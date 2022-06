Innowacje biznesowe poprzez cyfryzację: strategia cyfrowa do 2025 roku grupy Midea wyznacza cel cyfryzacji 100% jej działalności

Midea wyznaczyła cele strategii cyfrowej do 2025 r.: cyfryzacja 100% działalności obejmującej cały łańcuch wartości, prowadzenie działalności z uwzględnieniem perspektywy użytkowników i spełnienie najwyższych standardów branżowych, zachowanie czołowej pozycji w sektorze poprzez zabezpieczenie podstawowych technologii, zapewnienie produktów pierwszego wyboru w międzynarodowej branży rozwiązań inteligentnego domu, oraz integracja technologii cyfrowych i rozwoju działalności w celu innowacji modelu biznesowego.

W minionych latach Midea pomyślnie otworzyła Centrum Innowacji Opartych na Sztucznej Inteligencji (AI Innovation Center), Instytut Inżynierii Oprogramowania Midea (Midea Software Engineering Institute), Centrum Danych Midea Cloud (Midea Cloud Data Center) oraz Wspólne Laboratorium Szyfrowanych Technologii Obliczeniowych (Privacy Computing Joint Laboratory). To wszystko przedstawia determinację firmy Midea we wdrożeniu jej cyfrowej strategii i ambitnych planów przeprowadzenia transformacji technologicznej.

Zhang Xiaoyi, wiceprezes i dyrektor ds. IT w Midea Group wyjaśnia: „Wydarzenie Digital Midea 2025 jest odzwierciedleniem procesu stopniowego zbliżania się firmy Midea do użytkowników. W obszarach inteligentnych domów, inteligentnych budynków, inteligentnych podróży, inteligentnej energetyki, inteligentnej opieki zdrowotnej, inteligentnej logistyki i inteligentnej produkcji, Midea ma jednolitą bazę cyfrową, zapewniając niepowtarzalne panele sterowania danymi i asystentów AI ułatwiających podejmowanie decyzji dla każdego".

Podczas konferencji prasowej, Midea oficjalnie ogłosiła premierę robota domowego XIAOWEI opartego na inteligentnych technologiach, który pełni funkcję kamerdynera opartego na sztucznej inteligencji, asystenta dla rodziny, strażnika bezpieczeństwa i towarzysza podczas zabawy, wszystko w jednym urządzeniu. Jeżeli chodzi o cyfryzację przemysłu, Midea rozszerza swoją działalność dodając do rozwiązań inteligentnego domu technologię przemysłową, budowlaną, oraz inne obszary, umacniając pozycję klientów korporacyjnych i budując nowy cyfrowy ekosystem.

Firma Midea Industrial Technology z zaangażowaniem wspiera rozwój przemysłu dzięki mocy innowacji technologicznych, w szczególności w zakresie inteligentnego transportu, automatyzacji przemysłu, rozwiązań energetycznych i urządzeń oferowanych konsumentom. Marka Midea Building Technologies zapewnia rozwiązania obejmujące oczyszczanie powietrza i wody oraz windy na całym świecie. Midea Cloud koncentruje się na inteligentnej produkcji i oprogramowaniu przemysłowym. Do 2025 roku obejmie 2000 klientów będących czołowymi przedstawicielami swoich branż i wprowadzi 1000 partnerów w ramach ekosystemu. Od gromadzenia danych po możliwe do wykonania procesy biznesowe, Midea Annto Logistics tworzy niezawodną podstawę do podejmowania decyzji.

Dla grupy Midea, kiedy cały sprzęt zostanie wyposażony we wsparcie technologii cyfrowych, stworzony zostanie otwarty ekosystem, obejmujący wszystko od metadanych po platformy, systemy, sprzęt gospodarstwa domowego, a nawet budynki i miasta, wszystkie połączone cyfrowo w inteligentny sposób, w celu zapewnienia lepszego cyfrowego świata. Z Midea cyfrowy świat jest na wyciągnięcie ręki.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1836394/image_1.jpg

