular Engineering, The University of Chicago. „Wir haben eine Produktivitätssteigerung festgestellt, während wir gleichzeitig die hohen Investitionskosten und den Ärger, der mit dem Betrieb und der Wartung eines TGA in einer großen Glovebox verbunden ist, reduzieren konnten. Die TGA Smart-Seal-Pans sind ein bedeutender Schritt nach vorn für die Einführung und Nutzung des TGA in unserer Forschung."

Die Analyse von luft- und feuchtigkeitsempfindlichen Materialien erfordert in der Regel die Installation eines TGA-Geräts in einer atmosphärisch kontrollierten Umgebung. Labor-Gloveboxen können die Kosten für einen TGAi verdoppeln und die Wartungskosten erhöhen. Waters TGA Smart-Seal-Pans bieten eine genaue und präzise thermogravimetrische Analyse von atmosphärisch empfindlichen Proben, ohne dass der TGA in der Glove Box installiert werden muss. Durch den Wegfall der Glovebox können die Kunden Platz im Labor sparen und doppelt so viele TGA-Geräte zum nahezu gleichen Preis betreiben und einen höheren Durchsatz erzielen.

Die Waters TGA Smart-Seal-Pans sind ab sofort weltweit erhältlich.

Informationen zu Waters Corporation (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE:WAT), ein weltweit führender Anbieter von analytischen Instrumenten und Software, leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit in den Bereichen Chromatographie, Massenspektrometrie und Thermoanalyse für die Lebens-, Material-, Lebensmittel- und Umweltwissenschaften. Mit rund 7.500 Mitarbeitenden rund um den Globus ist Waters in 35 Ländern unmittelbar tätig. Das Unternehmen betreibt 15 Produktionsstätten und bietet seine Produkte in mehr als 100 Ländern an.

TA Instruments, Smart-Seal und Discovery sind Marken der Waters Technologies Corporation

Kontakt:

Laura Borland

Direktorin, TA Instruments Business Communications

Waters Corporation

[email protected]

+1.302.367.6958

i Unter der Annahme, dass eine entsprechend große Glovebox mit einem Anschaffungspreis von 60.000 USD und jährlichen Wartungskosten von 9.000 USD verwendet wird. Der durchschnittliche Kaufpreis für einen TGA liegt je nach Modell und Zubehör zwischen 75.000 und 135.000 USD. Das TGA Smart-Seal-Pans Starter Kit kostet 6.000 USD für 15 Pans, weitere Pans kosten jeweils 75 USD.

