Inovação nos negócios por meio da digitalização: estratégia digital Midea 2025 tem como objetivo alcançar 100% de digitalização dos negócios

A Midea especificou os objetivos de sua estratégia digital para 2025: 100% digitalização de toda a operação em toda a cadeia de valor, impulsionando os negócios por meio de uma perspectiva do usuário e alcançando padrões de alta tecnologia do setor, mantendo a liderança do setor por meio da construção de barreiras tecnológicas centrais, tornando-se a primeira escolha no setor global de casas inteligentes e integrando a tecnologia digital no desenvolvimento de negócios para inovar os modelos de negócios.

Nos últimos anos, a Midea estabeleceu sucessivamente o AI Innovation Center, o Midea Software Engineering Institute, o Midea Cloud Data Center e o Privacy Computing Joint Laboratory. Tudo isso representa a determinação da Midea em implementar sua estratégia digital e suas ambições na transformação tecnológica.

Zhang Xiaoyi, vice-presidente e CIO do Midea Group, explicou: "A Midea Digital 2025 reflete o processo de aproximação gradual da Midea com nossos usuários." Nas áreas de casas inteligentes, construção inteligente, viagens inteligentes, energia inteligente, atendimento de saúde inteligente, logística inteligente e fabricação inteligente, a Midea tem uma base digital unificada, oferecendo cockpits de dados exclusivos e assistentes de tomada de decisão inteligentes exclusivos para todos.

Na coletiva de imprensa, a Midea lançou oficialmente o robô de serviço doméstico XIAOWEI, um robô com tecnologia inteligente que é um dispositivo tudo em um: mordomo, assistente da família, segurança e companheiro de brincadeiras com IA aplicada. Em termos de digitalização industrial, a Midea expande para além do segmento de casas inteligentes para tecnologia industrial, tecnologia de construção e em outras áreas, capacitando clientes corporativos e construindo um novo ecossistema digital.

A Midea Industrial Technology está comprometida em apoiar o desenvolvimento do setor por meio do poder da inovação tecnológica, especialmente em transporte inteligente, automação industrial, soluções de energia e eletrodomésticos de consumo. A Midea Building Technologies oferece uma solução completa para produtos de ar, água e elevadores em todo o mundo. A Midea Cloud se concentra em fabricação inteligente e software industrial. Até 2025, a empresa atenderá a dois mil clientes líderes do setor e lançará mil parceiros ecológicos. Por meio da coleta de dados perceptíveis para processos de negócios executáveis, a Midea Annto Logistics concretiza uma base confiável de tomada de decisão.

Para a Midea, quando todo os hardwares forem suportados pela tecnologia digital, haverá um ecossistema orgânico aberto, de todos os metadados a plataformas, sistemas, hardwares domésticos e até edifícios e cidades, todos conectados de maneira digital inteligente, para oferecer um mundo digital melhor. Com a Midea, o mundo digital está a seu alcance.

