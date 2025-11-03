SONGMICS HOME lancia la nuova serie di mobili TOOLLESS, assicurando la libertà di spazio per la vita moderna

BERLINO, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SONGMICS HOME ha recentemente presentato l'ultima serie di mobili TOOLLESS, caratterizzata da un design elegante con bordi stretti e dall'innovativa tecnologia TOOLLESS di SONGMICS HOME. Creata per rispondere alle sfide dei frequenti traslochi e degli spazi abitativi limitati, la nuova collezione ridefinisce l'esperienza della casa moderna, offrendo vera "mobilità e libertà di spazio".

Soddisfare le esigenze della vita urbana in Europa

In tutta Europa, i canoni di affitto elevati e gli ambienti abitativi compatti hanno reso difficile il montaggio e lo spostamento dei mobili tradizionali. Per risolvere questo problema, SONGMICS HOME ha creato il concetto TOOLLESS, combinando design pratico e innovazione ingegneristica per rendere i mobili più semplici da montare, più facili da spostare e adattabili a spazi in continua evoluzione.

La tecnologia TOOLLESS di SONGMICS HOME è un sistema di incastro proprietario che consente ai pannelli dei mobili di incastrarsi tra loro per un montaggio rapido e senza attrezzi. I connettori sono preinstallati in ogni pannello, eliminando la necessità di attrezzi o strumenti aggiuntivi.

Caratteristiche e vantaggi principali:

Più facile: Basta agganciare i pannelli tra loro. Nessun attrezzo, nessuno stress.

Basta agganciare i pannelli tra loro. Nessun attrezzo, nessuno stress. Più veloce: Il montaggio tradizionale di mobili richiede circa 42 minuti; con TOOLLESS questo tempo si riduce a soli 10 minuti.

Il montaggio tradizionale di mobili richiede circa 42 minuti; con TOOLLESS questo tempo si riduce a soli 10 minuti. Smontaggio senza sforzo: Facili da smontare e rimontare senza danni, ideali per chi è in affitto e si trasferisce spesso.

Facili da smontare e rimontare senza danni, ideali per chi è in affitto e si trasferisce spesso. Robusto: Costruiti per durare. Nonostante ripetuti montaggi, ogni pezzo rimane saldo e affidabile.

Ora la tecnologia TOOLLESS è stata applicata a numerose linee di prodotti SONGMICS HOME, tra cui mobili porta TV, librerie, comodini e mobili contenitori. Inoltre, l'azienda prevede di estendere la tecnologia TOOLLESS a una gamma più ampia di prodotti per l'arredamento della casa e per gli animali domestici.

Fin dal suo debutto sul mercato, la tecnologia TOOLLESS di SONGMICS HOME ha ottenuto continui riconoscimenti da parte di istituzioni di design globali ed esperti del settore. Il connettore TOOLLESS ha ricevuto il Good Design Award 2024 in Giappone ed è stato presentato a MAISON&OBJET 2024 a Parigi, una delle principali fiere di design per la casa al mondo. Inoltre, l'intera serie TOOLLESS è stata insignita del Bronze A' Furniture Design Award 2025, a testimonianza della crescente influenza di SONGMICS HOME nel settore dell'arredamento a livello mondiale.

In futuro, SONGMICS HOME continuerà a portare avanti la sua visione di "liberare spazio" attraverso l'innovazione del design. Combinando semplicità, flessibilità e sostenibilità, il marchio sta ridefinendo il modo in cui i consumatori moderni vivono, si muovono e creano comfort in ogni spazio.

Informazioni su SONGMICS HOME

SONGMICS HOME è stata fondata ufficialmente nel 2010. Attualmente, possediamo 3 marchi principali, tra cui SONGMICS per l'arredamento della casa, VASAGLE per i mobili di classe e Feandrea per gli articoli per animali domestici. Con la missione "Complete Your Dream Home", ci sforziamo di fornire ai consumatori globali prodotti di arredamento stilosi e vantaggiosi. Insieme a un'esperienza efficiente, consentiamo a tutti di creare senza sforzo la casa dei propri sogni. Ad oggi, i nostri prodotti sono stati spediti in oltre 70 Paesi e regioni, tra cui Europa, America Settentrionale e Centrale e Asia, servendo oltre 20 milioni di famiglie in tutto il mondo.

