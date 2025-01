Les nouvelles cuvettes TGA Smart-Seal de Waters permettent de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité de l'analyse en laboratoire des matériaux sensibles à l'atmosphère.

Résumé du communiqué :

Nouveau produit exclusif permettant aux laboratoires d'analyser les matériaux sensibles à l'atmosphère utilisés pour développer des batteries, des polymères avancés et des médicaments dans un analyseur thermogravimétrique (TGA) standard installé sur la paillasse d'un laboratoire.

Réduit le coût et l'encombrement du système TGA jusqu'à 50 % i en éliminant la nécessité d'un environnement contrôlé ou d'une boîte à gants.

en éliminant la nécessité d'un environnement contrôlé ou d'une boîte à gants. Permet aux laboratoires d'augmenter leur production sans sacrifier la qualité et la fiabilité des données.

MILFORD, Massachusetts, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Waters Corporation (NYSE:WAT) a annoncé aujourd'hui le lancement des cuvettes TGA Smart-Seal™ (cuvette à étanchéité intelligente pour analyseur thermogravimétrique), par sa division TA Instruments (instruments d'analyse thermique). La cuvette d'échantillons innovante à ouverture automatique est conçue pour permettre l'analyse d'échantillons sensibles à l'atmosphère dans les analyseurs thermogravimétriques (TGA) de la série Discovery™ installés sur une paillasse de laboratoire.

TA Instruments TGA Smart-Seal™ Pans sealed (bottom left), opened (bottom right), and in the sample holder (top) prior to entering the TGA.

« Qu'ils développent des batteries de nouvelle génération, des polymères avancés ou de nouveaux médicaments, beaucoup de nos clients ont un besoin critique et croissant d'analyser des échantillons sensibles à l'air avec rapidité et précision », a déclaré Yu Cheng, vice-président de la recherche et du développement et des solutions de produits de la division TA Instruments de Waters Corporation. « Jusqu'à présent, l'utilisation des TGA dans des boîtes à gants à atmosphère contrôlée était la principale option, ce qui entraînait une augmentation des coûts et de la complexité. Avec les cuvettes TGA Smart-Seal, nous introduisons une solution révolutionnaire qui fournit des données TGA fiables et précises à moindre coût dans un environnement de laboratoire traditionnel. »

Conçues pour être conviviales, les cuvettes pour TGA Smart-Seal permettent de préparer, de charger et de sceller les matériaux sensibles à l'air dans un environnement totalement étanche. La cuvette à ouverture automatique utilise une configuration exclusive d'alliage à mémoire de forme sensible à la température pour ouvrir la cuvette scellée à environ 55°C. Cette ouverture se fait automatiquement sans intervention de l'utilisateur dans le TGA fermé afin de garantir que les échantillons ne sont jamais exposés aux conditions ambiantes. Les cuvettes TGA Smart-Seal peuvent également réduire les frais d'exploitation et les goulots d'étranglement du flux de travail en permettant la préparation simultanée de plusieurs échantillons sensibles à l'humidité et/ou à l'air.

« Les cuvettes pour TGA Smart-Seal de Waters nous ont permis de réaliser des expériences avec un TGA sur des matériaux de batteries sensibles à l'air avec une plus grande confiance et moins de temps de préparation », a déclaré Y. Shirley Meng, PhD, The Liew Family Professor, Pritzker School of Molecular Engineering, The University of Chicago. « Nous avons constaté une augmentation de la productivité sur le site, tout en réduisant les dépenses d'investissement et les problèmes liés à l'utilisation et à l'entretien d'un TGA à l'intérieur d'une grande boîte à gants. Les cuvettes TGA Smart-Seal constituent une avancée significative pour l'adoption et l'utilisation des TGA dans notre recherche. »

L'analyse des matériaux sensibles à l'air et à l'humidité nécessite généralement l'installation d'un dispositif de TGA dans un environnement à atmosphère contrôlée. Les boîtes à gants de laboratoire peuvent doubler le coût d'une installation TGAi et augmenter les coûts d'entretien. Les cuvettes TGA Smart-Seal de Waters permettent d'effectuer une analyse thermogravimétrique précise et exacte des échantillons sensibles à l'atmosphère, sans qu'il soit nécessaire d'installer le TGA dans la boîte à gants. En éliminant la boîte à gants, les clients peuvent économiser de l'espace dans le laboratoire et prendre en charge deux fois plus d'instruments TGA pour un prix pratiquement identique et un débit plus élevé.

Les cuvettes TGA Smart-Seal de Waters sont disponibles à l'achat dans le monde entier dès aujourd'hui.

Ressources complémentaires

En savoir plus sur les cuvettes TGA Smart-Seal

Suivez et communiquez avec la division des instruments d'analyse thermique de Waters par l'intermédiaire de LinkedIn, Twitter/X, et Facebook.

À propos de Waters Corporation (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE:WAT), leader mondial des instruments et logiciels d'analyse, est depuis plus de 65 ans à l'origine d'innovations en matière de chromatographie, de spectrométrie de masse et d'analyse thermique au service des sciences de la vie, des matériaux, de l'alimentation et de l'environnement. Avec environ 7 500 employés dans le monde, Waters opère directement dans 35 pays, dont 15 sites de production, et ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

TA Instruments, Smart-Seal et Discovery sont des marques déposées de Waters Technologies Corporation.

Personne-contact :

Laura Borland

Directrice, TA Instruments Business Communications

Waters Corporation

[email protected]

+1.302.367.6958

i En supposant l'utilisation d'une boîte à gants de taille appropriée dont le prix d'achat est de 60 000 $ et les coûts d'entretien annuels de 9 000 $. Le prix d'achat moyen d'un instrument de TGA varie entre 75 000 et 135 000 dollars en fonction du modèle et des accessoires. Le kit de démarrage des cuvettes Smart-Seal pour TGA coûte 6 000 dollars pour 15 bacs, les bacs supplémentaires coûtant 75 dollars chacun.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2603044/TGA_smart_seal_8x8.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2071755/Waters_Corporation_Logo.jpg