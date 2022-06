Inovação para uma década de ouro do 5G na América Latina

O desenvolvimento do 5G está acelerando na América Latina. Nos últimos dois anos, países como Brasil, México, Chile e Peru iniciaram a implementação comercial do 5G. Ao mesmo tempo em que lançam pacotes 5G e desfrutam de dividendos digitais, as operadoras estão explorando ativamente novos serviços para consumidores individuais, famílias e setores.

Após mais de dois anos de prática na implementação comercial do 5G, as tecnologias de ultra banda larga e multiantena se destacam e se tornaram a primeira escolha para a maioria das operadoras. "À medida que o ritmo da distribuição de espectro 5G varia entre os países e os espectros TDD e FDD têm características diferentes, as operadoras enfrentam diferentes desafios na construção da rede 5G", disse Fang. "No entanto, todas as operadoras compartilham o mesmo objetivo: avançar em direção a uma rede em várias bandas TDD e FDD e construir redes simplificadas e verdes que proporcionem uma experiência de geração cruzada."

O MIMO TDD ELAA-massivo permite desempenho ideal e eficiência energética

Tornou-se um consenso do setor de que o MIMO Massivo é a escolha certa para implementação com bandas TDD de grande largura de banda contínuas. A MetaAAUs da Huawei apresenta uma nova arquitetura — matriz de antena de extremas dimensões (ELAA) — que suporta duplicar a escala da matriz. Eles permitem que as estações base forneçam uma cobertura mais ampla com a mesma potência de transmissão ou oferecem a mesma cobertura com menor potência de transmissão, reduzindo o consumo de energia em cerca de 30% em comparação com a AAUs convencional.

"A ELAA inova a nova direção para melhorar a cobertura, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de energia. Com a nova arquitetura e algoritmos, a MetaAAU melhora o desempenho da rede e permite a economia de energia, ajudando as operadoras a construir redes 5G verdes de alta qualidade", disse Fang.

A solução multiantena FDD de ultra banda larga (4T-8T-Massive MIMO) maximiza o valor do espectro

Com base nas características do espectro FDD, tecnologias ultra banda larga e multiantena podem ser utilizadas para maximizar o valor do espectro e melhorar as experiências fornecidas por e capacidades de 4G e 5G.

Para os cenários de evolução para o 5G, a Huawei lançou o 4T4R RRU de ultra banda larga altamente integrado. Ele suporta implementação simplificada de redes de múltiplas bandas de 700 a 900 MHz/AWS + PCS. O compartilhamento dinâmico de energia de banda completa e de RAT ajuda a melhorar a experiência do usuário em 20% e a reduzir o consumo de energia em 20%. A Huawei também lançou o 8T8R RRU de ultra banda larga de potência ultra alta. Apoiando a AWS e a PCS e trabalhando com a antena 8T8R da Plataforma Hertz, ela pode melhorar significativamente a cobertura e a capacidade.

Para cenários em que é necessária grande capacidade, mas o espaço da antena é limitado, a Huawei lançará o FDD BladeAAU no próximo ano. Ele integra FDD Massive MIMO e antenas de banda completa, abordando os desafios de implementação.

Para mercados nos quais novas bandas 5G não foram provisionadas, tecnologias de ultra banda larga e multiantena podem ser utilizadas para reduzir os custos de implementação para atualizar os locais existentes, melhorar a experiência fornecida pela e a capacidade de 4G e apoiar a evolução para 5G (incluindo serviços de voz e IoT).

A solução inteligente de coordenação de múltiplas bandas (HashBAND) garante a experiência ideal

Para futuras redes 5G onde FDD e TDD várias bandas coexistem, a Huawei criou uma solução de coordenação de múltiplas bandas — a HashBAND. Ela permite a coordenação inteligente entre diferentes bandas 5G para ampliar a cobertura 5G de banda média e alta, ao mesmo tempo em que melhora a experiência de usuário de banda baixa na borda da célula, agregando valor de múltiplas bandas às redes dos clientes e melhorando a experiência do 5G do usuário.

Em termos de 5G, acredita-se que a melhor maneira de atender aos crescentes requisitos de energia é melhorando a eficiência energética por meio da inovação em hardware e software, bem como da gestão inteligente de rádio, não simplesmente aumentando os níveis de energia. Esta também é a melhor maneira de alcançar o desenvolvimento verde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1848077/Fang_Xiang_Vice_President_Huawei_5G_Product_Line_delivering_a.jpg

FONTE Huawei

