InnovoPro présentera la puissance des protéines de pois chiche au salon Food Ingredients Europe 2022

Les protéines de pois chiche occuperont le devant de la scène alors qu'InnovoPro dévoilera son application dans les boulettes de poisson et présentera la diversité de ses produits à Paris

PARIS, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- InnovoPro , leader mondial de la technologie des protéines de pois chiche, a annoncé aujourd'hui sa participation au salon Food Ingredients Europe du 6 au 8 décembre 2022. La société présentera une gamme de nouveaux aliments mettant en vedette sa protéine végétale texturée (TVP) emblématique. Considéré comme le principal événement européen de l'industrie alimentaire et des boissons, le salon Food Ingredients Europe est axé sur la mise en relation de nouveaux acheteurs ou fournisseurs d'ingrédients et sur la présentation des produits et solutions les plus innovants que ce secteur a à proposer.

InnovoPro s'apprête à dévoiler ses dernières créations, notamment des boulettes de poisson à base de plantes avec sauce tartare, des blinis sans œufs et des meringues végétaliennes goût fraise et cacao-noix de coco. Ces nouveaux produits sont fabriqués avec les gammes CP-Pro 70®, CP-XTURA™ 65 et CP-Foam™ 1001 du portefeuille de l'entreprise, qui sont suffisamment dynamiques pour créer un menu entier d'aliments, de l'entrée au dessert, durables, savoureux et respectueux de l'environnement.

« Avoir la chance de pouvoir présenter une variété de produits européens populaires comme les boulettes de poisson et les blinis à base de plantes au salon Food Ingredients Europe témoigne de l'engagement de notre équipe à fournir des produits innovants qui répondent aux demandes des consommateurs tout en donnant la priorité aux ingrédients sains et aux saveurs exceptionnelles, a déclaré Taly Nechushtan, PDG d'InnovoPro. L'industrie des aliments et des boissons évoluant à un rythme soutenu, nous nous trouvons à un tournant monumental, en particulier sur le marché des substituts de viande. Notre protéine de pois chiche est un excellent exemple de la direction vers laquelle l'industrie se dirige, et nous sommes ravis de donner au monde un aperçu des nouvelles solutions avant-gardistes que nous envisageons. »

Au cœur de l'innovation d'InnovoPro se trouve sa technologie révolutionnaire qui permet aux entreprises alimentaires de formuler des produits respectueux de l'environnement avec peu d'ingrédients néanmoins dotés d'un goût et d'une texture exceptionnels. CP-XTURA™ 65 est une protéine texturée de pois chiche (TVP) basée sur le produit phare d'InnovoPro, CP-PRO 70, une innovation qui a changé la donne sur le marché en pleine croissance des substituts de viande. CP-Foam™-1001 est le système de remplacement du blanc d'œuf à base de plantes de la société qui a été présenté plus tôt cette année comme un moyen innovant de créer des desserts végétaliens.

Les tendances alimentaires européennes ont joué un rôle important dans l'inspiration derrière la nouvelle sélection d'offres d'InnovoPro. Le CP-XTURA™ 65 est l'ingrédient clé des boulettes de poisson légèrement frites, assurant une texture naturelle et un goût authentique qui se marie bien avec la sauce tartare. Il sera également présent dans le fromage frais des blinis salés, rehaussant le goût de ce plat européen classique. Les pointes rigides, la texture légère et le goût sucré des meringues à la fraise et au cacao sont identiques à ceux d'une mousse de blanc d'œuf grâce au CP-Foam™-1001. InnovoPro veille à ce que tous les ingrédients soient totalement exempts d'OGM, sans gluten et non allergènes.

Le salon Food Ingredients Europe 2022 se tiendra du 6 au 8 décembre à Paris Expo Porte de Versailles, en France. Rencontrez InnovoPro au stand 7.2L10.

