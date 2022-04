Inovando para um futuro melhor: Zoomlion comemora o Dia Mundial da Propriedade Intelectual

CHANGSHA, China, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Todos os anos, em 26 de abril, o mundo comemora o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, uma ocasião que destaca o papel dos serviços de propriedade intelectual ("PI") na promoção da inovação e da criatividade. Este ano, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK), uma empresa líder na fabricação de equipamentos de ponta, está aproveitando as comemorações para refletir sobre como a PI contribui para a prosperidade industrial, impulsiona a inovação tecnológica e ajuda a mudar o mundo para melhor.

Sustentada pelo conceito singular de que "a tecnologia é a raiz, e os produtos são a base", a Zoomlion tem mantido consistentemente um alto investimento em P&D e considera a inovação independente como um fator essencial no desenvolvimento dos negócios. Ao longo dos anos, a Zoomlion tem integrado digitalização de produtos, inteligência e inovações ecológicas para criar tecnologias líderes do setor e produtos de ponta.

O princípio de que a "visão cria futuros" permitiu que a Zoomlion aumentasse seu valor de marca por 18 anos consecutivos, ampliando, ao mesmo tempo, o faturamento e os lucros líquidos. Em 2021, a marca foi avaliada em RMB 86,58 bilhões, um aumento de RMB 9,8 bilhões em relação ao ano anterior. Além disso, a Zoomlion ficou em 120º lugar na lista das 500 principais marcas asiáticas de 2021 do World Brand Lab.

O crescimento da Zoomlion é respaldado pelo caráter inovador da marca e por seu número de patentes líder do setor. Em 2021, as solicitações de patentes da Zoomlion aumentaram 62% em relação ao ano anterior. No total, 727 patentes foram autorizadas ao longo do ano, um aumento de 99,2% em relação ao ano anterior. Em 31 de dezembro de 2021, a Zoomlion havia solicitado um total de 12.278 patentes, das quais 9.407 foram autorizadas.

Além das patentes, a Zoomlion contribui ativamente para o desenvolvimento e a revisão dos padrões do setor. A empresa formulou nove padrões internacionais, 414 padrões nacionais e de nível setorial e 22 padrões de grupo. Por exemplo, ISO 19720-1, um padrão global de maquinários e equipamentos para trabalhos em concreto estabelecido pela Zoomlion, marcou o primeiro padrão global de maquinários de construção publicado por uma empresa chinesa. A Zoomlion também emprega 19 especialistas registrados em padronização internacional e conta com sete plataformas nacionais de inovação para apoiar a P&D.

Conforme sua estratégia de desenvolvimento, a Zoomlion formou um ecossistema abrangente de criação, utilização, proteção e gestão de PI e gerou inovações em linhas de produtos verdes e inteligentes, fabricação digitalizada e tecnologia de interação homem-máquina. A empresa atingiu uma receita operacional de RMB 67,131 bilhões, um aumento de 3,11% em relação ao ano anterior.

Fomentando a inovação e o desenvolvimento, a Zoomlion continuará a promover o progresso tecnológico e industrial e a moldar um futuro melhor para todos.

FONTE Zoomlion

