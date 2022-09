La innovación y la globalización impulsarán el crecimiento de Asia pese a los desafíos

PEKÍN, 12 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La innovación y la globalización seguirán impulsando el crecimiento de Asia durante los próximos años pese a desafíos como la pandemia de la COVID-19 y la recesión actual, comentaron los panelistas el jueves en el 24.° Seminario Académico del Foro Financiero Internacional (IFF).

Asia, que ha experimentado un crecimiento fenomenal en los últimos 50 años, se ha beneficiado de las políticas y los enfoques pragmáticos de muchos gobiernos de ese continente, afirmó Takehiko Nakao, presidente del Instituto de Investigación Mizuho y expresidente del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD).

Nakao dio apertura al seminario con la presentación de su autobiografía "The Rise of Asia: Perspectives and Beyond" (publicada en julio de 2022 y disponible en el sitio web del BAsD), en la que hizo una retrospectiva de su mandato en el Banco Asiático de Desarrollo entre 2013 y 2020.

El IFF también invitó a reconocidos economistas a analizar los desafíos y las oportunidades actuales en Asia. La lista de panelistas incluyó al profesor Justin Yifu Lin de la Universidad de Pekín; Daniel Runde, vicepresidente sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), y Hoe Ee Khor, economista jefe de la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN+3 (AMRO Asia).

La industrialización, el desarrollo tecnológico, las ventajas demográficas y la globalización han sido las fuerzas motoras del crecimiento de Asia, sostuvo Nakao.

"No existe tal cosa como un Consenso de Asia", señaló Nakao, "pero han sido relevantes las políticas eficaces, las instituciones sólidas, la resolución de los gobiernos para introducir reformas, la capacidad de aprendizaje y una visión clara del futuro a menudo fomentada por líderes con proyección".

Justin Lin de la Universidad de Pekín mencionó que las teorías económicas estándar, como el Consenso de Washington, no lograron diferenciar entre economías desarrolladas y mercados emergentes.

"Es importante tener una voz asiática en la comunidad global", anotó Lin.

Según recalcó, el crecimiento dinámico de Asia en las últimas décadas y la proporción creciente en el PIB mundial de un 4,1 % al 24 % en los últimos 50 años son el mejor argumento del éxito de la región.

El panel también estuvo de acuerdo con la importante labor que ha desempeñado el gobierno en el desarrollo de Asia impulsado por la innovación, el fomento de la educación, la distribución de inversiones y la protección de la propiedad intelectual y el sector privado.

Runde planteó que, si bien las interrupciones en la cadena de suministro obstaculizaron el crecimiento durante la pandemia, las compañías deberían reconsiderar los problemas de este flujo, ya que muchas han adoptado la estrategia "China más uno" para desplazar parte de la fabricación de China.

Sin embargo, Khor indicó que el ecosistema de fabricación de China estaba demasiado avanzado para ser reemplazado.

"La cadena de suministro global es tan eficiente y compleja que cualquier intento por desmantelarla es casi imposible", aseguró Khor.

Ante el aumento de las tensiones entre China y los Estados Unidos, el panel coincidió en que ambas partes deberían sostener comunicaciones abiertas. Los expertos manifestaron que una relación sino-estadounidense estable y cooperativa traerá beneficios para la región.

Khor agregó que los países en desarrollo pueden beneficiarse de la competencia en inversiones en infraestructura entre China y los Estados Unidos. Lin destacó que el crecimiento de China beneficiaría al resto del mundo.

Asimismo, el economista expuso que China ha adoptado numerosas políticas, como la inversión en infraestructura, a fin de impulsar la economía, lo que aumentará la confianza del pueblo chino y estimulará el consumo y la inversión.

Jianhai Lin, vicepresidente del IFF y exsecretario del FMI, moderó el debate. El Seminario Académico del IFF es uno de los eventos emblemáticos del Foro Financiero Internacional (IFF), en el que se reúnen altos funcionarios, economistas y académicos para analizar los últimos eventos y el desarrollo en todo el mundo.

El Foro Financiero Internacional (FFI) es una organización internacional independiente, sin fines de lucro y no gubernamental fundada en Pekín en octubre de 2003, establecida por líderes financieros de más de 20 países y regiones, incluidos China, los Estados Unidos y la Unión Europea, así como países emergentes y líderes de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El IFF es una plataforma de larga data y de alto nivel para el diálogo, la comunicación y la cooperación multilateral, que hace las veces del F20 (Grupo de los 20 en finanzas).

FUENTE International Finance Forum (IFF)

SOURCE International Finance Forum (IFF)