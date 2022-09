L'innovation et la mondialisation : fer de lance de la croissance asiatique malgré les difficultés

PÉKIN, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'innovation et la mondialisation continueront de stimuler la croissance asiatique dans les années à venir, malgré des défis tels que la pandémie de COVID-19 et la récession actuelle, ont déclaré les panélistes jeudi lors du 24e séminaire académique du Forum financier international (FFI).

L'Asie, qui a connu une croissance phénoménale au cours des 50 dernières années, a tiré profit des politiques et des approches pragmatiques adoptées par de nombreux gouvernements asiatiques, a déclaré Takehiko Nakao, président du Mizuho Research Institute et ancien président de la Banque asiatique de développement (BAD).

Le séminaire a débuté par la présentation par Nakao de son mémoire « The Rise of Asia : Perspectives and Beyond » (La montée de l'Asie : perspectives et au-delà) (publié en juillet 2022 et disponible sur le site web de la BAD), dans lequel il revient sur son mandat à la Banque asiatique de développement entre 2013 et 2020.

Le FFI a également invité des économistes de renom à débattre des défis et des opportunités que présente actuellement le continent asiatique. Parmi les panélistes figuraient le professeur Justin Yifu Lin de l'université de Pékin, Daniel Runde, vice-président principal du Center of Strategic and International Studies (CSIS), et Hoe Ee Khor, économiste en chef du Bureau de recherche macroéconomique de l'ANASE+3 (AMRO Asia).

L'industrialisation, le développement technologique, le dividende démographique et la mondialisation constituent les moteurs de la croissance de l'Asie, a déclaré M. Nakao.

« Il n'existe pas de consensus asiatique », a déclaré Nakao, « mais des politiques efficaces, des institutions fortes, la détermination des gouvernements à mener des réformes, une capacité à apprendre et une vision claire de l'avenir, souvent soutenues par des dirigeants tournés vers l'avenir, sont des facteurs qui ont joué un rôle important. »

Justin Lin, de l'université de Pékin, a déclaré que les théories économiques classiques, telles que le consensus de Washington, ne faisaient aucune différence entre les économies développées et les marchés émergents.

« Il est essentiel d'avoir une voix asiatique au sein de la communauté mondiale », a déclaré M. Lin.

La croissance dynamique de l'Asie au cours des dernières décennies et sa part croissante dans le PIB mondial, qui est passée de 4,1 % à 24 % au cours des 50 dernières années, constituent la meilleure explication du succès de la région, a déclaré M. Lin.

Le panel s'est également accordé sur le rôle important que le gouvernement a joué dans le développement de l'Asie axé sur l'innovation, à travers la promotion de l'éducation, le déploiement des investissements, la protection de la propriété intellectuelle et le secteur privé.

Bien que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement aient entravé la croissance pendant la pandémie, M. Runde a estimé que les entreprises devraient repenser les questions de chaîne d'approvisionnement, car beaucoup ont adopté la « stratégie Chine Plus Un » pour transférer une partie de la fabrication hors de Chine.

M. Khor, cependant, a déclaré que l'écosystème de fabrication chinois était trop avancé pour être remplacé.

« La chaîne d'approvisionnement mondiale est si efficace et si complexe que toute tentative de la démanteler est presque impossible », a déclaré M. Khor.

Face à la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis, le panel a convenu que les deux parties devaient entretenir des communications ouvertes. Selon les experts, une relation sino-américaine stable et coopérative sera bénéfique pour la région.

M. Khor a ajouté que les pays en développement peuvent tirer parti de la concurrence entre la Chine et les États-Unis en matière d'investissements dans les infrastructures. M. Lin a souligné que la croissance chinoise profiterait au reste du monde.

La Chine a adopté une série de politiques, telles que l'investissement dans les infrastructures pour stimuler l'économie, ce qui renforcera la confiance de la population chinoise et stimulera la consommation et l'investissement, a ajouté M. Lin.

Le débat était animé par Jianhai Lin, vice-président du FFI et ex-secrétaire du FMI. Le séminaire académique du FFI est l'un des événements phares du Forum financier international (IFF), qui permet de réunir des hauts fonctionnaires, des économistes et des universitaires pour débattre des derniers événements et développements dans le monde.

Le Forum financier international (FFI) est une organisation internationale indépendante, non gouvernementale et à but non lucratif, fondée à Pékin en octobre 2003 et établie par des dirigeants financiers de plus de 20 pays et régions, dont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, des pays émergents et des dirigeants d'organisations internationales telles que les Nations unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). Le FFI est une plateforme de dialogue et de communication de haut niveau et de coopération multilatérale qui existe depuis longtemps et qui a joué le rôle du F20 (Finance 20).

SOURCE International Finance Forum (IFF)