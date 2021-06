Inspirerende vrouwengezondheidszorg: Mindray introduceert Nuewa I9, een nieuw diagnostisch echografiesysteem voor verloskunde en gynaecologie

"Nuewa I9 biedt ongeëvenaarde echografie in zijn klasse. Elke functie en innovatie is bewust ontworpen om de dagelijkse uitdagingen van verloskundigen en gynaecologen aan te gaan. Het resultaat is een slimme totaaloplossing voor buitengewoon efficiënte zorg, die het hele continuüm dekt, van pre-zwangerschap tot verloskunde en postpartum", aldus He Xujin, General Manager van Mindray Imaging System Division.