Inovação e globalização para liderar o crescimento da Ásia apesar dos desafios

BEIJING, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A inovação e a globalização continuarão a impulsionar o crescimento asiático nos próximos anos, apesar dos desafios como a pandemia da COVID-19 e a recessão atual, conforme afirmaram os palestrantes do 24º Seminário Acadêmico do Fórum Internacional de Finanças (FIF) na última quinta-feira.

A Ásia, que teve um crescimento fenomenal nos últimos 50 anos, se beneficiou de políticas pragmáticas e abordagens de muitos governos asiáticos, de acordo com Takehiko Nakao, presidente do Instituto de Pesquisa Mizuho e ex-presidente do Banco de Desenvolvimento Asiático (BDA).

O seminário começou com a apresentação de Nakao de sua biografia "The Rise of Asia: Perspective and Beyond" (publicada em julho de 2022 e disponível no site do BDA), na qual ele recordou seu mandato no Banco de Desenvolvimento Asiático entre 2013 e 2020.

O FIF também convidou economistas de renome para discutir os desafios e oportunidades atuais na Ásia. Entre os palestrantes estavam o Professor Justin Yifu Lin, da Universidade de Pequim; Daniel Runde, vice-presidente sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS); e Hoe Ee Khor, economista-chefe do Gabinete de Pesquisa Macroeconômica ASEAN+3 (AMRO Asia).

A industrialização, o desenvolvimento tecnológico, os dividendos demográficos e a globalização têm sido as forças impulsionadoras da ascensão da Ásia, de acordo com Nakao.

"Não existe Consenso da Ásia", disse Nakao. "Mas o que importam são políticas eficazes, instituições fortes, a capacidade de decisão dos governos em introduzir reformas, a capacidade de aprender e uma visão clara para o futuro, muitas vezes defendida por líderes visionários."

Justin Lin, da Universidade de Pequim, disse que teorias econômicas padrão, como o Consenso de Washington, não conseguiram diferenciar as economias desenvolvidas dos mercados emergentes.

"É importante ter uma voz asiática na comunidade global", disse Lin.

O crescimento dinâmico da Ásia nas últimas décadas e a proporção no PIB mundial, que era de 4,1% e aumentou para 24% nos últimos 50 anos, explica melhor o sucesso da região, afirmou Lin.

O painel também concordou sobre o papel importante que o governo desempenhou no desenvolvimento da Ásia orientado para a inovação, na promoção da educação, na implementação de investimentos e na proteção da propriedade intelectual e do setor privado.

Embora as interrupções na cadeia de suprimentos tenham impedido o crescimento durante a pandemia, Runde argumentou que as empresas devem repensar os problemas da cadeia de suprimentos, já que muitas adotaram a "estratégia China mais um" para tirar parte da fabricação da China.

No entanto, Khor afirmou que o ecossistema de fabricação da China era muito avançado para ser substituído.

"A cadeia global de suprimentos é tão eficiente e complexa que qualquer tentativa de desmontá-la é quase impossível", disse Khor.

À medida que crescem as tensões entre a China e os EUA, o painel concordou que os dois lados deveriam ter comunicações abertas. Especialistas afirmaram que uma relação sino-americana estável e cooperativa beneficiará a região.

Khor acrescentou que os países em desenvolvimento podem se beneficiar da concorrência de investimentos em infraestrutura entre a China e os EUA. Lin enfatizou que o crescimento da China beneficiaria o resto do mundo.

De acordo com Lin, a China adotou uma série de políticas, como investimentos em infraestrutura, para impulsionar a economia, o que aumentará a confiança do povo chinês e intensificará o consumo e os investimentos.

Jianhai Lin, vice-presidente do FIF e ex-secretário do FMI, moderou a discussão. O Seminário Acadêmico do FIF é um dos principais eventos do Fórum Internacional de Finanças (FIF), onde reunimos os principais representantes governamentais, economistas e acadêmicos para discutir os eventos mais recentes e o desenvolvimento em todo o mundo.

O Fórum Internacional de Finanças (FIF) é uma organização não governamental internacional independente e sem fins lucrativos, fundada em Beijing em outubro de 2003 e estabelecida por líderes financeiros de mais de 20 países e regiões como a China, os Estados Unidos, a União Europeia, países emergentes e líderes de organizações internacionais como as Nações Unidas, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). O FIF é uma plataforma consagrada de alto nível para o diálogo, a comunicação e a cooperação multilateral, que desempenhou o papel como F20 (Finance 20).

FONTE International Finance Forum (IFF)

SOURCE International Finance Forum (IFF)